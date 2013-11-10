Turkcell, BiP adlı mesajlaşma uygulamasını duyurdu





Mobil platformlarda trendi giderek yükselen anlık mesajlaşma uygulamaları arasına ülkemizden de bir uygulama katılmış durumda.





Turkcell BiP uygulaması operatörden bağımsız olarak kullanıcıların birbiri ile mesajlaşmasına ve yerel motifler içeren ikonlar paylaşmasına imkan tanıyor.





Turkcell aboneleri ise 3 ay boyunca sadece uygulamadaki mesaj gönderimi için aylık 1GB internet kotasına sahip olacak. Diğer operatörlerin aboneleri ise hücresel internet bağlantıları için kendi paketleri üzerinden fiyatlandırılacak.





Uygulama Android ve iOS platformu için indirilebilir durumda. Uygulamayı kurduktan sonra gelen şifre ile doğrulama yapılıyor ve rehberdeki kişiler otomatik olarak taranarak arkadaş listeleri oluşturuluyor.







