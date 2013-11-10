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Turkcell, BiP adlı mesajlaşma uygulamasını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
5,3b
1
30
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell, BiP adlı mesajlaşma uygulamasını duyurdu

Mobil platformlarda trendi giderek yükselen anlık mesajlaşma uygulamaları arasına ülkemizden de bir uygulama katılmış durumda.

Turkcell BiP uygulaması operatörden bağımsız olarak kullanıcıların birbiri ile mesajlaşmasına ve yerel motifler içeren ikonlar paylaşmasına imkan tanıyor. 

Turkcell aboneleri ise 3 ay boyunca sadece uygulamadaki mesaj gönderimi için aylık 1GB internet kotasına sahip olacak. Diğer operatörlerin aboneleri ise hücresel internet bağlantıları için kendi paketleri üzerinden fiyatlandırılacak.

Uygulama Android ve iOS platformu için indirilebilir durumda. Uygulamayı kurduktan sonra gelen şifre ile doğrulama yapılıyor ve rehberdeki kişiler otomatik olarak taranarak arkadaş listeleri oluşturuluyor.



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AdamsınDrogba 6 yıl en beğenilen
700 mühendis tarafından hazırlandı :P
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FlyingUnderpants 6 yıl
Baktılar sms data yabancı kaynaklara kaydı, turkcell tekrar sms lerimizi izleyip, yabancı kaynaklara/devlete satabilmek için kendi sms uygulamasini çıkarmış.
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4RedSea 5 yıl
Tutmaz
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cübbeli gandalf 5 yıl
ismi harika küfreder gibi
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rissiqua 5 yıl
BİP e katılıp 1 GB free ınternet alanlar normal ınternet paketı yapamıyor bılgınıze
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Ttecre 5 yıl
Türkcell nasıl olduda karsılıksoz nide 3 ay int vermiş 24 ay tahaddüt falan çıkmasın işin altından :D
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SahiNN1 6 yıl
Gereksiz bence
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donanımcı123 6 yıl
700 mühendis çalışıyor.
Komik fıkralar ve videolar uygulaması içinde çalışmalar son sürat devam etmekteymiş.
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ulmel 6 yıl
watsappdan farkını göremedim. yinede indirilip kenara koymak lazım.elbet yaygınlaşcak.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
3 ay beleş miş indir indir :D
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teskilati mahsusa 6 yıl
universiteli bir iki gencle reklam cekip yolunu yaparlar

whatsapp i tek gecerim ama
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caglet 6 yıl
Line kullanan kitle bile azken , sen bu uygulamayi turkcell telefonlara zorunlu yukle yine kullanmazlar
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LilTunechi 6 yıl
Bipleyecekler bizi yine
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darkaura 6 yıl
Bu tip uygulamalarin ancak herkez kullanirsa bir espirisi oluyor. Belki bir sansi 1gb net vermesiyle gencler arasinda yayginlasirsa tutabilir. Oteki turlu zaten oturmus yaygin uygulamalar varken cok zor.
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