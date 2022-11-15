PewDiePie'ı tahtından etti: İşte YouTube'da en çok takipçisi olan isim

YouTube canlı yayınlara önemli güncelleme 4 gün önce eklendi

111 milyon aboneyi geçti

Jimmy Donaldson (MrBeast), Temmuz ayında 100 milyon abone hedefini aşarak Google’ın platformunda en hızlı yükselen YouTuber’lardan biri konumuna gelmişti. Şimdi de platformun en çok abonesi olan İsveçli içerik üreticisi PewDiePie’ı geride bıraktı. Influencer, oyun ve espor haberleri paylaşan Dexerto’nun paylaşımından sonra, kanal bir günde on binlerce takipçi kazandı.

YouTuber’ın 2021 kazancının 54 milyon dolar olduğu söyleniyor. MrBeast, 2012’den beri YouTube’da aktif olmasına rağmen 2018’de Twitch yayıncıları ve YouTuber’lara binlerce dolar nakit bağışta bulunmasıyla tanındı. Abone sayısını dolayısıyla da kazancını artıran YouTuber, 2020’nin sonlarında restoran işine (yalnızca internet üzerinden siparişle) girdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

YouTube'da en çok abonesi olan kanal artık PewDiePie değil