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    PewDiePie'ı tahtından etti: İşte YouTube'da en çok takipçisi olan isim

    YouTube, en çok takipçisi olan hesabı paylaştı. YouTuber MrBeast, sosyal ağ platformunda en çok takip edilen içerik üreticisi olarak PewDiePie'ı tahtından etti.
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    mrbeast youtube en çok abonesi olan kanal Tam Boyutta Gör
    MrBeast, YouTube’da en çok takipçisiye sahip kanal olan PewDiePie’ı geçti. YouTube, sosyal medya platformu Twitter üzerinden kanalın 111.8 milyon aboneye ulaştığını bildirdi.

    111 milyon aboneyi geçti

    Jimmy Donaldson (MrBeast), Temmuz ayında 100 milyon abone hedefini aşarak Google’ın platformunda en hızlı yükselen YouTuber’lardan biri konumuna gelmişti. Şimdi de platformun en çok abonesi olan İsveçli içerik üreticisi PewDiePie’ı geride bıraktı. Influencer, oyun ve espor haberleri paylaşan Dexerto’nun paylaşımından sonra, kanal bir günde on binlerce takipçi kazandı.

    YouTuber’ın 2021 kazancının 54 milyon dolar olduğu söyleniyor. MrBeast, 2012’den beri YouTube’da aktif olmasına rağmen 2018’de Twitch yayıncıları ve YouTuber’lara binlerce dolar nakit bağışta bulunmasıyla tanındı. Abone sayısını dolayısıyla da kazancını artıran YouTuber, 2020’nin sonlarında restoran işine (yalnızca internet üzerinden siparişle) girdi.

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