Tam Boyutta Gör Arayan kimliği uygulaması Truecaller, hem iOS hem de Android için arama kayıt özelliğini kullanıma sundu. Her iki işletim sistemindeki kısıtlamalar, arama kaydedici uygulamaların telefon aramalarını kaydetmesine izin vermese de Truecaller, özel kayıt hattını arayarak bu sorunu çözüyor.

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Premium kullanıcılara özel olacak

Truecaller, yapay zeka arama kayıt özelliğini ilk olarak Amerika’daki kullanıcılara sundu, kademeli olarak diğer ülkelerde aktif edilecek. Ancak, yalnızca Premium abonelerinin faydalanabileceği bir özellik olacak. Yeni özellik, her iki tarafın da konuşmasını net bir şekilde kaydediyor ve tüm arama kaydının özetini sağlıyor, arama kaydını kolay okunabilir metne dönüştürüyor. LLM teknolojisi sayesinde aramada istenilen konuşmalar kolayca bulunabiliyor.

Gelen ve giden aramalar kaydedilebiliyor

Arama kaydedici, kullanıcıların uygulama içinden gelen ve giden aramaları kaydetmesine olanak tanıyor. Spam ve istenmeyen aramalar engellenirken her detay korunuyor. Kullanıcılar, arama kayıtlarını adlandırabiliyor, paylaşabiliyor, dilerlerse silebiliyor. Truecaller, tüm kayıtların kullanıcının cihazında, yerel olarak tutulacağını söylüyor. Kayıtların yedeğini almak isteyen kullanıcılar için, Google Drive ve iCloud’a yedekleme seçeneği sunuluyor.

Google, kısıtlamıştı

Truecaller, arama kayıt özelliğini 2018’de Android platformu için sunmuş, 2021’e kadar premium kullanıcılarla sınırlandırmıştı. 2022’de, Google, Truecaller dahil birçok uygulamanın aramaları kaydetmek için kullandığı Erişilebilirlik API’sine erişimi kısıtlamıştı. Bu yüzden özellik uygulamadan kaldırılmıştı.

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Truecaller, yapay zeka destekli arama kaydetme özelliğini sundu