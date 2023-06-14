Truecaller, yapay zeka destekli arama kaydetme özelliğini sundu

- Premium kullanıcılara özel olacak
- Gelen ve giden aramalar kaydedilebiliyor
- Google, kısıtlamıştı
- Yorumlar
Premium kullanıcılara özel olacak
Truecaller, yapay zeka arama kayıt özelliğini ilk olarak Amerika’daki kullanıcılara sundu, kademeli olarak diğer ülkelerde aktif edilecek. Ancak, yalnızca Premium abonelerinin faydalanabileceği bir özellik olacak. Yeni özellik, her iki tarafın da konuşmasını net bir şekilde kaydediyor ve tüm arama kaydının özetini sağlıyor, arama kaydını kolay okunabilir metne dönüştürüyor. LLM teknolojisi sayesinde aramada istenilen konuşmalar kolayca bulunabiliyor.
Gelen ve giden aramalar kaydedilebiliyor
Arama kaydedici, kullanıcıların uygulama içinden gelen ve giden aramaları kaydetmesine olanak tanıyor. Spam ve istenmeyen aramalar engellenirken her detay korunuyor. Kullanıcılar, arama kayıtlarını adlandırabiliyor, paylaşabiliyor, dilerlerse silebiliyor. Truecaller, tüm kayıtların kullanıcının cihazında, yerel olarak tutulacağını söylüyor. Kayıtların yedeğini almak isteyen kullanıcılar için, Google Drive ve iCloud’a yedekleme seçeneği sunuluyor.
Google, kısıtlamıştı
Truecaller, arama kayıt özelliğini 2018’de Android platformu için sunmuş, 2021’e kadar premium kullanıcılarla sınırlandırmıştı. 2022’de, Google, Truecaller dahil birçok uygulamanın aramaları kaydetmek için kullandığı Erişilebilirlik API’sine erişimi kısıtlamıştı. Bu yüzden özellik uygulamadan kaldırılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi