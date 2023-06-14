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    Truecaller, yapay zeka destekli arama kaydetme özelliğini sundu

    Truecaller, Android ve iPhone kullanıcıları için yeni yapay zeka destekli özelliğini sundu. Arama kaydedici uygulamalara ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor.      
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    Truecaller arama kaydetme özelliği Tam Boyutta Gör
    Arayan kimliği uygulaması Truecaller, hem iOS hem de Android için arama kayıt özelliğini kullanıma sundu. Her iki işletim sistemindeki kısıtlamalar, arama kaydedici uygulamaların telefon aramalarını kaydetmesine izin vermese de Truecaller, özel kayıt hattını arayarak bu sorunu çözüyor.

    Premium kullanıcılara özel olacak

    Truecaller, yapay zeka arama kayıt özelliğini ilk olarak Amerika’daki kullanıcılara sundu, kademeli olarak diğer ülkelerde aktif edilecek. Ancak, yalnızca Premium abonelerinin faydalanabileceği bir özellik olacak. Yeni özellik, her iki tarafın da konuşmasını net bir şekilde kaydediyor ve tüm arama kaydının özetini sağlıyor, arama kaydını kolay okunabilir metne dönüştürüyor. LLM teknolojisi sayesinde aramada istenilen konuşmalar kolayca bulunabiliyor.

    Gelen ve giden aramalar kaydedilebiliyor

    Arama kaydedici, kullanıcıların uygulama içinden gelen ve giden aramaları kaydetmesine olanak tanıyor. Spam ve istenmeyen aramalar engellenirken her detay korunuyor. Kullanıcılar, arama kayıtlarını adlandırabiliyor, paylaşabiliyor, dilerlerse silebiliyor. Truecaller, tüm kayıtların kullanıcının cihazında, yerel olarak tutulacağını söylüyor. Kayıtların yedeğini almak isteyen kullanıcılar için, Google Drive ve iCloud’a yedekleme seçeneği sunuluyor.

    Google, kısıtlamıştı

    Truecaller, arama kayıt özelliğini 2018’de Android platformu için sunmuş, 2021’e kadar premium kullanıcılarla sınırlandırmıştı. 2022’de, Google, Truecaller dahil birçok uygulamanın aramaları kaydetmek için kullandığı Erişilebilirlik API’sine erişimi kısıtlamıştı. Bu yüzden özellik uygulamadan kaldırılmıştı.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 1 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 6 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 6 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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