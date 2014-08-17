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Turkcell Superonline Röportaj: Türkiye ve Fiber

4 yıl
42,8b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan ile gerçekleştirdiğimiz bu röportajımızda fiber internet altyapısı, kullanıcılara sunulan imkanlar ve yakın gelecekteki yatırımlar hakkında bilgiler alıyoruz.
 

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Cihan 3 yıl
Bu fiber nerede var hangi mh baksam yok yazıyor

Bunun yerine olan yerleri yazsalar iyi
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TheDcdy 3 yıl Cihan
Cihan
Bu fiber nerede var hangi mh baksam yok yazıyor

Bunun yerine olan yerleri yazsalar iyi

Bakırköy'ün göbeğinde incirli'de oturuyorum. 2016 yılına 4 ay kaldı daha fiberin f'sini göremedim.
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Guest-C93D4BC21 3 yıl
Adil kullanım uygulaması, şebeke kaynaklarının tüm kullanıcıların aynı kalitede hizmet alabilmesine imkan sağlamak için devreye alınan bir uygulamadır.
Aylık download (indirme) miktarı aşıldıktan sonra ayın kalan günlerindeki kullanım hızı 3 Mbps'ye düşecektir. Takip eden aya girildiğinde paketin mevcut erişim hızıyla kullanım devam edebilecektir.
Bulunulan ay içinde adil kullanım noktasının aşılmaması durumunda erişim hızında herhangi bir değişiklik olmayacaktır turkcell en yüksek hız bu 3 mbit :D
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DH Misafiri 3 yıl
Türksat sağolsun ne superonline ın asla gelmeyecek fiberine ne de ttnetin abuk subuk fiyatlarına muhtaç bırakmıyor. Keşke ciddi bir hizmet alanı olsa da insanların alternatifi olabilse.
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command_4 4 yıl
Uydunet candir. 25 mbps 75 gb akk + teledunya ve kablotv modem ve dekoder dahil ilk 12ay 39 sonra 59 tl
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Gece772 4 yıl
TTnet kotayı 25 gb düşürdü.

TTnet sözleşme bitsin.

Turkcell Superonline geçmeyi planıyorum.
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bocekgrafik 4 yıl enderc
Bu mesajı kendilerine iletin lütfen. Buraya fiber bağlamadıkları için superonline ADSL kullanıyorum. Fiberi sadece sitelere verdikleri için kendilerini kınıyorum. Yakınlarımızdaki birçok siteye fiber bağlamalarına rağmen, sırf müstakil evde oturuyorum diye fiber hattı bağlamıyorlar.

Arada illaki maliyet farkı vardır. Bir binaya tek hat hat bağlayıp 20-40 müşterinin parasını almak varken, müstakil evlerde tek müşteri=tek bağlantıyı makul görmüyorlar demekki. Mevzuya sadece maliyet açısından bakmalarını anlıyorum ama her şey maliyet mi?
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maximus8282 4 yıl
Böyle çekim mi olur adamın kulağını izleyip durduk.
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kayamtky 4 yıl
Bazı arkadaşlar yorum yapmışlar, fiber internet elit kesimlere gidiyor diye.
Asıl mesele şu;
İster dar gelirli konutları olsun, ister zengin, yakın zaman da yapılan ve bundan sonra yapılacak bütün "toplu konut siteleri"nin alt yapısına artık bakır tel döşemiyorlar, hepsi fiber yapılıyor.
Örneğin ben Kayaşahir Toki evlerin de oturuyorum. Burada oturanlar orta gelirli ve fakir aileler den oluşuyor. Alt yapı fiber. TTnet ve Superonline ikisi de rekabet halin de 2013 yılın da ayrı ayrı fiber alt yapı kurdular. Bu rekabet de bizim işimize yaradı.
Yani burada isteseniz de bakır tel yok.
Sabit Telefon görüşmesi de isteğe bağlı olarak aynı fiber hat üzerin den yapılıyor.
Ben Superonline ı tercih ederek, bir kampanyayla, 20 mbit hız, 100 gb AKK ya ayda 59 TL ödüyorum. Hızı tam hakkıyla hiç değişmeden kullanıyorum, hiç arıza yaşamadım.

Bunun dışın da İsteğe bağlı olarak da sabit telefon için ayda 3,5 saat görüşmeye superonline a 10 TL ödüyorum. Evde olduğum müddetçe bütün telefon görüşmelerimi ceple değil sabit telefonla yapıyorum, 3,5 saati yine de dolduramıyorum. Cep telefonu masrafım azaldı. O kadar memnunum yani.
İnşallah Superonline, TTNet gibi şirketler akıllanıp toplu konut olmayıp da, fiber olmayan yerlere fiber alt yapı kurarlar da, ADSL kullanan arkadaşlar da fiber internetin nimetlerin den faydalanır.
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spacenet 4 yıl
Genellikle Türk Telekom Fiber'in, Uydunetin olduğu yerlere 3. servis sağlayıcı olarak geliyorlar. Fiberin hiç olmadığı ve olmayacağı, herkesin TT ADSL'ye mahkum olduğu ilçelere ve kırsal kesime gelseler Türk Telekom'u sahadan silerler. Üstelik fahiş kazı/ruhsat ücretleri de ödemezler. Bence Superonline'ın şu anki büyüme stratejisi çok yanlış. Tek olmak varken üçün biri olup rekabet etmeye çalışıyor.
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venom88 4 yıl
İstanbulun birçok yerinde hala doğru dürüst yaygınlaşmış bir ağınız yok.
Kadıköy,üsküdar,beşiktaş gibi yerlere bu hizmeti ne kadar verebiliyorsunuz burdaki birçok insan ilk elden bunun çevabını biliyor sadeçe gibip büyük sitelere fiber çekmekle insanların büyük bir bölümüne hitap ettiğinizi düşünüyorsanız biz daha çok bekleriz fiberi falan o yüzden kimse kimseyi kandırmasın.
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