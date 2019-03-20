Turkcell'in eski CEO’su Kaan Terzioğlu’nun yeni şirketi belli oldu

Kısa bir süre önce Turkcell'deki görevinden ayrılan Kaan Terzioğlu'nun yeni adresi belli oldu. Deneyimli yönetici kariyerine yapay zeka alanında faaliyet gösteren FastForward.ai adlı şirkette devam edecek. Terzioğlu, Turkcell'deki görevinden ayrıldıktan sonra yerine Murat Erkan getirilmişti.

Ayrıca Bkz.

"2019 Mercedes Benz GLC Coupe yenilenen yüzüyle tanıtıldı"

Augie K Fabela II ve Romeo Ganescu tarafından kurulan FastForward'ın genel merkezi Kaliforniya'da bulunuyor. Şirketin temel faaliyeti, zamanının %85'ini sosyal medyada harcayan ön ödemeli müşterilerle etkileşim kurulmasını sağlamak. Kaan Terzioğlu da Danışma Kurulu’nda görev alıyor.

FastForward'ın web sitesinde, platformun mobil operatörlerin back-end (arka taraf) sistemleri ile çalıştığı ve Facebook Messenger, Instagram, Viber, Twitter ve diğer modern sosyal medya kanallarındaki abonelerle etkileşime girdiği belirtiliyor.