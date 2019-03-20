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Turkcell'in eski CEO’su Kaan Terzioğlu’nun yeni şirketi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Turkcell'deki görevinden ayrılan Kaan Terzioğlu, kariyerine yapay zeka alanında faaliyet gösteren bir şirkette devam edecek. İşte detaylar...
2 ay
12,1b
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18
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Kısa bir süre önce Turkcell'deki görevinden ayrılan Kaan Terzioğlu'nun yeni adresi belli oldu. Deneyimli yönetici kariyerine yapay zeka alanında faaliyet gösteren FastForward.ai adlı şirkette devam edecek. Terzioğlu, Turkcell'deki görevinden ayrıldıktan sonra yerine Murat Erkan getirilmişti.
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Augie K Fabela II ve Romeo Ganescu tarafından kurulan FastForward'ın genel merkezi Kaliforniya'da bulunuyor. Şirketin temel faaliyeti, zamanının %85'ini sosyal medyada harcayan ön ödemeli müşterilerle etkileşim kurulmasını sağlamak. Kaan Terzioğlu da Danışma Kurulu’nda görev alıyor.
FastForward'ın web sitesinde, platformun mobil operatörlerin back-end (arka taraf) sistemleri ile çalıştığı ve Facebook Messenger, Instagram, Viber, Twitter ve diğer modern sosyal medya kanallarındaki abonelerle etkileşime girdiği belirtiliyor.

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Ambarad 2 ay en beğenilen
Hiç sevmediğim, Twitter'da en ufak eleştiriye dahi katlanamayıp insanları engelleyen bir tipti. İyi olmuş bırakması.
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pyrotechnician 2 ay
Türkiyeden kaçma seviyesi CEO ya kadar çıkmış demekki...
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smart1978 2 ay
Danisma Kurulu uyelerinden sadece biri...
CEO filan degildir ...
Ayrica Former Turkcell ... oldu gorseldeki bilgiler yanlis dogrusu da zaten surada :)
fastforward.ai/...
Former CEO, Turkcell Group
GSMA Award Winner for Outstanding
Mobile Industry Contribution - 2019
World Economic Forum Contributor
Bari bulundugu mevkide former CEO olan yok... Anlasilan kendisi gibi ( bir deyimdir ) attan inip essege binen yok gibi ...
Kisacasi kendisi " Management Team " de degildir .
Danisma Kurulu uyelerinden sadece biri...CEO filan degildir ...Ayrica Former Turkcell ... oldu gorseldeki bilgiler yanlis dogrusu da zaten surada :) ...
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DH Misafiri 2 ay
Bir Türkcell calısanı olarak kendisinin yolu açık olsun diyorum dahada bizim şirketin önünden geçmesin!!!
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nefendim 2 ay
Bu kadar boş biri olup da CEO olmak...
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DH Misafiri 2 ay
yapay zekayı bundamı deneyeceklermiş !
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kayamtky 2 ay
CEO kimdir ?
Cevap: Müşterilerin şikayetlerini göz ardı ederek, şirkete en çok para kazandıran, abonelerimi nasıl düdüklerim hesabını en iyi yapan yöneticidir.
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DH Misafiri 2 ay
abim benim haber kolpa :) . Kaan bey zaten bu olusumun icerisindeydi. Yani Turkcell'i birakip buraya gecmedi. Haberde yer alan gorsel de adamin resminin altinda Turkcell diyor. Muhtemelen baska bir sirkette calismaya baslayacaktir. Burada ki danismanlik gorevini de devam ettirecektir. Yani burasi kendisi icin yeni pozisyon degil...
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Mesutzgvn 2 ay
Ben de 2 hafta sonra gidiyorum ne haliniz varsa görün. Koskoca ceo kaçtı ülkeden. Daha ne diyelim.
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the_dedektif 2 ay
gencecik adam bir bıyık bıraktı bir göbek yaptı ne hale geldi :D
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Bağıran Saman 2 ay
en iyisi süreyya cilivdi gitti Turkcell bitti
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Part Of The Nature 2 ay
E posta haberini verdi gitti hala ses yok ne zaman gelcek
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_tayfun_ 2 ay
Bu kel adam donanımhaberle reklam anlaşması falan mı yaptı ?
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