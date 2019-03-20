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2019 Mercedes Benz GLC Coupe yenilenen yüzüyle tanıtıldı

2019 yılının sonlarına doğru satışa sunulmak üzere makyaj operasyonundan geçirilen Mercedes GLC Coupe, dünya prömiyerini New York Otomobil Fuarı'nda yapacak. İşte makyajlı GLC Coupe'nin özellikleri:
2 ay
3,8b
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21
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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New York Otomobil Fuarı için ısınma turlarına başlayan Alman otomotiv devi, makyaj operasyonundan geçirdiği 2019 Mercedes GLC Coupe modeli üzerindeki örtüyü kaldırdı. Dış tasarımın yanı sıra kabin tarafı da elden geçirilen makyajlı GLC Coupe yıl bitmeden satışa sunulacak.

Önden bakıldığında selefine nazaran daha sportif bir görünüme kavuştuğu görülen 2019 Mercedes GLC Coupe’nin elmas ızgarası da elden geçirilmiş ve yukarıdan aşağıya genişleyen bir yapıya bürünmüş. LED gündüz farları, yenilenen aydınlatmanın neredeyse tamamını sarmış. Ayrıca ön tampon daha agresif bir görünüme kavuşmuş. Genel yapısını koruyan makyajlı GLC Coupe’nın arka kısmında yeni stop lambaları, daha sportif görünüm sağlayan çift egzoz çıkışı, yeni difüzör ve krom detaylara yer verilmiş.

Mercedes'in son model bilgi-eğlence sistemi MBUX

2019 Mercedes GLC Coupe’nin kabin tarafına geçtiğimizde ufak dokunuşların burada da devam ettiğini görebiliyoruz. İlk göze çarpan detaylardan biri, yeni kontrol düğmelerine sahip direksiyon oluyor. Bilgi-eğlence kısmında ise standart olarak 7 inç, opsiyon olarak 10.25 inç büyüklüğünde gelen dokunmatik ekran kullanılmış. 12.3 inç dijital gösterge paneline sahip makyajlı GLC Coupe’de Mercedes’in yapay zekalı sürücü asistanı MBUX’a da yer verilmiş.

2019 Mercedes GLC Coupe’nin kaputunun altında 2.0 litre dört silindirli turbo ünitenin güncellenmiş hali bulunuyor. 260 beygir güç ve 370 tork değerlerine sahip olan motor eskiye nazaran 15 beygir güç artışı sağlıyor. Avrupa’da satılacak makyajlı GLC Coupe modellerinde 194 beygirlik versiyonu da tercih edilebiliyor.

2019 Mercedes GLC Coupe’nin dizel tarafında ise 161 beygir güç ve 360 Nm tork değerlerine sahip GLC 200 d 4MATIC bulunuyor. Müşteriler dilerse 191 beygir güç ve 400 Nm tork sunan GLC 220 d 4MATIC seçeneğini de tercih edebiliyor. En güçlü dizel ise GLC 300 d 4MATIC adı altında 241 beygir güç ve 500 Nm tork üreten motorla satılıyor.

GLC Coupe'nin yeni sürücü asistanlarından bazıları 

Makyaj operasyonlarının olmazsa olmazları arasındaki yeni sürücü asistanları da 2019 Mercedes GLC Coupe’de yerini almış. Bunlar arasında arkadan gelen araç veya bisikletliler konusunda sürücüyü uyaran “Exit Warning” ve acil durumlarda hızlı şerit değiştirmek için direksiyonu kontrol eden “Emergency Corridor” gibi fonksiyonlar yer alıyor. Makyajlı GLC Coupe’nin sürüş asistan sistemleri 360 derece kameradan yararlanıyor.

2019 Mercedes GLC Coupe’nin dünya prömiyeri New York Otomobil Fuarı’nda yapılacak. Henüz fiyatı belli olmayan araç 2019 yılı bitmeden satışa sunulacak. Türkiye’de yalnızca AMG paketiyle satılan GLC Coupe’nin fiyatı 574 bin 900 TL.


https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Start.xhtml?oid=4836258 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Moueson 2 ay en beğenilen
Mercedes'te tasarımda tıkandı artık . Aynı tasarımları ısıtıp ısıtıp önümüze sunuyor . Şahsen beni hiç heyecanlandırmadı bu araç yoksa alırdım 2 tane .
1 Yanıt Yanıtla +15
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iquique 2 ay
SUV araçları sevmem.
ama SUV denince akla bence Toyota Land Cruiser gelir
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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haberelectro 2 ay
Acik ara BMW cok demode kaldi mercedes in yaninda.
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darkd66 2 ay
2,5 sene önce 300 küsür bin liraya satılırken pahalı diye alamamıştık. şimdiki fiyatlardan sonra hayal oldu.
konsoldaki ekranları bu şekilde güncelledikleri iyi olduk çünkü mevcut ekranlar çok geride kalmıştı.
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medyxnet 2 ay
tek farkı arka stoplar gibi gördüm
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MHEC 2 ay
Çok çirkin, mercedes ruhu yok üzerinde.
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DH Misafiri 2 ay
kangoo bozması citan x6 çakması gle coupe'den sonra en beğenmediğim mercedes modeli
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DH Misafiri 2 ay
drserk dünyanın ilk otomobili mercedes dünyanın ilk otomobilini seri üretime ford geçirdi
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ahmtıl 2 ay
bari içini değiştirseydiniz...bunu tasarlayanlar s serisinden haberi yok herhalde!!!
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Paetzold 2 ay
Almış kadar olduk
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Mellkor 2 ay
Tasarım biraz havada kalmış sanki olmamış gibi. Fiyat desen
anca camdan bakarız buna

Neyse zaten alamayacağız
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