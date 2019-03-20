2019 Mercedes Benz GLC Coupe yenilenen yüzüyle tanıtıldı

New York Otomobil Fuarı için ısınma turlarına başlayan Alman otomotiv devi, makyaj operasyonundan geçirdiği 2019 Mercedes GLC Coupe modeli üzerindeki örtüyü kaldırdı. Dış tasarımın yanı sıra kabin tarafı da elden geçirilen makyajlı GLC Coupe yıl bitmeden satışa sunulacak.

Önden bakıldığında selefine nazaran daha sportif bir görünüme kavuştuğu görülen 2019 Mercedes GLC Coupe’nin elmas ızgarası da elden geçirilmiş ve yukarıdan aşağıya genişleyen bir yapıya bürünmüş. LED gündüz farları, yenilenen aydınlatmanın neredeyse tamamını sarmış. Ayrıca ön tampon daha agresif bir görünüme kavuşmuş. Genel yapısını koruyan makyajlı GLC Coupe’nın arka kısmında yeni stop lambaları, daha sportif görünüm sağlayan çift egzoz çıkışı, yeni difüzör ve krom detaylara yer verilmiş.

Mercedes'in son model bilgi-eğlence sistemi MBUX

2019 Mercedes GLC Coupe’nin kabin tarafına geçtiğimizde ufak dokunuşların burada da devam ettiğini görebiliyoruz. İlk göze çarpan detaylardan biri, yeni kontrol düğmelerine sahip direksiyon oluyor. Bilgi-eğlence kısmında ise standart olarak 7 inç, opsiyon olarak 10.25 inç büyüklüğünde gelen dokunmatik ekran kullanılmış. 12.3 inç dijital gösterge paneline sahip makyajlı GLC Coupe’de Mercedes’in yapay zekalı sürücü asistanı MBUX’a da yer verilmiş.

2019 Mercedes GLC Coupe’nin kaputunun altında 2.0 litre dört silindirli turbo ünitenin güncellenmiş hali bulunuyor. 260 beygir güç ve 370 tork değerlerine sahip olan motor eskiye nazaran 15 beygir güç artışı sağlıyor. Avrupa’da satılacak makyajlı GLC Coupe modellerinde 194 beygirlik versiyonu da tercih edilebiliyor.

2019 Mercedes GLC Coupe’nin dizel tarafında ise 161 beygir güç ve 360 Nm tork değerlerine sahip GLC 200 d 4MATIC bulunuyor. Müşteriler dilerse 191 beygir güç ve 400 Nm tork sunan GLC 220 d 4MATIC seçeneğini de tercih edebiliyor. En güçlü dizel ise GLC 300 d 4MATIC adı altında 241 beygir güç ve 500 Nm tork üreten motorla satılıyor.

GLC Coupe'nin yeni sürücü asistanlarından bazıları

Makyaj operasyonlarının olmazsa olmazları arasındaki yeni sürücü asistanları da 2019 Mercedes GLC Coupe’de yerini almış. Bunlar arasında arkadan gelen araç veya bisikletliler konusunda sürücüyü uyaran “Exit Warning” ve acil durumlarda hızlı şerit değiştirmek için direksiyonu kontrol eden “Emergency Corridor” gibi fonksiyonlar yer alıyor. Makyajlı GLC Coupe’nin sürüş asistan sistemleri 360 derece kameradan yararlanıyor.

2019 Mercedes GLC Coupe’nin dünya prömiyeri New York Otomobil Fuarı’nda yapılacak. Henüz fiyatı belli olmayan araç 2019 yılı bitmeden satışa sunulacak. Türkiye’de yalnızca AMG paketiyle satılan GLC Coupe’nin fiyatı 574 bin 900 TL.

https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Start.xhtml?oid=4836258