Türkiye, yazılım geliştirici sayısında Avrupa’da en hızlı artış gösteren ülke

Avrupa’nın en önemli girişim sermayesi şirketlerinden biri olan Atomico her sene The State of European Tech Report ile Avrupa’nın teknoloji ve girişim ekosistemine dair veriler paylaşıyor. Bu sene paylaşılan The State of European Tech Report 2018, Avrupa’nın sıradaki teknoloji merkezine yönelik bir rapora sahip.

Başta Stack Overflow olmak üzere çeşitli kaynaklardan alınan verilerle Avrupa ülkelerindeki geliştirici sayısının artışına bakılmış. Ülkemizin de 2017’ye kıyasla geliştirici sayısında yüzde 16.5 artış yaşadığı görülüyor.

Avrupa ortalaması yüzde 4.2

Genel ortalamaya bakıldığında Avrupa’da 2017 yılına kıyasla geliştirici sayısı artışı yüzde 4.2 olarak belirtildi. Bu oran Avrupa çapında 200.000 yeni geliştirici manasına geliyor. Ülke bazında bakmak gerektiğinde Stack Overflow sayesinde elde edilen veriler iki gruba ayrılmış. Grupların birincisi 2017 yılında 100.000'in üzerinde geliştiriciye sahip ülkelere ait. Yani hali hazırda büyük bir yazılım ekosistemi bulunan ülkeler olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi ise 100.000 altında geliştirici bulunduran ülkelerin verileri.

Türkiye, 100.000 üstünde geliştiriciye sahip ülkeler arasında bulunuyor. Ülkemiz yüzde 16.5 artış gerçekleştirerek 2017 yılına kıyasla geliştirici sayısında en çok artış gösteren ülke konumunda. İspanya yüzde 15.1 ile ikinci, Rusya yüzde 10.6 ile üçüncü oldu.

100.000’den az geliştiriciye sahip ülkelere ait tabloya baktığımızda ise Portekiz, Bulgaristan ve Bosna-Hersek gibi ülkelerin hızla büyüdüğünü söyleyebiliriz.

Verilere ülkemiz için detaylı incelemek gerekirse 2017 yılındaki profesyonel geliştirici sayısı 123.000 olarak gözüküyor. Bu sayı 2018 yılında 143.300’e ulaştı. Avrupa ülkeleri arasında en çok geliştiriciye sahip 12. ülke Türkiye. Avrupa genelinde ise 5.5 milyon olan geliştirici sayısı 5.7 milyon oldu.

Şehirlere göre yazılımcı maaşları

Raporun devamında Avrupa şehirlerinde yazılımcıların yıllık kazançlarını içeren bir tablo da bulunuyor. Almanya’nın Berlin şehri yıllık ortalama 58,750 dolar maaş ile yazılımcıların en çok kazandığı yer olarak belirtilebilir. 54,000 dolar yılık kazanç ile Londra ikinci, 52,250 dolar kazanç ile Amsterdam ise üçüncü sırada. 14 şehrin yer aldığı bu listede ülkemizden herhangi bir şehir bulunmuyor.

Sonuç olarak Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin 800.000’in üzerinde geliştiricisine kıyasla 140.000 sayısı ülkemiz için henüz başlangıç olarak gözükse de artış hızı incelendiğinde büyük bir potansiyelin bulunduğunu söyleyebiliriz.

