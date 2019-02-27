Türkiye, yazılım geliştirici sayısında Avrupa’da en hızlı artış gösteren ülke

Başta Stack Overflow olmak üzere çeşitli kaynaklardan alınan verilerle Avrupa ülkelerindeki geliştirici sayısının artışına bakılmış. Ülkemizin de 2017’ye kıyasla geliştirici sayısında yüzde 16.5 artış yaşadığı görülüyor.
Avrupa ortalaması yüzde 4.2
Genel ortalamaya bakıldığında Avrupa’da 2017 yılına kıyasla geliştirici sayısı artışı yüzde 4.2 olarak belirtildi. Bu oran Avrupa çapında 200.000 yeni geliştirici manasına geliyor. Ülke bazında bakmak gerektiğinde Stack Overflow sayesinde elde edilen veriler iki gruba ayrılmış. Grupların birincisi 2017 yılında 100.000'in üzerinde geliştiriciye sahip ülkelere ait. Yani hali hazırda büyük bir yazılım ekosistemi bulunan ülkeler olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi ise 100.000 altında geliştirici bulunduran ülkelerin verileri.
Türkiye, 100.000 üstünde geliştiriciye sahip ülkeler arasında bulunuyor. Ülkemiz yüzde 16.5 artış gerçekleştirerek 2017 yılına kıyasla geliştirici sayısında en çok artış gösteren ülke konumunda. İspanya yüzde 15.1 ile ikinci, Rusya yüzde 10.6 ile üçüncü oldu.Ayrıca Bkz. "Vestel ve Google’dan Android TV ortaklığı"
100.000’den az geliştiriciye sahip ülkelere ait tabloya baktığımızda ise Portekiz, Bulgaristan ve Bosna-Hersek gibi ülkelerin hızla büyüdüğünü söyleyebiliriz.
Verilere ülkemiz için detaylı incelemek gerekirse 2017 yılındaki profesyonel geliştirici sayısı 123.000 olarak gözüküyor. Bu sayı 2018 yılında 143.300’e ulaştı. Avrupa ülkeleri arasında en çok geliştiriciye sahip 12. ülke Türkiye. Avrupa genelinde ise 5.5 milyon olan geliştirici sayısı 5.7 milyon oldu.
Şehirlere göre yazılımcı maaşları
Sonuç olarak Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin 800.000’in üzerinde geliştiricisine kıyasla 140.000 sayısı ülkemiz için henüz başlangıç olarak gözükse de artış hızı incelendiğinde büyük bir potansiyelin bulunduğunu söyleyebiliriz.
https://2018.stateofeuropeantech.com/chapter/tech-hubs/article/new-hubs-where-next/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Foruma yazamiyordum bir suredir, bu konuyu kacirmisim. Benim de soyleyecegim bir iki sey var, hortlatayim basligi.
Turkiye'de yazilimci sayisinda buyuk bir artis var, kagit uzerinde iyi bir sey bu fakat nicelik degil, nitelik cok daha onemli teknoloji sektorunde. Turkiye'de universitelerin hali malum, bir kac iyi okul disinda dogru duzgun muhendis yetistiren okul sayisi malesef sinirli. Universiteden mezun olan yazilimcilarin pek azinin dogru duzgun github hesabi var, daha kotusu bir cogu ne oldugunu bile duymamis.
Bununla beraber yazilimciliga zanaat ( craftsmanship ) gozuyle bakip ustalasmak icin pratik, is tecrubesinin akademiden daha onemli oldugunu dusunen buyuk bir kitle var ki ben de kismen hakli olduklarini dusunuyorum.
Diger yandan Turkiye'de malum herkes teknik direktor ve siyasetciydi yillar once, simdi ise herkes teknoloji konusunda uzman. Hayatinda kod yazmayi gectim 3 kisilik ekiple herhangi bir is yapmamis, muhendislik kavramindan bihaberdar insanlar cok rahat fikir beyan edebiliyor sonsuz ozguvenle, bu asla anlayamayacagim bir konu.
Daha sonra konu maaslara donmus. Forumda bir kac kez tartisildi bu konu, Amerika'da brut maaslar Avrupa'ya gore daha yuksek ve vergi daha az oldugu icin elinize gecen net miktar da yuksek fakat Avrupa ile Amerika'nin calisma hayati arasinda daglar kadar fark var.
Senior yazilimci maasi icin ABD'de vergi orani %25 civari, Avrupa'da ise bu ulkesine gore %50'nin uzerine cikabiliyor ( yine ulkesine gore nitelikci gocmenlere vergi avantajlari var )
ABD'de senelik ucretli izin kanuni zorunluluk degil, isveren size bunu yan hak olarak sunuyir, calistigim ulkede 30 is gunu iznim var. ABD'de hastalik izni alsaniz isveren sizden calismadiginiz gunlerin parasini kesebilir ama Avrupa'da genelde boyle bir durum yok.
ABD'de is hayati Avrupa'ya gore cok daha vahsi. Amerikan sirketlerinde genel anlayis "ya yukari ya disari" seklinde. Yukselemezseniz kapinin onune koyulabilirsiniz, isci haklari ( tazminat vs. ) konusunda ise ABD'de isverenin eli daha kuvvetli.
Bunlara ek olarak ABD'de saglik sigortasi icin odenen primler cok yuksek, bazi Avrupa ulkelerinde bunun icin hic odeme yapilmiyor ( bosuna dunya vergi alinmiyor, Hollanda hayvan gibi vergi alsa da yine de saglik sigortasi yaptirmak zorundasiniz o ayri )
ABD ve Avrupa'da hayat mentalitesi cok farkli. ABD tipki Turkiye gibi ne kadar paran varsa o kadar adamsin.
Baslik altinda baska ulkelerden bahsedilmis, ben Hollanda icin bilgi vermeye calisayim, junior developer 40-45K, medior 45-55K, senior 55-70K arasi yillik brut kazanir. Bunun neti nedir derseniz thetax.nl/... sitesinden bakabilirsiniz. Turkiye'den gelecek arkadaslar nitelikli gocmen statusunde gelecekleri icin 5 yil boyunca maaslarinin %30'u vergiden muaf olur ki linkteki hesaplayicida secenek var. Net maas uzerinden tercihe gore 100-200 arasi emeklilik duser hesaba yatmadan, yattiktan sonra da aylik 110-140 arasi saglik sigortasi kesilecektir. Bunu da hesap etmek lazim.
Senior developer maasi ile 3-4 kisilik bir aile mutevazi bir hayat yasar. Sehir disinda ( sehirler zaten ufak, merkeze araba ile 20 dk diyelim ) mustakil bir ev alir, senede 2 kez yurtdisina tatile gider, saglikli sekilde beslenir, bir hobisine kaynak ayirir.
Bu arada, yukarda pspoor rumuzlu arkadaş Almanya Karlsruhe'de üni okuduğunu ve €1000 'dan aşağı kiralık ev olmadığını söyledi fakat Internetten baktığımda yüzlerce kiralık ev ve 36m2 ve dayalı döşeli 1,5 odalı daireler €360'a var; screenshot gönderemiorum tinypic çalışmıyor, screenshot'ları ekleyeceğim. Almanya'da ben yıllarca kaldım; ev kiram €300'ü geçmedi. Bekar öğrencisin, tabi ki biraz kenar mahallede ufak bir dairede kalacaksın. Bu kişiler gözde mahallede hep geniş daire mi bakıyorlar da €1000 'lük kira var diyorlar?
1-İyi giyinin
2-Alışveriş merkezinden alışveriş yapın
3-Halka işinizin rahat olduğunu gösterin
4-Soranlara maaşınızın iyi olduğunu söyleyin
5-Vermiş olduğunuz kıskançlık,umut,hayal ilaçlarını majistral ilaç olarak damara uyguladınız. Şimdi etkisini göstermesi için 1 yıl bekleyiniz.
6-Üniversitedeki ilgili bölümün puan yükselişini, sektördeki dolandırıcılık ve yolsuzluk haberlerini, kalitesiz işçilikten yakınan insanları, "piyasanın fiyatı düştü" diye ağlayan bu sektör eleman ve yöneticileri, bu sektörde "iş bulamıyoruz" diyen işsizleri ....vb
ve en önemlisi sektörün bitişini evde patlamış mısır veya kavrulmuş tuzlu ayçiçeği çekirdeği ile izleyiniz.
@firat_kilic sende hafif sıyırma belirtileri var, işte bilgi yoğun iş dalına uygun altyapın yoksa böyle şaşarsın. Herşeyin temeli başlangıcı için bir zaman var, onu ıskalarsanız sonra işiniz çok zor, azimle falan bir yere kadar, kopyala-yapıştırcı olmaya mahkumsunuz.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5390 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi, avrupa ve