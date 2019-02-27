Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye, yazılım geliştirici sayısında Avrupa’da en hızlı artış gösteren ülke

The State of European Tech raporuna göre 2017 yılında ülkemizde 123.000 profesyonel geliştirici bulunurken bu sayı 2018 yılında 143.300’e yükseldi. Detaylar haberimizde.
2 ay
5,4b
1
83
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Türkiye, yazılım geliştirici sayısında Avrupa’da en hızlı artış gösteren ülke
Tam Boyutta Gör
Avrupa’nın en önemli girişim sermayesi şirketlerinden biri olan Atomico her sene The State of European Tech Report ile Avrupa’nın teknoloji ve girişim ekosistemine dair veriler paylaşıyor. Bu sene paylaşılan The State of European Tech Report 2018, Avrupa’nın sıradaki teknoloji merkezine yönelik bir rapora sahip.

Başta Stack Overflow olmak üzere çeşitli kaynaklardan alınan verilerle Avrupa ülkelerindeki geliştirici sayısının artışına bakılmış. Ülkemizin de 2017’ye kıyasla geliştirici sayısında yüzde 16.5 artış yaşadığı görülüyor.

Avrupa ortalaması yüzde 4.2

Genel ortalamaya bakıldığında Avrupa’da 2017 yılına kıyasla geliştirici sayısı artışı yüzde 4.2 olarak belirtildi. Bu oran Avrupa çapında 200.000 yeni geliştirici manasına geliyor. Ülke bazında bakmak gerektiğinde Stack Overflow sayesinde elde edilen veriler iki gruba ayrılmış. Grupların birincisi 2017 yılında 100.000'in üzerinde geliştiriciye sahip ülkelere ait. Yani hali hazırda büyük bir yazılım ekosistemi bulunan ülkeler olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi ise 100.000 altında geliştirici bulunduran ülkelerin verileri.

Türkiye, yazılım geliştirici sayısında Avrupa’da en hızlı artış gösteren ülke
Tam Boyutta Gör

Türkiye, 100.000 üstünde geliştiriciye sahip ülkeler arasında bulunuyor. Ülkemiz yüzde 16.5 artış gerçekleştirerek 2017 yılına kıyasla geliştirici sayısında en çok artış gösteren ülke konumunda. İspanya yüzde 15.1 ile ikinci, Rusya yüzde 10.6 ile üçüncü oldu.

Ayrıca Bkz. "Vestel ve Google’dan Android TV ortaklığı"

100.000’den az geliştiriciye sahip ülkelere ait tabloya baktığımızda ise Portekiz, Bulgaristan ve Bosna-Hersek gibi ülkelerin hızla büyüdüğünü söyleyebiliriz.

Türkiye, yazılım geliştirici sayısında Avrupa’da en hızlı artış gösteren ülke
Tam Boyutta Gör

Verilere ülkemiz için detaylı incelemek gerekirse 2017 yılındaki profesyonel geliştirici sayısı 123.000 olarak gözüküyor. Bu sayı 2018 yılında 143.300’e ulaştı. Avrupa ülkeleri arasında en çok geliştiriciye sahip 12. ülke Türkiye. Avrupa genelinde ise 5.5 milyon olan geliştirici sayısı 5.7 milyon oldu.

Şehirlere göre yazılımcı maaşları

Türkiye, yazılım geliştirici sayısında Avrupa’da en hızlı artış gösteren ülke
Tam Boyutta Gör
Raporun devamında Avrupa şehirlerinde yazılımcıların yıllık kazançlarını içeren bir tablo da bulunuyor. Almanya’nın Berlin şehri yıllık ortalama 58,750 dolar maaş ile yazılımcıların en çok kazandığı yer olarak belirtilebilir. 54,000 dolar yılık kazanç ile Londra ikinci, 52,250 dolar kazanç ile Amsterdam ise üçüncü sırada. 14 şehrin yer aldığı bu listede ülkemizden herhangi bir şehir bulunmuyor.

Sonuç olarak Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin 800.000’in üzerinde geliştiricisine kıyasla 140.000 sayısı ülkemiz için henüz başlangıç olarak gözükse de artış hızı incelendiğinde büyük bir potansiyelin bulunduğunu söyleyebiliriz.


https://2018.stateofeuropeantech.com/chapter/tech-hubs/article/new-hubs-where-next/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FoxyDogy 2 ay en beğenilen DH Misafiri
Hayatımda böyle saçma yorum görmedim...
1 Yanıt Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdem552 2 ay DH Misafiri
Oooo ne güzel ya. Zaten koca koca sistemler Ctrl+C / Ctrl+V yapılarak yazılıyor. Ne olacak canım...
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 2 ay
Türkiye'nin büyük devletlerle yarışabildiği tek teknolojik sektör bence yazılım sektörü.İtü teknokent arı da çalışıyorum burda firmaların masaları var inanın her biri birbirinden güzel projeler üretmeye çalışıyor.Kimisi oyun kimisi simülasyon ben bir yazılımcı olarak yeni mühendislere teknoparklarda çalışmalrını tavsiye ederim.Çünkü buralar sadece sizi bir teknolojide geliştirmiyor diğer şirketlerin projelerini görerek ufkunuz da açılıyor.
Türkiye'nin büyük devletlerle yarışabildiği tek teknolojik sektör bence yazılım sektörü.İtü teknokent arı da çalışıyorum burda firmaların masaları var inanın he...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
bestanealtcizgi 2 ay
Merhaba,
Foruma yazamiyordum bir suredir, bu konuyu kacirmisim. Benim de soyleyecegim bir iki sey var, hortlatayim basligi.
Turkiye'de yazilimci sayisinda buyuk bir artis var, kagit uzerinde iyi bir sey bu fakat nicelik degil, nitelik cok daha onemli teknoloji sektorunde. Turkiye'de universitelerin hali malum, bir kac iyi okul disinda dogru duzgun muhendis yetistiren okul sayisi malesef sinirli. Universiteden mezun olan yazilimcilarin pek azinin dogru duzgun github hesabi var, daha kotusu bir cogu ne oldugunu bile duymamis.
Bununla beraber yazilimciliga zanaat ( craftsmanship ) gozuyle bakip ustalasmak icin pratik, is tecrubesinin akademiden daha onemli oldugunu dusunen buyuk bir kitle var ki ben de kismen hakli olduklarini dusunuyorum.
Diger yandan Turkiye'de malum herkes teknik direktor ve siyasetciydi yillar once, simdi ise herkes teknoloji konusunda uzman. Hayatinda kod yazmayi gectim 3 kisilik ekiple herhangi bir is yapmamis, muhendislik kavramindan bihaberdar insanlar cok rahat fikir beyan edebiliyor sonsuz ozguvenle, bu asla anlayamayacagim bir konu.
Daha sonra konu maaslara donmus. Forumda bir kac kez tartisildi bu konu, Amerika'da brut maaslar Avrupa'ya gore daha yuksek ve vergi daha az oldugu icin elinize gecen net miktar da yuksek fakat Avrupa ile Amerika'nin calisma hayati arasinda daglar kadar fark var.
Senior yazilimci maasi icin ABD'de vergi orani %25 civari, Avrupa'da ise bu ulkesine gore %50'nin uzerine cikabiliyor ( yine ulkesine gore nitelikci gocmenlere vergi avantajlari var )
ABD'de senelik ucretli izin kanuni zorunluluk degil, isveren size bunu yan hak olarak sunuyir, calistigim ulkede 30 is gunu iznim var. ABD'de hastalik izni alsaniz isveren sizden calismadiginiz gunlerin parasini kesebilir ama Avrupa'da genelde boyle bir durum yok.
ABD'de is hayati Avrupa'ya gore cok daha vahsi. Amerikan sirketlerinde genel anlayis "ya yukari ya disari" seklinde. Yukselemezseniz kapinin onune koyulabilirsiniz, isci haklari ( tazminat vs. ) konusunda ise ABD'de isverenin eli daha kuvvetli.
Bunlara ek olarak ABD'de saglik sigortasi icin odenen primler cok yuksek, bazi Avrupa ulkelerinde bunun icin hic odeme yapilmiyor ( bosuna dunya vergi alinmiyor, Hollanda hayvan gibi vergi alsa da yine de saglik sigortasi yaptirmak zorundasiniz o ayri )
ABD ve Avrupa'da hayat mentalitesi cok farkli. ABD tipki Turkiye gibi ne kadar paran varsa o kadar adamsin.
Baslik altinda baska ulkelerden bahsedilmis, ben Hollanda icin bilgi vermeye calisayim, junior developer 40-45K, medior 45-55K, senior 55-70K arasi yillik brut kazanir. Bunun neti nedir derseniz thetax.nl/... sitesinden bakabilirsiniz. Turkiye'den gelecek arkadaslar nitelikli gocmen statusunde gelecekleri icin 5 yil boyunca maaslarinin %30'u vergiden muaf olur ki linkteki hesaplayicida secenek var. Net maas uzerinden tercihe gore 100-200 arasi emeklilik duser hesaba yatmadan, yattiktan sonra da aylik 110-140 arasi saglik sigortasi kesilecektir. Bunu da hesap etmek lazim.
Senior developer maasi ile 3-4 kisilik bir aile mutevazi bir hayat yasar. Sehir disinda ( sehirler zaten ufak, merkeze araba ile 20 dk diyelim ) mustakil bir ev alir, senede 2 kez yurtdisina tatile gider, saglikli sekilde beslenir, bir hobisine kaynak ayirir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stack 2 ay yeni yorumcu bestanealtcizgi

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MHEC 2 ay
Millet yurt dışı çalışmaya uygun işlere yöneldi normal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stack 2 ay yeni yorumcu
Aman ne güzel bir gelişme. Sadece Hindistanda 100 milyon tane geliştirici var hem de daha iyileri. Ülkemizdeki sözde geliştirici sayısı ne kadar artarsa artsın bir anlam ifade etmez.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vonderplanitz 2 ay Stack
Hindistan nüfus rakamı (2018 itibarıyla 1.410.000.000) politik amaçlı şişirilmiş rakamlar, Çin, Rusya, Japonya, Brezilya, Meksika.. gibi birçok ülkede de aynı sekilde nüfus rakamları şişirilmiş halde; o yüzden değil 100 Milyon, 10 Milyon geliştirici bile yoktur. Rakamlar politikacıların en sevdiği kandırma aracı cunku "rakamlar yalan söylemez" olayını cok güzel kullanıyorlar fakat rakamların kendisi yalan :) Nitekim bu haber de rakamların etkisini kullanarak insanları kandırma ve gerçeklerden uzaklaştırıp tatlı hayal kurdurmak amaçlı.
Bu arada, yukarda pspoor rumuzlu arkadaş Almanya Karlsruhe'de üni okuduğunu ve €1000 'dan aşağı kiralık ev olmadığını söyledi fakat Internetten baktığımda yüzlerce kiralık ev ve 36m2 ve dayalı döşeli 1,5 odalı daireler €360'a var; screenshot gönderemiorum tinypic çalışmıyor, screenshot'ları ekleyeceğim. Almanya'da ben yıllarca kaldım; ev kiram €300'ü geçmedi. Bekar öğrencisin, tabi ki biraz kenar mahallede ufak bir dairede kalacaksın. Bu kişiler gözde mahallede hep geniş daire mi bakıyorlar da €1000 'lük kira var diyorlar?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
irfan_kara33 2 ay yeni yorumcu
türkiyede yapılan tek şey mssqle arayüz giydirmek. tıp inşaat hukuk haricinde üniversiteler israf
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vonderplanitz 2 ay irfan_kara33
tıp inş hukuk, sistem sayesinde para kazanıyor, yoksa oradan mezunlar birşey yaptığı yok. özellikle tıp, devlet bütçesinin aslan payını yutuyor fakat karaciger yağlanması gibi bir hastalık karşısında dahi doktorlar seyirci, zaten hastalıkların çoğu profesyonel şekilde yaygınlaştırılıyor hastanelerin devamlı müşterisi olsun diye. İnşaat konusunda köprüler tüneller, tasarımdan inşasına kadar Danimarka Japonya Almanya'dan mühendisler yapıyor, bizim mühendislerin yaptığı bina ve mahalleler ise Şahin Doğan dayanıklılığı kadar oluyor. Ve hukuk işlemlerinin önemli kısmını ilerde yapay zeka alacak.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StGuard 2 ay
Bir sektörü Türkiye'de öldürmek için yapılması gereken iş akış süreci;
1-İyi giyinin
2-Alışveriş merkezinden alışveriş yapın
3-Halka işinizin rahat olduğunu gösterin
4-Soranlara maaşınızın iyi olduğunu söyleyin
5-Vermiş olduğunuz kıskançlık,umut,hayal ilaçlarını majistral ilaç olarak damara uyguladınız. Şimdi etkisini göstermesi için 1 yıl bekleyiniz.
6-Üniversitedeki ilgili bölümün puan yükselişini, sektördeki dolandırıcılık ve yolsuzluk haberlerini, kalitesiz işçilikten yakınan insanları, "piyasanın fiyatı düştü" diye ağlayan bu sektör eleman ve yöneticileri, bu sektörde "iş bulamıyoruz" diyen işsizleri ....vb
ve en önemlisi sektörün bitişini evde patlamış mısır veya kavrulmuş tuzlu ayçiçeği çekirdeği ile izleyiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
irfan_kara33 2 ay yeni yorumcu
türkiyede yazılım pişmanlıktır. aklı olan başka sektöre yönelsin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahoni_38 2 ay irfan_kara33
Misal hangi sektöre? Türkiyede hangi sektör iyi özellikle yazılımdan daha iyi? (tıp sayılmaz o zaten bambaşka bir vaka)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seyfi84 2 ay
Stack overflow gercek geliştirici sayısını mı ölçebilir, yoksa soru sorucuların sayısını mı? Onların çoğu ödevini yapmak için hesap açan, soru açan kişilerdir, anketlere de yüksekten sallayıp cevap vermiş olabilirler puan falan kazanalım diye.
@firat_kilic sende hafif sıyırma belirtileri var, işte bilgi yoğun iş dalına uygun altyapın yoksa böyle şaşarsın. Herşeyin temeli başlangıcı için bir zaman var, onu ıskalarsanız sonra işiniz çok zor, azimle falan bir yere kadar, kopyala-yapıştırcı olmaya mahkumsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HIGHER 2 ay
Ülkeden kaçmak için öğreniyor çoğu insan bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bülbül Oethe 2 ay yeni yorumcu
Öbür ülkeler yeterince gelişerek çoktan doyum noktasına vardıkları için artış oranları bizimki kadar yüksek değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdusauk 2 ay
bu cehennemden kaçmanın yolunu arıyorum. o yüzden yazılım okuyorum . benim gibi düşünenlerin sayısı çok fazla.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 2 ay abdusauk
bence hiç okuma, çünkü bu işi severek yapmadığın sürece vasat bir programcı dan öteye geçemezsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5390 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi, avrupa ve
7 etiket daha yazılım geliştirme stack overflow the state of european tech report Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Onur Emre Karadağ Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Aquaman 2 filminin vizyon tarihi belli oldu 2 ay Porsche’nin en çok satan aracı Macan elektrikli oluyor 2 ay İnce çerçeve, 18.000 mAh batarya | Energizer Power Max P18K ön inceleme 2 ay Resident Evil serisi 90 milyonluk satış rakamına ulaştı 2 ay Casper ürün gamını genişletmeye devam ediyor 2 ay OnePlus 7 kablosuz şarj özelliğine sahip olmayacak 2 ay Xbox Live Gold Mart ayı ücretsiz oyunları duyuruldu 2 ay Samsung, katlanabilir Galaxy Fold'u piyasaya sınırlı sayıda sürecek 2 ay Toshiba 18 TB kapasiteli MAMR HDD’leri üzerinde çalışıyor: Plakalar yine ısıtılacak 2 ay PlayStation Plus Mart ayı ücretsiz oyunları açıklandı 2 ay Steve Wozniak, Apple'ın katlanabilir iPhone konusunda geç kaldığını düşünüyor 2 ay Qualcomm yapay zekâ motoru dördüncü nesle terfi etti 2 ay Elektrikli Kia e-Soul Avrupa'da 452 km menzil sunacak 2 ay Google Duo uygulamasının web sürümü yayınlandı 2 ay Yeni nesil Apple Watch modellerine uyku izleme özelliği geliyor 2 ay 69 milyondan fazla sayıda token 22 saniyede tükendi 2 ay Meizu Note 9'un kamera performansını gösteren ilk örnek fotoğraf yayınlandı 2 ay iPhone fiyatlarında indirim için ilk adım atıldı 2 ay Qualcomm akıllı telefonlara WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 yongasını sunuyor 2 ay Tesla Model 3'ün rakibi Polestar 2 tanıtıldı: 500 km sürüş menzili 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Türkiye, yazılım geliştirici sayısında Avrupa’da en hızlı artış gösteren ülke Sonraki Yeni Toyota Corolla GR Sport ve Corolla Trek modelleri Cenevre'de tanıtılacak 2 ay GeForce GTX 1660 ve GTX 1650 satış detayları belli oldu 2 ay Xbox One X ile 4K HDR Crackdown 3 - İlk 30 Dakika 2 ay USB 3.2 standardı kullanıma sunuluyor 2 ay Samsung, 512GB kapasiteli UFS 3.0 bellek üretimine başlıyor 2 ay İşte Honda'nın Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli otomobil: Honda e Prototype 2 ay TikTok'tan büyük başarı: 1 milyar indirme barajını aştı 2 ay Xiaomi ve Light iş birliği yapıyor 2 ay Aliexpress ve Gearbest alışverişlerine vergi geliyor 2 ay Düşük fiyatlı Pixel 3 Lite ve Pixel 3 XL Lite geliyor 2 ay Samsung'un yeni akıllı saatinin kan basıncını ölçme becerisi tartışılıyor 2 ay Turkcell’in uygulamaları 39 ülkede 9 operatörün müşterilerine sunuluyor 2 ay Safkan oyuncu telefonu | Nubia RedMagic Mars ön inceleme 2 ay iOS 12, Apple cihazların yüzde 80'ine kuruldu 2 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ın yüz tanıma özelliği, fotoğrafla kandırıldı 2 ay NASA, atmosferdeki gök aydınlığını izleyerek daha doğru uzay iklimi tahmini yapmak istiyor 2 ay Samsung, Galaxy Fold'un ekranının neden içe katlandığını açıkladı 2 ay Yeni Volkswagen Touareg V8 TDI tanıtıldı: 415 beygirlik dizel 2 ay Samsung Galaxy A50 detaylı ön inceleme 2 ay Detective Pikachu filminin ikinci fragmanı yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim