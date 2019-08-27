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Türkiye'de internet kullanıcısı artıyor

TÜİK verileri Türkiye'de bu yıl itibarıyla 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranında artış olduğunu gösteriyor. İnternet erişim imkanına sahip hanelerin oranı da yükseldi.
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Onur Seven
Haber Editörü
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verileri ülkemizde internet kullanıcısı sayısının arttığını ortaya koydu. Geçen yıl 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 72.9 olarak kayıtlara geçerken bu yıl bu oran yüzde 75.3'e yükseldi.
Ayrıca Bkz. "BBC de dijital asistan pazarına giriyor"
TÜİK istatistiklerine göre internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 88.3 seviyesinde. Bu oran 2018'de yüzde 83.8 olarak kaydedilmişti. İnternet kullanım oranı erkeklerde yüzde 81.8, kadınlarda ise yüzde 68.9.

İnternetten alışveriş oranları

İnternet üzerinden alışveriş yapma oranının erkeklerde yüzde 38.3, kadınlarda yüzde 29.9 olduğu bildiriliyor. Bireylerin internetten sipariş verdiği ya da satın aldığı mal ve hizmet türlerinin dağılımı ise şu şekilde:
  • Giyim ve Spor Malzemesi [%67.2]
  • Seyahatle İlgili Diğer Faaliyetler [%31.7]
  • Gıda Maddeleri veya Günlük Gereksinimler [%27.4]
  • Ev Eşyası (Tüketici Elektroniği Hariç) [%26.9]
  • Elektronik Araçlar [%20.3]
  • Kitap, Dergi, Gazete (E-Kitap Dahil) Alımı [%20.2]


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Feyzuli 39 dk.
Hindistan bile bizden daha iyi donanımlar ile internete erişim sağlıyor. Her konuda yeni nesil öğrencileri yazılıma yönlendiriyor işsizleri youtuber yapıyor ilk okuldan başlayarak yazılım ilgili seçmeli dersler veriliyor ama donanım konusuna gelince 6 öde 1 al kampanyası ile ileri gidemiyoruz. Vergileri v.b saymak istemiyorum bile. Teknolojik gelişmenin temeli donanım ve biz bundan yoksunuz. Sonuç olarak izlenilen yol ile yapılanlar arasında kesişen bir nokta yok. Bu küçük görünen temel sorun yurdumun uçağından uzay teknolojilerine kadar gelecekte sekteye uğratacak bir problem.
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Glorfindel1907 24 dk.
Tersi olması için çok uğraşıyorlar ama millet zorluyor
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