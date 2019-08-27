Türkiye'de internet kullanıcısı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verileri ülkemizde internet kullanıcısı sayısının arttığını ortaya koydu. Geçen yıl 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 72.9 olarak kayıtlara geçerken bu yıl bu oran yüzde 75.3'e yükseldi.

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TÜİK istatistiklerine göre internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 88.3 seviyesinde. Bu oran 2018'de yüzde 83.8 olarak kaydedilmişti. İnternet kullanım oranı erkeklerde yüzde 81.8, kadınlarda ise yüzde 68.9.

İnternetten alışveriş oranları

İnternet üzerinden alışveriş yapma oranının erkeklerde yüzde 38.3, kadınlarda yüzde 29.9 olduğu bildiriliyor. Bireylerin internetten sipariş verdiği ya da satın aldığı mal ve hizmet türlerinin dağılımı ise şu şekilde:

Giyim ve Spor Malzemesi [%67.2]

Seyahatle İlgili Diğer Faaliyetler [%31.7]

Gıda Maddeleri veya Günlük Gereksinimler [%27.4]

Ev Eşyası (Tüketici Elektroniği Hariç) [%26.9]

Elektronik Araçlar [%20.3]

Kitap, Dergi, Gazete (E-Kitap Dahil) Alımı [%20.2]