BBC de dijital asistan pazarına giriyor

Bugün piyasada Amazon Alexa, Google Asistan, Apple Siri, Samsung Bixby ve Microsoft Cortana gibi çok sayıda dijital asistan var. Yakında bunların arasına bir yenisi katılacak. BBC önümüzdeki yıl bir dijital asistan çıkarmayı planladığını açıkladı.

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Henüz dijital asistan için belirlenmiş bir isim olmamasına rağmen “Beeb” sözcüğü ile etkinleştirilmesi planlanıyor. Ancak bu daha sonra değişebilir. Şu an İngiltere'deki BBC personellerinin dijital asistanın çeşitli aksanları daha iyi anlamasına yardımcı olmak amacıyla seslerini kaydetmeleri isteniyor.

Dijital asistan pazarında sıkı rekabet var

BBC'nin dijital asistan pazarına giriş yapmak istemesi ilginç. Apple, Microsoft ve Samsung gibi büyük teknoloji şirketleri bile bu pastadan pay kapmakta zorlanıyor. Zira sert bir rekabet ortamı var.

Google Home Mini ve Amazon Echo Dot gibi ucuz akıllı hoparlörler sayesinde, Google Asistan ve Amazon Alexa hali hazırda pazara hakim durumda. BBC'nin nasıl bir dijital asistanla karşımıza çıkacağını görmek için 2020 yılına kadar beklememiz gerekecek.

https://www.bbc.com/news/technology-49481210