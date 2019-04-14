Türkiye’de ve Dünya’da “Dijital Ekonomi” değişimi

Dünya’da değişim
Kürersel kaynaklara aracısız erişim, kaynakların kiralanması, açık kaynak (gönüllü modeli) ve global talep üzerine satış temellerine dayanan Dijital Ekonomi, etkisini Dünya’da gün geçtikçe daha çok hissettiriyor. Ekonomi, tek bir bilgi alanında çalışarak (bulut teknolojisi) işlerin tasarımı, üretimi, bakımı ve organizasyonu için gerekli insan, bilgisayarlı iletişim, çevrimiçi üretim, finans, iş modelleri gibi tüm kaynakları birleştirecek.Ayrıca Bkz. "WPA3 yaygınlaşamadan açığı bulundu"
Dijitalleşen sektörler sayesinde global şirketler ürün/hizmetlerin üretilmesi için yüzde 5-10 yatırım yapıp, yüzde 0 pazarlama ile yüzde 100’lük bir gelir elde edebilecekler. Bu da dijital ekonominin günümüz şirketlerine en büyük tehditlerinden biri. Mesela Google gibi şirketlerin otonom otomobil alanındaki araştırmaları önde gelen otomobil üreticilerini tehdit ediyor. Değişime ayak uydurmak için teklif edilense Dijital Ekonomi’de küresel ekosistemler platformu oluşturulması. Örneğin bir üniversite içerisinde Dijital teknolojiler, yenilikler ve yönetim enstitüsü ile mühendisliğe sahip elit uzmanların hazırlanması, yenilikçi görevlerin çözümüne disiplinlerarası yaklaşım sağlanması amaçlanıyor.
Türkiye'de Dijital Ekonomi
Ülkelere direkt sağladığı avantajlar ise yüksek teknoloji ihracatının büyümesi, yenilikçi yapının gelişmesinde kaynak ekonomisi, ekonominin şeffaf yönetimi ve üye ülkeler için küresel kaynakların kullanılabilirliği gibi sıralanabilir. Sonuç olarak Dijital Ekonomi değişimine ayak uyduran ülkelerin ve şirketlerin önümüzdeki önemli değişime daha hızlı yetişecekler. Yukarıda bahsettiğimiz avantajlar da başta vatandaşlar olmak üzere birçok noktaya gelişme katıyor.
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2000 lerdeki dijital devrimini yine kaçırdık
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ülkemiz sadece ara eleman üretiyor koskoca ülke sadece işçi üreten bir fabrika malesef bunun bedelini de beyin göçü vererek ödüyor
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koskoca aselsan bile 200 üst düzey mühendisini hollandaya kaptırdı gerçekten çok fena durumdayız...