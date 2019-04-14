Türkiye’de ve Dünya’da “Dijital Ekonomi” değişimi

Son dönemde teknoloji devlerinin özellikle dijital servislere yöneldiğinin farkındayız. Bu gibi durumlar “Dijital Ekonomi” teriminin daha sık duyulmasına sebep oluyor. Apple ve Spotify’ın CD disk endüstrisini yok etmesi, UBER’in taksi hizmetini aracısız hale getirmesi ve Airbnb’nin kiralama hizmeti sayesinde otelleri tehdit etmesi gibi şeyler Dijital Ekonomi’nin çalışma prensiplerine birkaç örnek olarak verilebilir. Bu değişim hızla artmaya devam edecek.

Dünya’da değişim

Kürersel kaynaklara aracısız erişim, kaynakların kiralanması, açık kaynak (gönüllü modeli) ve global talep üzerine satış temellerine dayanan Dijital Ekonomi, etkisini Dünya’da gün geçtikçe daha çok hissettiriyor. Ekonomi, tek bir bilgi alanında çalışarak (bulut teknolojisi) işlerin tasarımı, üretimi, bakımı ve organizasyonu için gerekli insan, bilgisayarlı iletişim, çevrimiçi üretim, finans, iş modelleri gibi tüm kaynakları birleştirecek.

Ayrıca Bkz.

"WPA3 yaygınlaşamadan açığı bulundu"

Dijitalleşen sektörler sayesinde global şirketler ürün/hizmetlerin üretilmesi için yüzde 5-10 yatırım yapıp, yüzde 0 pazarlama ile yüzde 100’lük bir gelir elde edebilecekler. Bu da dijital ekonominin günümüz şirketlerine en büyük tehditlerinden biri. Mesela Google gibi şirketlerin otonom otomobil alanındaki araştırmaları önde gelen otomobil üreticilerini tehdit ediyor. Değişime ayak uydurmak için teklif edilense Dijital Ekonomi’de küresel ekosistemler platformu oluşturulması. Örneğin bir üniversite içerisinde Dijital teknolojiler, yenilikler ve yönetim enstitüsü ile mühendisliğe sahip elit uzmanların hazırlanması, yenilikçi görevlerin çözümüne disiplinlerarası yaklaşım sağlanması amaçlanıyor.

Türkiye'de Dijital Ekonomi

Nesnelerin interneti, bulut teknolojileri, 3D-baskı, akıllı robotlar vb. teknolojik eğilim yapıtaşlarını içeren Dijital Ekonomi, ülkemiz için de önemli bir halde. İşletmelere uzun tedarik zincirlerinden ve gereksiz aracılardan sıyrılma, başlayacak işler için bariyerleri kaldırma, akıllı fabrikaların ve web tabanlı üretimin oluşturulması; üniversitelere gerçek ekonomik projelere katılım, müşterilere yüksek hızlı erişim, en iyi küresel deneyime sahip ortaklarla işbirliği; vatandaşlara tüketici ürünlerinin maliyetlerini azaltma, aracıları çıkarıp kaynaklara doğrudan ulaşma, refahın artması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi şeklinde avantajları olan projelerin uygulanması planlanıyor.

Ülkelere direkt sağladığı avantajlar ise yüksek teknoloji ihracatının büyümesi, yenilikçi yapının gelişmesinde kaynak ekonomisi, ekonominin şeffaf yönetimi ve üye ülkeler için küresel kaynakların kullanılabilirliği gibi sıralanabilir. Sonuç olarak Dijital Ekonomi değişimine ayak uyduran ülkelerin ve şirketlerin önümüzdeki önemli değişime daha hızlı yetişecekler. Yukarıda bahsettiğimiz avantajlar da başta vatandaşlar olmak üzere birçok noktaya gelişme katıyor.