Dünyanın en büyük atıktan hidrojen üretim tesisi tanıtıldı

Hyundai, hidrojenden umutlu
Hyundai Motor Group, bu yeni tesislerle birlikte HTWO Grid çözümünü devreye alarak, hidrojen üretiminden kullanımına kadar tüm değer zincirini birbirine bağlamayı ve hidrojen işinde küresel bir lider olmayı hedefliyor.
Gıda atıkları, kanalizasyon atığı ve hayvan gübresi gibi organik atıklar, küresel ısınma sorunlarına neden olan büyük miktarlarda metan gazı üretiyor. Bu gaz, küresel ısınmaya ciddi katkılarda bulunuyor. Hyundai'nin atıktan hidrojene dönüşüm teknolojisi, bu metan gazını çevre dostu bir enerji kaynağı olan hidrojene dönüştürerek hem iklim krizini hafifletiyor hem de yeni bir sanayi değeri yaratıyor.
Bu dönüşüm, organik atıkların anaerobik sindirim adı verilen bir süreçle mikroorganizmalar tarafından parçalanmasıyla başlıyor. Bu işlem sonucunda elde edilen biyogaz, daha sonra biyometana yükseltiliyor. Karbon dioksit ve diğer kirlilikler giderildikten sonra biyometan, yeniden yapılandırılarak hidrojen olarak yenide doğuyor. Bu teknoloji halihazırda Güney Kore’de faaliyette olan bir atıktan hidrojene dönüşüm tesisinde sergileniyor. Bu tesis, 60 ton gıda atığı kullanarak günde 500 kg hidrojen üretiyor ve bu hidrojen, ticari olarak hidrojenli araçlarda kullanılıyor. Hyundai, bu tür mini hidrojen üretim merkezlerini bölgesel seviyede yaygınlaştırmayı planlıyor.
Plastik atıklardan hidrojene
Hyundai'nin plastik atıkları hidrojene dönüştürme teknolojisi, geri dönüştürülemeyen plastiklerin çevreye verdiği zararı en aza indirerek, bu atıkları enerjiye dönüştürüyor. Bu teknoloji, oyuncaklar ve vinil gibi karmaşık malzeme atıkları dahil olmak üzere plastik atıkları önce metal, kum ve kağıt gibi kirlilikleri arındırarak plastik ham maddeye dönüştürüyor.
Daha sonra, bu ham madde, Hyundai Engineering tarafından geliştirilen "eritme" süreciyle sıvı hale getiriliyor. Gazlaştırma sürecinde ise bu sıvı plastik atık, oksijen ve buhar ile tepkimeye sokularak sentetik gaz üretiliyor. Bu gaz, daha sonra arıtılarak yüksek saflıkta hidrojen elde ediliyor. Hyundai, bu teknolojiyle yılda 130.000 ton plastik atığı kullanarak 24.000 ton hidrojen üretmeyi planlıyor. Üretilen hidrojen, deniz yakıtı metanolü ve hidrojen yakıt hücreli araçlar gibi farklı alanlarda kullanılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu