Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın en büyük atıktan hidrojen üretim tesisi tanıtıldı

    Hyundai, Seul'de düzenlenen H2 Mobility Energy Environment Technology (MEET) konferansında organik atıkları ve plastik atıkları hidrojene dönüştüren tesislerini tanıttı.
    Dünyanın en büyük atıktan hidrojen üretim tesisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Hyundai, dünyanın en büyük atıktan hidrojene dönüşüm tesislerini Seul’de düzenlenen H2 Mobility Energy Environment Technology (MEET) konferansında ilk kez tanıttı. Organik ve plastik atıkları hidrojene dönüştüren bu tesisler, yıllık 30.000 tonun üzerinde hidrojen üretim kapasitesine sahip olacak ve bu alanda dünyanın en büyük tesisi olarak kayıtlara geçecek.

    Hyundai, hidrojenden umutlu

    Hyundai Motor Group, bu yeni tesislerle birlikte HTWO Grid çözümünü devreye alarak, hidrojen üretiminden kullanımına kadar tüm değer zincirini birbirine bağlamayı ve hidrojen işinde küresel bir lider olmayı hedefliyor.

    Gıda atıkları, kanalizasyon atığı ve hayvan gübresi gibi organik atıklar, küresel ısınma sorunlarına neden olan büyük miktarlarda metan gazı üretiyor. Bu gaz, küresel ısınmaya ciddi katkılarda bulunuyor. Hyundai'nin atıktan hidrojene dönüşüm teknolojisi, bu metan gazını çevre dostu bir enerji kaynağı olan hidrojene dönüştürerek hem iklim krizini hafifletiyor hem de yeni bir sanayi değeri yaratıyor.

    Bu dönüşüm, organik atıkların anaerobik sindirim adı verilen bir süreçle mikroorganizmalar tarafından parçalanmasıyla başlıyor. Bu işlem sonucunda elde edilen biyogaz, daha sonra biyometana yükseltiliyor. Karbon dioksit ve diğer kirlilikler giderildikten sonra biyometan, yeniden yapılandırılarak hidrojen olarak yenide doğuyor. Bu teknoloji halihazırda Güney Kore’de faaliyette olan bir atıktan hidrojene dönüşüm tesisinde sergileniyor. Bu tesis, 60 ton gıda atığı kullanarak günde 500 kg hidrojen üretiyor ve bu hidrojen, ticari olarak hidrojenli araçlarda kullanılıyor. Hyundai, bu tür mini hidrojen üretim merkezlerini bölgesel seviyede yaygınlaştırmayı planlıyor.

    Plastik atıklardan hidrojene

    Dünyanın en büyük atıktan hidrojen üretim tesisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Geri dönüştürülmeyen plastik atıklar, ister yakılsın ister çöplüklere atılsın, havayı, toprağı ve okyanusları kirletiyor. 2019 yılı itibarıyla plastik geri dönüşüm oranı yalnızca yüzde 9 iken, 2060 yılına kadar dünya genelinde 1,23 milyar ton plastik atığın oluşması bekleniyor.

    Hyundai'nin plastik atıkları hidrojene dönüştürme teknolojisi, geri dönüştürülemeyen plastiklerin çevreye verdiği zararı en aza indirerek, bu atıkları enerjiye dönüştürüyor. Bu teknoloji, oyuncaklar ve vinil gibi karmaşık malzeme atıkları dahil olmak üzere plastik atıkları önce metal, kum ve kağıt gibi kirlilikleri arındırarak plastik ham maddeye dönüştürüyor.

    Daha sonra, bu ham madde, Hyundai Engineering tarafından geliştirilen "eritme" süreciyle sıvı hale getiriliyor. Gazlaştırma sürecinde ise bu sıvı plastik atık, oksijen ve buhar ile tepkimeye sokularak sentetik gaz üretiliyor. Bu gaz, daha sonra arıtılarak yüksek saflıkta hidrojen elde ediliyor. Hyundai, bu teknolojiyle yılda 130.000 ton plastik atığı kullanarak 24.000 ton hidrojen üretmeyi planlıyor. Üretilen hidrojen, deniz yakıtı metanolü ve hidrojen yakıt hücreli araçlar gibi farklı alanlarda kullanılabilecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    chery araba alınır mı turkcell çekmiyor param yok yurtdışına nasıl giderim deniz yıldızı ne yer citroen c-elysee yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13 Pro
    Redmi Note 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN 15 B12VE-1625XTR
    MSI THIN 15 B12VE-1625XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız