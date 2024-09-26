Dünyanın en büyük atıktan hidrojen üretim tesisi tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Hyundai, dünyanın en büyük atıktan hidrojene dönüşüm tesislerini Seul’de düzenlenen H2 Mobility Energy Environment Technology (MEET) konferansında ilk kez tanıttı. Organik ve plastik atıkları hidrojene dönüştüren bu tesisler, yıllık 30.000 tonun üzerinde hidrojen üretim kapasitesine sahip olacak ve bu alanda dünyanın en büyük tesisi olarak kayıtlara geçecek.

Hyundai, hidrojenden umutlu

Hyundai Motor Group, bu yeni tesislerle birlikte HTWO Grid çözümünü devreye alarak, hidrojen üretiminden kullanımına kadar tüm değer zincirini birbirine bağlamayı ve hidrojen işinde küresel bir lider olmayı hedefliyor.

Gıda atıkları, kanalizasyon atığı ve hayvan gübresi gibi organik atıklar, küresel ısınma sorunlarına neden olan büyük miktarlarda metan gazı üretiyor. Bu gaz, küresel ısınmaya ciddi katkılarda bulunuyor. Hyundai'nin atıktan hidrojene dönüşüm teknolojisi, bu metan gazını çevre dostu bir enerji kaynağı olan hidrojene dönüştürerek hem iklim krizini hafifletiyor hem de yeni bir sanayi değeri yaratıyor.

Bu dönüşüm, organik atıkların anaerobik sindirim adı verilen bir süreçle mikroorganizmalar tarafından parçalanmasıyla başlıyor. Bu işlem sonucunda elde edilen biyogaz, daha sonra biyometana yükseltiliyor. Karbon dioksit ve diğer kirlilikler giderildikten sonra biyometan, yeniden yapılandırılarak hidrojen olarak yenide doğuyor. Bu teknoloji halihazırda Güney Kore’de faaliyette olan bir atıktan hidrojene dönüşüm tesisinde sergileniyor. Bu tesis, 60 ton gıda atığı kullanarak günde 500 kg hidrojen üretiyor ve bu hidrojen, ticari olarak hidrojenli araçlarda kullanılıyor. Hyundai, bu tür mini hidrojen üretim merkezlerini bölgesel seviyede yaygınlaştırmayı planlıyor.

Plastik atıklardan hidrojene

Tam Boyutta Gör Geri dönüştürülmeyen plastik atıklar, ister yakılsın ister çöplüklere atılsın, havayı, toprağı ve okyanusları kirletiyor. 2019 yılı itibarıyla plastik geri dönüşüm oranı yalnızca yüzde 9 iken, 2060 yılına kadar dünya genelinde 1,23 milyar ton plastik atığın oluşması bekleniyor.

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Hyundai'nin plastik atıkları hidrojene dönüştürme teknolojisi, geri dönüştürülemeyen plastiklerin çevreye verdiği zararı en aza indirerek, bu atıkları enerjiye dönüştürüyor. Bu teknoloji, oyuncaklar ve vinil gibi karmaşık malzeme atıkları dahil olmak üzere plastik atıkları önce metal, kum ve kağıt gibi kirlilikleri arındırarak plastik ham maddeye dönüştürüyor.

Daha sonra, bu ham madde, Hyundai Engineering tarafından geliştirilen "eritme" süreciyle sıvı hale getiriliyor. Gazlaştırma sürecinde ise bu sıvı plastik atık, oksijen ve buhar ile tepkimeye sokularak sentetik gaz üretiliyor. Bu gaz, daha sonra arıtılarak yüksek saflıkta hidrojen elde ediliyor. Hyundai, bu teknolojiyle yılda 130.000 ton plastik atığı kullanarak 24.000 ton hidrojen üretmeyi planlıyor. Üretilen hidrojen, deniz yakıtı metanolü ve hidrojen yakıt hücreli araçlar gibi farklı alanlarda kullanılabilecek.

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