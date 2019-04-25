Ford, elektrikli araç şirketi Rivian'a 500 milyon dolar yatırım yaptı

Ford, otomotiv endüstrisinin geleceğini oluşturacak teknolojilere büyük yatırım yapıyor. Şirket elektrikli ve sürücüsüz otomobillere kayda değer bir kaynak ayırdı. Şimdi ise elektrikli araç şirketi Rivian'a 500 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıkladı.

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Anlaşma kapsamında iki şirket bir araya gelerek Rivian’ın kaykay platformu üzerinde yükselecek yeni bir Ford marka elektrikli araç geliştirecek. Bu arada Rivian'ın diğer dev firmalardan da büyük ilgi gördüğünü belirtelim. Amazon iki ay önce şirkete tam 700 milyon dolarlık yatırım yaptı. Ayrıca General Motors’un da yatırım yapmayı düşündüğü bildiriliyor.

Kaykay platformunu temel alacak

Rivian çok fazla tanınmıyor olabilir ama neredeyse on yıldan beri elektrikli araç teknolojisi üzerinde sessizce çalışıyor. Şirketin 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıttığı elektrikli pickup ve SUV modelleri büyük ilgi görmüştü.

Ford için geliştirilecek araç Rivian'ın R1T pickup ve R1S SUV modellerinde kullanılan kaykay benzeri modüler platformunu temel alacak. Ford'un yönetim kurulu başkanı Bill Ford konuyla ilgili olarak “Rivian'a yatırım yapmak ve ortak olmaktan heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

https://edition.cnn.com/2019/04/24/investing/ford-rivian/index.html