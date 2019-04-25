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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford, elektrikli araç şirketi Rivian'a 500 milyon dolar yatırım yaptı

Otomobil devi Ford, son dönemin yükselen yıldızı Rivian'a 500 milyon dolar yatırım yaptı. Anlaşma kapsamında iki şirket bir araya gelerek Ford için yeni bir elektrikli araç inşa edecek.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Ford, otomotiv endüstrisinin geleceğini oluşturacak teknolojilere büyük yatırım yapıyor. Şirket elektrikli ve sürücüsüz otomobillere kayda değer bir kaynak ayırdı. Şimdi ise elektrikli araç şirketi Rivian'a 500 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Tesla'nın yeni rakibi Rivian, 2025 yılına kadar altı elektrikli araç çıkaracak"
Anlaşma kapsamında iki şirket bir araya gelerek Rivian’ın kaykay platformu üzerinde yükselecek yeni bir Ford marka elektrikli araç geliştirecek. Bu arada Rivian'ın diğer dev firmalardan da büyük ilgi gördüğünü belirtelim. Amazon iki ay önce şirkete tam 700 milyon dolarlık yatırım yaptı. Ayrıca General Motors’un da yatırım yapmayı düşündüğü bildiriliyor.

Kaykay platformunu temel alacak

Rivian çok fazla tanınmıyor olabilir ama neredeyse on yıldan beri elektrikli araç teknolojisi üzerinde sessizce çalışıyor. Şirketin 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıttığı elektrikli pickup ve SUV modelleri büyük ilgi görmüştü.
Ford için geliştirilecek araç Rivian'ın R1T pickup ve R1S SUV modellerinde kullanılan kaykay benzeri modüler platformunu temel alacak. Ford'un yönetim kurulu başkanı Bill Ford konuyla ilgili olarak “Rivian'a yatırım yapmak ve ortak olmaktan heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

https://edition.cnn.com/2019/04/24/investing/ford-rivian/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 hf.
Bende neden sürekli bu rivian haber oluyor diyordum yok teslayı ağlatacak yok bilmem kaç yılında 25 model çıkaracaz filan demek ford milleti uyandırmadan yol yapıyormuş tabi keriz çok uyandırmadan yolmak lazım...
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veteriner69 3 hf.
Aaa soldaki Clark Kent değil mi yahu? :)
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SkyTech74 3 hf. veteriner69
Bağdadi Kent bu.
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