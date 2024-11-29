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    Türkiye’de Depozito Yönetim Sistemi dönemi başlıyor: İşte detaylar

    Türkiye, Depozito Yönetim Sistemi’ni hayata geçiriyor. 2025 yılında uygulanacak sistem sayesinde vatandaşın dönüşüm makinalarına attığı her cam, alüminyum ve plastik atık, para olarak geri dönecek.
    Türkiye’de Depozito Yönetim Sistemi dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Depozito Yönetim Sistemi’ni hayata geçirileceğini duyurdu. Ulusal çapta 2025’te devreye alınacak olan sistemle 0,1- 3 litre hacme sahip ambalajların geri dönüşümü için şişe ve kutu başına depozito bedeli vatandaşa geri ödenecek.

    Depozito Yönetim Sistemi nedir?

    Depozito Yönetim Sistemi, çevreyi kirletebilecek ürünlerin ve ambalajların fiyatına ek bir ücret ekleyerek, bu ürünlerin kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılması yerine, tüketicilerin doğrudan katılımıyla kontrollü ve düzenli bir şekilde toplanmasını saüğlıyor. Tüketiciler tarafından kullanıldıktan sonra ortaya çıkan boş ambalajların geri dönüşüme gönderilmek üzere iade alınması ve tüketicilere depozito bedelinin geri ödenmesi sağlanarak, bu geri dönüşümle döngüsel ekonomiye kontrollü biçimde kazandırılmasını amaçlıyor.

    Depozito sistemi nasıl çalışacak?

    Türkiye’de Depozito Yönetim Sistemi dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Yazılımı yerli mühendisler tarafından yapılan makineye, ambalajlı atıkların barkodu okutulacak. Makineler atıkları, cam şişe, pet ve alüminyum ambalajlı ürün olarak kategorilere ayıracak ve ilgili atık haznesine yönlendirecek.

    Ambalajlı ürünler, makineye atıldıktan sonra karşılığında şişe başına ücret alınacak ve bu ücret alışverişte kullanabilecek. İlk etapta bu makinalar AVM ve marketlere kurulacak. Atık başına yapılacak ödemeler ise e-cüzdana aktarılacak. Depozito makinesine atılan malzemeler geri dönüşüme giderek ekonomiye geri kazandırılacak.

    Türkiye’de Depozito Yönetim Sistemi dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre Türkiye'de 25 milyar adet içecek ambalajı toplanılacak. Türkiye'nin her yerinde kolayca erişilebilecek noktalarda yaklaşık 20-30 bin adet makina konumlandırılacak. Depozito süreçleri ise dijital bir şekilde ilerleyecek ve telefonlarda depozito uygulama sistemi olacak. Cep telefonundaki QR kodu makinaya yaklaştırıldığında, kaç tane ambalaj konduysa makina, e-cüzdana o kadar depozito bedeli aktaracak.

    Öte yandan Depozito Yönetim Sistemi kapsamında satın alınan ürün için vatandaşlar bir depozito bedeli ödeyecek. Bu bedel, ürün şişesi veya ambalajı makineye atıldığında geri ödenecek. Pilot uygulamada depozito bedeli 25 kuruş olarak uygulanmıştı.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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