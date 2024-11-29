Depozito Yönetim Sistemi nedir?
Depozito Yönetim Sistemi, çevreyi kirletebilecek ürünlerin ve ambalajların fiyatına ek bir ücret ekleyerek, bu ürünlerin kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılması yerine, tüketicilerin doğrudan katılımıyla kontrollü ve düzenli bir şekilde toplanmasını saüğlıyor. Tüketiciler tarafından kullanıldıktan sonra ortaya çıkan boş ambalajların geri dönüşüme gönderilmek üzere iade alınması ve tüketicilere depozito bedelinin geri ödenmesi sağlanarak, bu geri dönüşümle döngüsel ekonomiye kontrollü biçimde kazandırılmasını amaçlıyor.
Depozito sistemi nasıl çalışacak?
Ambalajlı ürünler, makineye atıldıktan sonra karşılığında şişe başına ücret alınacak ve bu ücret alışverişte kullanabilecek. İlk etapta bu makinalar AVM ve marketlere kurulacak. Atık başına yapılacak ödemeler ise e-cüzdana aktarılacak. Depozito makinesine atılan malzemeler geri dönüşüme giderek ekonomiye geri kazandırılacak.
Öte yandan Depozito Yönetim Sistemi kapsamında satın alınan ürün için vatandaşlar bir depozito bedeli ödeyecek. Bu bedel, ürün şişesi veya ambalajı makineye atıldığında geri ödenecek. Pilot uygulamada depozito bedeli 25 kuruş olarak uygulanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.