Türkiye, fiber internet yatırımlarında Avrupa'yı geride bırakarak dünya beşincisi oldu





Türkiye'de son yıllarda fiber internet altyapısı dikkat çekici bir biçimde büyümeye devam ediyor. Hizmet verilen hane sayısı bakımından ülkemiz dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi.





Turkcell Superonline Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Bursa'da yaptığı açıklamada dünya üzerinde 100 bin hane ve üzerinde evlere 1000 Mbps internet erişimi verebilen beş ülkeden birinin Türkiye olduğunu söyledi. Bu açıdan ülkemiz Avrupa'yı da geride bıraktı.





Özata, verileri ışık hızıyla aktarabilme becerisine sahip fiber kabloların, sadece internet için değil, bilgi aktarımının söz konusu olduğu her alanda faydalanılabilecek bir teknoloji olduğunu belirtirken, fiber internetin akıllı televizyonlardan, uzaktan sağlık hizmetlerine, buzdolaplarından ısıtma sistemlerine kadar oldukça geniş bir alanda kullanılabileceğinin altını çizdi.





Türkiye'de fiber internet yatırımı noktasında Turkcell Superonline 2008 yılından bu yana 1,8 milyar TL'lik harcama sonucu 32 bin kilometrelik fiber optik altyapı ile 1 milyon 400 bin hane ve iş yerine ulaşmış durumda.





BTK son üç aylık pazar verileri raporuna göre ise fiber internet 2012 yılını yüzde 141.5 yıllık büyüme ile kapatırken,bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 96'lık bir büyüme sözkonusu.