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Türkiye, fiber internet yatırımlarında Avrupa'yı geride bırakarak dünya beşincisi oldu

5 yıl
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173
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Türkiye, fiber internet yatırımlarında Avrupa'yı geride bırakarak dünya beşincisi oldu

Türkiye'de son yıllarda fiber internet altyapısı dikkat çekici bir biçimde büyümeye devam ediyor. Hizmet verilen hane sayısı bakımından ülkemiz dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi.

Turkcell Superonline Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Bursa'da yaptığı açıklamada dünya üzerinde 100 bin hane ve üzerinde evlere 1000 Mbps internet erişimi verebilen beş ülkeden birinin Türkiye olduğunu söyledi. Bu açıdan ülkemiz Avrupa'yı da geride bıraktı.

Özata, verileri ışık hızıyla aktarabilme becerisine sahip fiber kabloların, sadece internet için değil, bilgi aktarımının söz konusu olduğu her alanda faydalanılabilecek bir teknoloji olduğunu belirtirken, fiber internetin akıllı televizyonlardan, uzaktan sağlık hizmetlerine, buzdolaplarından ısıtma sistemlerine kadar oldukça geniş bir alanda kullanılabileceğinin altını çizdi.

Türkiye'de fiber internet yatırımı noktasında Turkcell Superonline 2008 yılından bu yana 1,8 milyar TL'lik harcama sonucu 32 bin kilometrelik fiber optik altyapı ile 1 milyon 400 bin hane ve iş yerine ulaşmış durumda.

BTK son üç aylık pazar verileri raporuna göre ise fiber internet 2012 yılını yüzde 141.5 yıllık büyüme ile kapatırken,bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 96'lık bir büyüme sözkonusu.

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ReDComrade 5 yıl en beğenilen
Haberi yanlış yazmışlar doğrusu: "Türkiye, internet hizmeti vurgunculuğunda Avrupa'yı geride bırakarak dünya birincisi oldu
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Like a Sir 5 yıl
rekabet kurumu olmasa çok daha iyi gidecekler ama 20 mbit diye satıyor , hop 3 mbit'e düşüyor 50 gb ı geçince
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darkaura 5 yıl
en guzel yalan sayilarla soylenirmis. avrupa fiber altyapisini seneler once kurdu tamamladi. yatirim yapacagi cok bir sey kalmadi. bunla goz boyayacaginiza turkiyede nufusun %de kaci fiber erisimine sahip, bunun icin ne kadar para veriyorlar ondan haber verin.
en guzel yalan sayilarla soylenirmis. avrupa fiber altyapisini seneler once kurdu tamamladi. yatirim yapacagi cok bir sey kalmadi. bunla goz boyayacaginiza turk...
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Arka Destroyer 3 yıl
Yıllardir fiber bekliyoruz mahallede bi çalışma oldumu gidip sormaktan yoruldum abi ne döşüyorsunuz :D
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acerdogan 3 yıl
onlar konuşur akp batırır. bu kesin yalan haber. istanbul pendik merkeze yakınım yıl 2015 hala fiber yok, hız en fazla 11mb ecevit döneminden kalma eski telefon kabloları olabilir sürekli kopuyor
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ogzo 5 yıl
ankaranın merkezinde oturuyoruz ama fiber internet yok ! nereye yapılıyo bu yatırımlar
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e_capkan 5 yıl
google bile açılmıyor

içine ettiler iyice
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IsO6 5 yıl ogzo
ogzo

ankaranın merkezinde oturuyoruz ama fiber internet yok ! nereye yapılıyo bu yatırımlar

neresinde ?
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amanhem 5 yıl
Avrupa fiber yatırımlarını bitirmiş sıcak çayını yudumlayıp bizim harıl harıl çalışmamızı izliyor olmasın :)
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desperadotr 5 yıl
Sizi seçen jüride bir koku var ama ben biliyorum o ne kokusu.nerdesiniz hani fiber var diyip milleti yiyorsunuz. Olsa ne olur ki bantgenişliği içler acısı fiyatlar kazık. 120 TL ye 8 megabit tabi yersen. Fulllimitsizler 210 TL den başlıyor.ya sizin neyin kafasındasınız.
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desperadotr 5 yıl
Ne süperonline ne de TTNET den internetim yok başım kafam rahat.Giderim internet kafeme takılırm 1 saat her işimide görürüm.
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onur01651 5 yıl
yemişim fiberi, bantgenişliğinden haber verin !!!
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Bradley Cooper 5 yıl
zaytung haberi sandım

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DH Misafiri 5 yıl
Laf cambazlığını ne kadar seviyor bu Turkcell. Türkiye'de fiberin esamesi okunmazken Avrupa'da fiber döşendiğinden olmasın o.
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trakyAli-1986 5 yıl
Ne zaman alt yapi bagimsiz bir sirket tarafindan saglanir yani turktelekom sadeceev telefonu operatoru olur kablolari da baska firma doser diger tum internet saglayicilari bu ortak altyapidan ayni oranda faydalanir ovakit ulkede internet piyasazi kizisir. Yoksa su sartlarda altyapi ttnet emrinde digerleride o ne yaparsa ona uyuyor yada kende alyapi hyapmaya kalksa fiyatlari yuksek oluyor. Bu gun kablo tv bile ttnet yuzunden yaygin degil. Yoksa avrupada ve en cok amerikada kablo tv orani yuksek bu sebeple internette ucuz.
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programmer_onur 5 yıl
Dolandırıcılık ve abone şikayetlerinde Avrupa birincisi olmuşuzdur.
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