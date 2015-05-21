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Türkiye için üretilen Airbus A400M tipi askeri nakliye uçağın düşme nedeni yazılım sorunu olabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Türkiye için üretilen Airbus A400M tipi askeri nakliye uçağın düşme nedeni yazılım sorunu olabilir
 
Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin 2018'e kadar 10 adet teslim alacağı Airbus A400M tipi askeri nakliye uçaklarından biri İspanya'nın Sevilla kentinde gerçekleştirdiği test uçuşu sırasında düşmüş ve 6 kişilik ekibin 4'ü maalesef hayatını kaybetmişti. Spiegel Online'nın elde ettiği son bilgilere göre bu kötü duruma bir yazılım hatası neden oldu.
Sevilla'da düşen uçağı inceleyen mühendislere göre kalkıştan hemen sonra Airbus A400M'in dahili bilgisayarı yazılımdaki hata nedeniyle motorlara durma talimatı verdi ve bunun sonucunda da motorlar durarak uçağın düşmesine neden oldu. Pilotların bu durumda yapabilecek fazla bir şeylerinin olmadığını ve kalkış yaptıkları alana dönmek için hamle yapmalarına rağmen uçağın bir tarla üzerine düşmesine engel olamadıkları da belirtildi. Önemli bir bilgi olaraksa dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden Airbus'un Sevilla'daki üretim yerinde kalite problemi yaşandığı ve bu nedenle tüm yönetimin değiştirildiği bilgisi de verildi.

MSN023 kod adıyla Türkiye'ye teslim edilecek olan üçüncü A400M olduğu belirtilen uçak, gücünü dört adet pervaneli motordan alıyor ve 37,000 kg taşıma kapasitesiyle 116 tam teçhizatlı paraşütçü asker, 66 sedye ve 25 tıbbi personeli aktif olarak taşıyabiliyor. Ülkemize stratejik olarak çok büyük bir değer katması beklenen Airbus A400M, NATO ülkelerinin ortaklığında üretiliyor.
Türkiye ilk Airbus A400M askeri nakliye uçağını 12 Mayıs 2014 tarihinde teslim almıştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İspanya'da test uçuşundaki Airbus A400M nakliye uçağının düşmesi üzerine, envanterindeki aynı model iki uçağın uçuşlarını da bir süreliğine durdurdu.


http://www.aa.com.tr/tr/haberler/512815--turkiye-icin-uretilen-ucagin-dusme-nedeni-belli-oldu Yorum Yaz
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TEKİN 1881 4 yıl en beğenilen
Allah muhafaza içinde askerlerimiz olsaydı ne olacaktı? Herkes sorumluluktan kaçacaktı. Olan da ailelerine olacaktı.
1 Yanıt Yanıtla +4
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DETROID35 4 yıl
DETROID35

deneme alıntılama denemesi.


123 bilader yanlış konuşuyorsun./test
bakın alınıtıda duruyor.Silinmedi.Alan kişi isterse düşüncelerimi siler.İyide düşünceyi silip silmemek bana ait.Ozaman bana özgürlükten bahsetmeyin.
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-BraveHeart- 4 yıl






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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Paralel düşürmüştür hüloğ
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DETROID35 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR

Paralel düşürmüştür hüloğ


Paralel diye bişey yok.
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Umutcan 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR

Paralel düşürmüştür hüloğ


Telekinezi ile düşürmüşlerdir.
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wolfestein 4 yıl
Elin Gavuru resmen bize çöp satıyor. Her zaman olduğu gibi...
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Ferrari 4 yıl wolfestein
wolfestein
Elin Gavuru resmen bize çöp satıyor. Her zaman olduğu gibi...

A400M'i bir tek Türkiye kullanmıyor. Kullanıcılar arasında Almanya, Fransa ve Malezya'da var.
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DETROID35 4 yıl
Gavurun yazılımını kullan uçagını kullan arabasıni füzesini kullan sonrada savaş sırasında uçagın yazılımla düşsün.Ondan sonra savaşı kaybet.
Kendin yapmadıgın bişeyi alma.Alıcaksanda parçala bak aynısını kendin yeniden üret.Bunu yapacak güçte degilsen ozaman Türkiye bölge lideri en güçlü ülke deme, rusya kim amerika kim fransa kim ermenistan kim iran kim deme.Çünkü kendi uçagın yok.Savaş sırasında fişi çekilir kedi gibi miyavlar durursun.Irak a noldu.Parayla satın aldılar tek bir uçak tekbir asker savaşmadı.Bu ülkedede satılık çok insan var.Bunlardan kurtulmak şart.İçimizdeki amerikan ingiliz yahudi alman ve diger devlet ajanlarını büyük silah üreticilerden çekmek gerek.Örnegin ırkına bakılması gerek.Aselsana giren biri türk degilse kökü türklerle aynı projeye vermicen uzak bir köşeye göndericen o işleyişten haberdar olmayacak.Sadece kendi ürettigi projeyi çalışıcak.Ama bizde herkez herşeyi biliyor.Farzet ki gavur bir ajan amerikadan bir yazılım getirdi.Usb ile aselsana soktu.Bütün füzelere ve diger aygıtlara ulaştırdı.Savaş sırasında aktive etti.
Füze savaş sırasında patlamazsa ne yapıcanız.
Hiç düşündünüz mü.
İçimizdeki hayinleri temizleyin.Yoksa yerli bile yapsanız farketmez.Bugun yazılımla koskoca nükleer tesis duruyor füze nedir aq.
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Vestel'e az destek verirlerse insansız hava aracı yaptıkları gibi bu kadar büyük olmasada askeri uçaklar yapabilirler belki.
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DETROID35 4 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr

Vestel'e az destek verirlerse insansız hava aracı yaptıkları gibi bu kadar büyük olmasada askeri uçaklar yapabilirler belki.

Vestel desteklenmelidir.İlerde inteli satın alıcak.Adınıda Vintel koyucak.Vestelin başındakiler önemli degil.Vestel herzaman türk firması olarak kalıcak.Vestel almazsa başka bir türk firması alır.
sorun yok.
2009 da motorola batıcak dedigimde herkez benle dalga geçmişti.
Motorola yı kimse düzeltemedi google bile.
Vestelin tek yapması gereken telefon üreticegi parayla gidip Via veya sis gibi bir firmayı bünyesine katmak.Daha sonra via 1200 gibi işlemciler üretmek.Bu işlemcileri uçaklarına uydularına telefonlarına füzelerine bilgisayarlarına entegre etmek.Via gibi bir işlemci üreticisini satın almazsa boşa çabalar durur.
Önce kendi işlemcini remini üret sonra telefon yap.Sen samsungla sony le baş edemezsin.Adamlar herşeyi üretiyor.
Apple bile kendi işlemcisini üretme peşinde şuan.
Vestel bence yazılımı özelleştirmekle ugraşmasın ona vericegi parayla gidip çinden hazır alıp gelip burda satsın.Ama ucuza.Genaral mobile gibi.Daha sonra kazanacagı parayla işlemci firmalarını tek tek satın alsın.Kendi işlemcisini üretsin daha sonra çinden parça tedarik etsin işlemciyi burda monte etsin.Daha sonra ram firması satın alsın.Sonra remide burda monte edip satsın.Daha sonra hdd firması satın alsın nand ve hdd sonra hdd yide burda taksın geri parçaları çinden getirsin.Daha sonra ekran üreten bir firmayı satın alsın.Kendi tvlerindeki tabletlerindeki telefonlarındaki buzdolabı çamaşır makinesi herşeyi kendi üretir duruma ancak böyle gelir.
4 sene sonra vestel dünya devi.
Garanti veriyorum.
Salak salak şeylerle ugraşmayı bırakın.
çinden al burda topla yazılımı ile ugraş millet geçsin lolipopa sen 4.2.2 de takıl.Ugraşmayın yalızım en sondur.Telefon üretmek en sondur.Kimse telefon üretmiyor.Neden çünkü işlemci ram ekran diger parçaları üretmen gerek.
Bunları üreten telefonda üretir.
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TEKİN 1881 4 yıl en beğenilen
Allah muhafaza içinde askerlerimiz olsaydı ne olacaktı? Herkes sorumluluktan kaçacaktı. Olan da ailelerine olacaktı.
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selmand 4 yıl TEKİN 1881
TEKIN corp.

Allah muhafaza içinde askerlerimiz olsaydı ne olacaktı? Herkes sorumluluktan kaçacaktı. Olan da ailelerine olacaktı.

ölenler insan değil mi


ölenlerin aileleri yok mu
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SAYGINBEY 4 yıl
Bence bu tarz askeri araçları kesinlikle ithal etmemeliyiz.Olası bir savaş durumda kendilerini imha etmeyecekleri ne mağlum.
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Bukalemun 4 yıl
Seçim gelmeden iyi oldu. Hükümet hemen istifa etsin ! Tabi yersen ;))) Uçak bahane ! Kardeşlik barış demokrasi özgürlük insan hakları şahane ! Kaçınnnn...
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darkfalcoon 4 yıl
tabi o yazilimda smilasyon ortamlarinda denenmior airbus dunyadaki 17 . ekonomi olarak ne ucak ne araba ne teknoji
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