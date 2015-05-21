Türkiye için üretilen Airbus A400M tipi askeri nakliye uçağın düşme nedeni yazılım sorunu olabilir

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin 2018'e kadar 10 adet teslim alacağı Airbus A400M tipi askeri nakliye uçaklarından biri İspanya'nın Sevilla kentinde gerçekleştirdiği test uçuşu sırasında düşmüş ve 6 kişilik ekibin 4'ü maalesef hayatını kaybetmişti. Spiegel Online'nın elde ettiği son bilgilere göre bu kötü duruma bir yazılım hatası neden oldu.

Sevilla'da düşen uçağı inceleyen mühendislere göre kalkıştan hemen sonra Airbus A400M'in dahili bilgisayarı yazılımdaki hata nedeniyle motorlara durma talimatı verdi ve bunun sonucunda da motorlar durarak uçağın düşmesine neden oldu. Pilotların bu durumda yapabilecek fazla bir şeylerinin olmadığını ve kalkış yaptıkları alana dönmek için hamle yapmalarına rağmen uçağın bir tarla üzerine düşmesine engel olamadıkları da belirtildi. Önemli bir bilgi olaraksa dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden Airbus'un Sevilla'daki üretim yerinde kalite problemi yaşandığı ve bu nedenle tüm yönetimin değiştirildiği bilgisi de verildi



MSN023 kod adıyla Türkiye'ye teslim edilecek olan üçüncü A400M olduğu belirtilen uçak, gücünü dört adet pervaneli motordan alıyor ve 37,000 kg taşıma kapasitesiyle 116 tam teçhizatlı paraşütçü asker, 66 sedye ve 25 tıbbi personeli aktif olarak taşıyabiliyor. Ülkemize stratejik olarak çok büyük bir değer katması beklenen Airbus A400M, NATO ülkelerinin ortaklığında üretiliyor.

Türkiye ilk Airbus A400M askeri nakliye uçağını 12 Mayıs 2014 tarihinde teslim almıştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İspanya'da test uçuşundaki Airbus A400M nakliye uçağının düşmesi üzerine, envanterindeki aynı model iki uçağın uçuşlarını da bir süreliğine durdurdu.





http://www.aa.com.tr/tr/haberler/512815--turkiye-icin-uretilen-ucagin-dusme-nedeni-belli-oldu