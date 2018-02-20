Türkiye'de Yılın Otomobili finalistleri belli oldu

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Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının final ayağında kıyasıya rekabet edecek araçlar belli oldu. Yarışma içerisine Ocak 2017 ve Şubat 2018 tarihleri arasında satışa sunulan modeller dahil edilirken, bu 23 otomobil arasından 7 tanesi finale kalmaya hak kazandı.

İkinci aşama 3 Nisan'da başlıyor

3 Nisan tarihinde başlayacak ikinci aşamada finalde yer alacak BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Hyundai Ioniq, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo ve Volvo XC60 modellerinin test sürüşü İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek ve hemen ardından ikinci oylamaya geçilecek. Yapılan puanlamalar sonrasında en fazla puan alan finalist Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci 17 Nisan tarihinde gerçekleşecek Gala Gecesi’nde duyurulacak.

Türkiye’de Yılın Otomobili ödülü için aday olan araçlar tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı kriterleri göz önünde bulundurularak oylanıyor. Bu yıl 7 finalist arasından en fazla puan alan “Türkiye’de Yılın Otomobili 2018” ödülünü almaya hak kazanacak.

2018 Türkiye’de Yılın Otomobili Finalistleri: