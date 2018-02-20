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Türkiye'de Yılın Otomobili finalistleri belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için finalde rekabet edecek 7 araç belli oldu. İkinci aşama 3 Nisan'da başlayacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türkiye'de Yılın Otomobili finalistleri belli oldu
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Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının final ayağında kıyasıya rekabet edecek araçlar belli oldu. Yarışma içerisine Ocak 2017 ve Şubat 2018 tarihleri arasında satışa sunulan modeller dahil edilirken, bu 23 otomobil arasından 7 tanesi finale kalmaya hak kazandı.

İkinci aşama 3 Nisan'da başlıyor 

3 Nisan tarihinde başlayacak ikinci aşamada finalde yer alacak BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Hyundai Ioniq, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo ve Volvo XC60 modellerinin test sürüşü İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek ve hemen ardından ikinci oylamaya geçilecek. Yapılan puanlamalar sonrasında en fazla puan alan finalist Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci 17 Nisan tarihinde gerçekleşecek Gala Gecesi’nde duyurulacak.

Türkiye’de Yılın Otomobili ödülü için aday olan araçlar tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı kriterleri göz önünde bulundurularak oylanıyor. Bu yıl 7 finalist arasından en fazla puan alan “Türkiye’de Yılın Otomobili 2018” ödülünü almaya hak kazanacak.

2018 Türkiye’de Yılın Otomobili Finalistleri:

  • BMW 5 Serisi
  • Ford Fiesta
  • Hyundai Ioniq
  • Peugeot 5008
  • Skoda Kodiaq
  • Volkswagen Polo
  • Volvo XC60

http://www.otomotivgazetecileri.org/7-finalist-belli-oldu-haberi-1137 Yorum Yaz
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spinattimyalnizliga 1 yıl en beğenilen
Umarım Polo seçilir de ülkenin arabadan anlamadığı tescillenir.
1 Yanıt Yanıtla +51
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spinattimyalnizliga 1 yıl falken34
falken34

spinattimyalnizliga
Umarım Polo seçilir de ülkenin arabadan anlamadığı tescillenir.


Bende polo birinci olsun diye bekliyorum.
Bu kadar mal dolu bı ülkede başka sonuç beklenmez

"Türkiye’de Yılın Otomobili ödülü için aday olan araçlar tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı kriterleri göz önünde bulundurularak oylanıyor."
Güvenlik: 2 hava yastığı vaovv..
Fiyat/değer oranı: Yeni Polo 1.0 75 PS Manuel Trendline 74.800,00 TL...
falken34spinattimyalnizligaUmarım Polo seçilir de ülkenin arabadan anlamadığı tescillenir.
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deniz_sea 1 yıl
Bence Hyundai İoniq almalı içlerinde en çevreci olan kendisi, tabi ki bu benim görüşüm...
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cervinff 1 yıl
X5 XC60 ve 5008 yüksek fiyat nedeniyle elenir. Belirtilen kriterlere göre normal koşullarda Kodiaq ve Ionic arasında geçmesi lazım. Ancak Doğuş medyacılar fazla ise Polo'yu seçmelerine şaşırmamak gerekir. Finale kaldıysa bunun tek sebebi Doğuş'un medya gücüdür. Oy verenlerin bir kısmı da kendi çalışanları sayılır sonuçta.
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mucahidkarakus 1 yıl
Volkswagen Polo killer'lar gelirler birazdan.
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parker48 1 yıl
Kodiaq dizel seçeneği olmadığı için kafadan elenir.
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thormentor 1 yıl
polo ve 5008 ne alaka, 3008 olsa neyse...
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jomoko123 1 yıl
ne fiestası fiesta tam çöp
polonun iç mekan harika dış çöp
5008 alır
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DH Misafiri 1 yıl
Geçen yapılan
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Tolgá 1 yıl
hiçbiri bir fiesta değil.
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Otomobilgini 1 yıl
5008 alır bu sene, 5008 alamazsa ödül kesin Polo'ya kalacak.
Hiç 5 serisi olur falan diye beklemeyin.
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AC@DC 1 yıl
Türkiyede yılın otomobili egea
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Mojaverok 1 yıl
2016 yılın otomobili superbdi , kodiaqla çok ortak nokta var yine skoda seçeceklerini sanmıyorum . Geçen yıl dünyada 3008 yılın otomobili seçildiğinde ogd megane seçmişti . Bu yıl bu rakiplerle 5008 seçerler diye düşünüyorum ...
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