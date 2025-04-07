Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için adaylar belli oldu

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Tam Boyutta Gör Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10’uncu kez gerçekleştirilecek “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için aday otomobiller açıklandı. Şubat 2024 ile Şubat 2025 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 42 aday, “Yılın Otomobili” ödülünü almak için kıyasıya bir rekabete girecek.

OGD üyelerinin Mayıs ayında yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu aday modeller arasından 7 finalist otomobil belirlenecek. Bu 7 finalist arasından son oylama ile seçilecek bir model “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülünü kazanacak. Kazanan otomobil Haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Türkiye’de Yılın Otomobili ödülünün yanı sıra “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulacak.

Tam Boyutta Gör 2025 yılında “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen aday 42 otomobil şu şekilde sıralanıyor;

“Alfa Romeo Junior, Alpine A110, Audi Q4 e-tron, Audi A5, Audi A6 e-tron, Audi Q6 e-tron, BMW 1 Serisi, BMW 2 Serisi Gran Coupe, BMW X2, BYD Dolphin, BYD Seal U, BYD Seal AWD, Cupra Terramar, Cupra Born, DFSK E5, Fiat 600, Ford Bronco, Hyundai Santa-Fe, Kia EV3, KGM Actyon, Lexus LBX, Lexus RZ, Mercedes-AMG GT, MG HS, MINI Countryman, MINI Hatch, Jaecoo 7, Opel Grandland, Peugeot 3008, Peugeot 5008, Porsche Macan, Porsche Panamera, Renault Rafale, Renault Duster, Škoda Kodiaq, Škoda Superb, Suzuki Swift, Volkswagen Passat, Volkswagen Tiguan, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.7 ve Toyota Land Cruiser Prado.”

“Rekabet çetin olacak”

Tam Boyutta Gör OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, 10 yılı geride bırakan OGD’nin düzenlediği yarışmanın sektörde büyük bir heyecan yarattığını söyledi. Sandık, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir çekişmenin beklendiğini belirterek, “Türkiye’de Yılın Otomobili (TYO) yarışmasına katılacak 42 model, oldukça büyük bir rekabet içinde olacaklar. Adaylar arasında elektrikliler ve hibritler de dahil olmak üzere farklı motor seçeneklerine sahip en yeni modeller var. Ayrıca farklı segmentlerden birçok araç da yarışacak. Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasının her geçen yıl daha fazla takip edilerek tüketicilere yön vermeye devam ettiğini görüyoruz” diye konuştu.

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Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için adaylar belli oldu