Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için adaylar belli oldu

OGD üyelerinin Mayıs ayında yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu aday modeller arasından 7 finalist otomobil belirlenecek. Bu 7 finalist arasından son oylama ile seçilecek bir model “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülünü kazanacak. Kazanan otomobil Haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Türkiye’de Yılın Otomobili ödülünün yanı sıra “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulacak.
“Alfa Romeo Junior, Alpine A110, Audi Q4 e-tron, Audi A5, Audi A6 e-tron, Audi Q6 e-tron, BMW 1 Serisi, BMW 2 Serisi Gran Coupe, BMW X2, BYD Dolphin, BYD Seal U, BYD Seal AWD, Cupra Terramar, Cupra Born, DFSK E5, Fiat 600, Ford Bronco, Hyundai Santa-Fe, Kia EV3, KGM Actyon, Lexus LBX, Lexus RZ, Mercedes-AMG GT, MG HS, MINI Countryman, MINI Hatch, Jaecoo 7, Opel Grandland, Peugeot 3008, Peugeot 5008, Porsche Macan, Porsche Panamera, Renault Rafale, Renault Duster, Škoda Kodiaq, Škoda Superb, Suzuki Swift, Volkswagen Passat, Volkswagen Tiguan, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.7 ve Toyota Land Cruiser Prado.”
“Rekabet çetin olacak”
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