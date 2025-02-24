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    14 bin dolarlık Chery Fulwin T8 PHEV, Çin'de satışa çıktı

    Türkiye'de büyük bir yatırımla fabrika kuracağı söylenen Chery, güçlü rakipleriyle mücadele için PHEV (şarj edilebilir hibrit) sisteme sahip modellerine bir yenisini ekledi.

    14 bin dolarlık Chery Fulwin T8 PHEV, Çin'de satış Tam Boyutta Gör
    Gelen haberlere göre Türkiye'ye fabrika kurma hazırlığında olan Chery, ürün gamına yeni bir PHEV yani şarj edilebilir hibrit model ekledi. Fulwin serisi altında Çin'de satışa sunulan yeni Chery Fulwin T8'in fiyatı 13.800 dolardan başlıyor.

    Chery Fulwin T8; 4730 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1747 mm yüksekliğe ve 2710 mm aks mesafesine sahip. 5 veya 7 koltuklu olarak tercih edilebilen SUV modelde iki farklı benzinli motor seçeneği mevcut: 1.5L ve 1.5T. İlk seçenek 101 beygir güç ve 125 Nm tork üretirken Chery tarafından geliştirilen beşinci nesil ACTECO 1.5T motor ise 154 beygir güç ve 220 Nm tork sunuyor. Her iki motor da 150 kW güç ve 310 Nm tork üreten bir elektrikli motor ve DHT şanzımanla kombine ediliyor.

    Tam dolu depo ve batarya ile CLTC'ye göre 1400 kilometreye kadar mesafe kat edebildiği ifade edilen Fulwin T8'in saf elektrikli sürüş menzili ise versiyona göre (CLTC) 65 km ile 130 km arasında değişiyor. 1.5T motorlu versiyonlarda DC hızlı şarj desteği sunan modelin bataryası 19 dakikada %30-80 doluma ulaşırken, AC şarj ile %10-100 arası dolum 3 saat sürüyor.

    14 bin dolarlık Chery Fulwin T8 PHEV, Çin'de satış Tam Boyutta Gör
    Otomobilin iç mekanında Chery'nin Lion 5.0 yapay zeka teknolojisiyle desteklenen bir akıllı kokpit bulunuyor. Bu sistem, 10.25 inç LCD gösterge ekranı ve Qualcomm Snapdragon 8155 yonga setinden güç alan 15.6 inç 2.5K multimedya ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor. Yapay zeka sesli asistan, 256 renkli ambiyans aydınlatma, 50W kablosuz şarj, ısıtma, havalandırma ve masaj özelliğine sahip ön koltuklar ve 12 hoparlörlü Sony ses sistemi gibi özellikler de standart donanımlar arasında yer alıyor.

    Güvenlik konusunu da ele alan Chery, Fulwin T8'de yüksek mukavemetli çelik kullanım oranının %80'e ulaştığını belirtirken, 9 hava yastığı ve seviye 2.9 akıllı sürüş asistan fonksiyonlarının da altını çiziyor. Bu özellikler arasında şeritten ayrılma uyarısı, şeritte tutma asistanı, trafik işareti tanıma, ön-arka çarpışma uyarısı, adaptif hız sabitleyici, trafik sıkışıklığı asistanı ve 360 derece çevre görüş sistemi gibi fonksiyonlar yer alıyor.

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    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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