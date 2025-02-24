14 bin dolarlık Chery Fulwin T8 PHEV, Çin'de satışa çıktı

Chery Fulwin T8; 4730 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1747 mm yüksekliğe ve 2710 mm aks mesafesine sahip. 5 veya 7 koltuklu olarak tercih edilebilen SUV modelde iki farklı benzinli motor seçeneği mevcut: 1.5L ve 1.5T. İlk seçenek 101 beygir güç ve 125 Nm tork üretirken Chery tarafından geliştirilen beşinci nesil ACTECO 1.5T motor ise 154 beygir güç ve 220 Nm tork sunuyor. Her iki motor da 150 kW güç ve 310 Nm tork üreten bir elektrikli motor ve DHT şanzımanla kombine ediliyor.
Tam dolu depo ve batarya ile CLTC'ye göre 1400 kilometreye kadar mesafe kat edebildiği ifade edilen Fulwin T8'in saf elektrikli sürüş menzili ise versiyona göre (CLTC) 65 km ile 130 km arasında değişiyor. 1.5T motorlu versiyonlarda DC hızlı şarj desteği sunan modelin bataryası 19 dakikada %30-80 doluma ulaşırken, AC şarj ile %10-100 arası dolum 3 saat sürüyor.
Güvenlik konusunu da ele alan Chery, Fulwin T8'de yüksek mukavemetli çelik kullanım oranının %80'e ulaştığını belirtirken, 9 hava yastığı ve seviye 2.9 akıllı sürüş asistan fonksiyonlarının da altını çiziyor. Bu özellikler arasında şeritten ayrılma uyarısı, şeritte tutma asistanı, trafik işareti tanıma, ön-arka çarpışma uyarısı, adaptif hız sabitleyici, trafik sıkışıklığı asistanı ve 360 derece çevre görüş sistemi gibi fonksiyonlar yer alıyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.