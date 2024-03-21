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    "Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülü adayları açıklandı! Sizin tercihiniz hangisi?

    Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından verilen Türkiye’de Yılın Otomobili ödülü için 28 aday belirlendi. Bu seneki adaylar arasında yerli otomobil Togg T10X modeli de yer alıyor.
    'Türkiye'de Yılın Otomobili' ödülü 2024 adayları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen "Türkiye’de Yılın Otomobili" ödülü için adaylar belirlendi. Şubat 2023 ile Şubat 2024 arasında Türkiye’de satışa sunulan 28 otomobil yarışacak. Bu sene adaylar arasında Togg da bulunuyor.

    Türkiye’de Yılın Otomobili Ödülü Adayları 2024

    • BMW 5 Serisi
    • BYD Atto 3
    • Chery Omoda 5
    • Chery Tiggo 7 Pro
    • Chery Tiggo 8 Pro
    • Dacia Spring
    • DFSK Fengon 5
    • DFSK Fengon 500
    • DFSK Glory 580
    • Ford Mustang Mach-E
    • Honda ZR-V
    • Honda CR-V
    • Hongqi E-HS9
    • Hyundai Kona
    • Hyundai IONIQ 6
    • Jeep Avenger
    • Kia Cerato
    • Kia EV9
    • Leapmotor T03
    • Lexus LM
    • Mercedes-Benz CLE Coupe
    • Mercedes-Benz E Serisi
    • MG Marvel R
    • Renault Austral
    • Renault Megane E-Tech
    • Tesla Model Y
    • Togg T10X
    • Toyota C-HR

    Kazananlar 11 Haziran'da açıklanacak

    Otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD üyeleri, 28 adayı test edecek ve Nisan ayında 7 finalis açıklanacak. Son oylama sonrasında 11 Haziran’da “Türkiye’de Yılın Otomobili” belirlenecek.

    “Yılın Otomobili” ödülünün yanı sıra "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovatif Projesi", "Yılın Basın Lansmanı" ve “Geleceğin Otomotivcileri” kategorilerinde de ödüller verilecek. Bu sen eilk kez verilecek “Geleceğin Otomotivcileri” ödülü ile üniversite öğrencilerinin otomotiv projeleri ödüllendirilecek.

    Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili Hangisi? Oy Ver 235 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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