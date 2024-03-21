"Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülü adayları açıklandı! Sizin tercihiniz hangisi?

Türkiye’de Yılın Otomobili Ödülü Adayları 2024
- BMW 5 Serisi
- BYD Atto 3
- Chery Omoda 5
- Chery Tiggo 7 Pro
- Chery Tiggo 8 Pro
- Dacia Spring
- DFSK Fengon 5
- DFSK Fengon 500
- DFSK Glory 580
- Ford Mustang Mach-E
- Honda ZR-V
- Honda CR-V
- Hongqi E-HS9
- Hyundai Kona
- Hyundai IONIQ 6
- Jeep Avenger
- Kia Cerato
- Kia EV9
- Leapmotor T03
- Lexus LM
- Mercedes-Benz CLE Coupe
- Mercedes-Benz E Serisi
- MG Marvel R
- Renault Austral
- Renault Megane E-Tech
- Tesla Model Y
- Togg T10X
- Toyota C-HR
Kazananlar 11 Haziran'da açıklanacak
Otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD üyeleri, 28 adayı test edecek ve Nisan ayında 7 finalis açıklanacak. Son oylama sonrasında 11 Haziran’da “Türkiye’de Yılın Otomobili” belirlenecek.
“Yılın Otomobili” ödülünün yanı sıra "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovatif Projesi", "Yılın Basın Lansmanı" ve “Geleceğin Otomotivcileri” kategorilerinde de ödüller verilecek. Bu sen eilk kez verilecek “Geleceğin Otomotivcileri” ödülü ile üniversite öğrencilerinin otomotiv projeleri ödüllendirilecek.
Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili Hangisi? Oy Ver 235 kişi oy verdi. Sonuçları GösterBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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