"Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülü adayları açıklandı! Sizin tercihiniz hangisi?

Tam Boyutta Gör Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen "Türkiye’de Yılın Otomobili" ödülü için adaylar belirlendi. Şubat 2023 ile Şubat 2024 arasında Türkiye’de satışa sunulan 28 otomobil yarışacak. Bu sene adaylar arasında Togg da bulunuyor.

Türkiye’de Yılın Otomobili Ödülü Adayları 2024

BMW 5 Serisi

BYD Atto 3

Chery Omoda 5

Chery Tiggo 7 Pro

Chery Tiggo 8 Pro

Dacia Spring

DFSK Fengon 5

DFSK Fengon 500

DFSK Glory 580

Ford Mustang Mach-E

Honda ZR-V

Honda CR-V

Hongqi E-HS9

Hyundai Kona

Hyundai IONIQ 6

Jeep Avenger

Kia Cerato

Kia EV9

Leapmotor T03

Lexus LM

Mercedes-Benz CLE Coupe

Mercedes-Benz E Serisi

MG Marvel R

Renault Austral

Renault Megane E-Tech

Tesla Model Y

Togg T10X

Toyota C-HR

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Kazananlar 11 Haziran'da açıklanacak

Otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD üyeleri, 28 adayı test edecek ve Nisan ayında 7 finalis açıklanacak. Son oylama sonrasında 11 Haziran’da “Türkiye’de Yılın Otomobili” belirlenecek.

“Yılın Otomobili” ödülünün yanı sıra "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovatif Projesi", "Yılın Basın Lansmanı" ve “Geleceğin Otomotivcileri” kategorilerinde de ödüller verilecek. Bu sen eilk kez verilecek “Geleceğin Otomotivcileri” ödülü ile üniversite öğrencilerinin otomotiv projeleri ödüllendirilecek.

Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili Hangisi? MG Marvel R Honda CR-V DFSK Glory 580 Chery Tiggo 7 Pro Ford Mustang Mach-E Togg T10X Chery Omoda 5 Kia EV9 DFSK Fengon 500 BYD Atto 3 Dacia Spring Renault Austral Kia Cerato DFSK Fengon 5 Hyundai Kona Hyundai IONIQ 6 Mercedes-Benz E Serisi Chery Tiggo 8 Pro Jeep Avenger Leapmotor T03 Mercedes-Benz CLE Coupe BMW 5 Serisi Lexus LM Renault Megane E-Tech Honda ZR-V Tesla Model Y Hongqi E-HS9 Toyota C-HR Oy Ver 235 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili Hangisi? MG Marvel R Honda CR-V DFSK Glory 580 Chery Tiggo 7 Pro Ford Mustang Mach-E Togg T10X Chery Omoda 5 Kia EV9 DFSK Fengon 500 BYD Atto 3 Dacia Spring Renault Austral Kia Cerato DFSK Fengon 5 Hyundai Kona Hyundai IONIQ 6 Mercedes-Benz E Serisi Chery Tiggo 8 Pro Jeep Avenger Leapmotor T03 Mercedes-Benz CLE Coupe BMW 5 Serisi Lexus LM Renault Megane E-Tech Honda ZR-V Tesla Model Y Hongqi E-HS9 Toyota C-HR Anket Sonlandı 235 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili Hangisi? 1% MG Marvel R 2 oy 2% Honda CR-V 5 oy 0% DFSK Glory 580 0 oy 6% Chery Tiggo 7 Pro 15 oy 1% Ford Mustang Mach-E 3 oy 35% Togg T10X 82 oy 1% Chery Omoda 5 3 oy 5% Kia EV9 11 oy 0% DFSK Fengon 500 0 oy 3% BYD Atto 3 6 oy 1% Dacia Spring 3 oy 7% Renault Austral 17 oy 0% Kia Cerato 1 oy 0% DFSK Fengon 5 0 oy 1% Hyundai Kona 3 oy 4% Hyundai IONIQ 6 9 oy 5% Mercedes-Benz E Serisi 12 oy 9% Chery Tiggo 8 Pro 22 oy 1% Jeep Avenger 2 oy 0% Leapmotor T03 1 oy 1% Mercedes-Benz CLE Coupe 3 oy 4% BMW 5 Serisi 10 oy 0% Lexus LM 0 oy 3% Renault Megane E-Tech 6 oy 1% Honda ZR-V 2 oy 5% Tesla Model Y 12 oy 0% Hongqi E-HS9 0 oy 2% Toyota C-HR 5 oy 235 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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"Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülü 2024 adayları açıklandı