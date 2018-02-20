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Maliye Bakanlığı: "Elektrikli otomobilde ÖTV zammı yok"

Basında elektrikli otomobiller için ÖTV oranlarının 10 katına çıkarıldığına dair haberler çıkması üzerine Maliye Bakanlığı'ndan bu haberleri yalanlayan bir açıklama geldi; "1 kuruş zam yok."
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Maliye Bakanlığı:
 

Basında çıkan haberlere göre, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda torba tasarının görüşmelerinde elektrikli otomobillerle ilgili kabul edilen vergi düzenlemesinin içerisinde kimsenin farketmediği fahiş bir ÖTV zammı bulunduğu iddia ediliyordu. Yapılan haberlerde, herkesin elektrikli otomobillere yalnızca MTV eklendiğini düşünürken, arka planda ÖTV oranlarının 10 katına çıkarıldığı belirtiliyordu.

"1 kuruş zam yok" 

Bunun ardından Maliye Bakanlığı’ndan haberlere ilişkin ilk yanıtlama geldi. Maliye Bakanlığı elektrik motorlu otomobillerin özel tüketim vergisine (ÖTV) bir kuruş dahi zam yapılmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “MTV’nin dışında Torba’dan 10 katın üzerinde ÖTV artışı çıktı”, “Elektrikli otoya süper ÖTV zammı” başlıklarıyla haber yayınlandığı ifade edilerek, söz konusu haberin kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebep olmaması için bu bilgilendirmenin yapılmasını zaruri gördükleri belirtildi.

Bakanlık, elektrik motorlu otomobillerde ÖTV’nin 2011 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla ilk defa indirildiğini ve 7 yıldır da indirimli olarak uygulandığını belirtti. Açıklamaya göre yapılan yeni düzenleme içerisinde de herhangi bir ÖTV zammı bulunmuyor.



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soneday 1 yıl en beğenilen
bence tepikiyi ölçtüler
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#etiket 1 yıl
Zam bugün yok, zaten yeterince elektrikli otomobil de yok. Hele biraz yaygınlaşsın, şarj istasyonları artsın, araç alırken "elektriklilere bir baksak" diyenler artsın. Seçim telaşı geçsin, önümüz açılsın kafamız rahat rahat yaparız diyorlar. Şimdi ne gerek var ortalığı karıştırmaya.

Bugün 10 kata kadar zam olmadı, yarın 5 kat zam olur, haberi ise şöyle yapılır. "10 kata kadar olan zam 5 kata düşürüldü" Yahu ortada zam yoktu, zam yapıyorlar birde 10dan 5e düştü diyorlar. (MTV 'de yaptılar bunu)



Bu yıl aracın yaş aralığı bir düşük seviyeye geçtiği için daha az MTV ödeyen oldu mu (yanılmıyorsam olmadı) millet yaştan ötürü bu yıl MTV düşecek derken %25 zam yüzünden gelecek olan indirimi hissetmedi bile!
Zam bugün yok, zaten yeterince elektrikli otomobil de yok. Hele biraz yaygınlaşsın, şarj istasyonları artsın, araç alırken "elektriklilere bir baksak" diyenler...
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kaazto28 1 yıl
Ne kadar fakirsiniz hemen saldırıya geçiyorsunuz, halbuki normal arabalar çerez parası bile değil.

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SiyahPapyon 1 yıl
Ben şehrin altyapısının kaldıracağını düşünmüyorum.İstanbul/Bahçelievlerde yaşıyorum dün elektrik kesildi, bu kesinti yaklaşık 5 saat sürdü.Yıl olmuş 2018 Bahçelievler gibi merkezi bir yerde 5 saat elektrik kesilebiliyor.Bu hükümete güvenip nasıl elektrikli araba alalım şimdi
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DH Misafiri 1 yıl
Torba yasa meclisten geçerse, elektrikli otomobillerden de %30 ile %60 arasında ÖTV alınacak. ÖTV'nin yanında bu araçlardan MTV de alınacak. Elektikli otomobillerden alınacak MTV benzinli ve dizel otomobiller için ödenen MTV’nin %25'i kadar olacak. Zamdan sonra 70.000 Euro'ya satılan Tesla Model 3'ün ülkemizde 700.000 TL civarında satılacağını şimdiden ben size söyleyebilirim.
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DH Misafiri 1 yıl
vergiyle ülkeyi kalkındırmaya calısan var bunu savunanda var . bu savunanlarında allah belasını versın her basımıza gelen onların boynuna yük olsun...
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burakk, 1 yıl
Bence herşeye %500 vergi verelim, bu konu da kapansın.
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murat204 1 yıl
Benden duymuş olmayın...
Kesin ve yüzde 100 zam gelecek...


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Blindfire 1 yıl murat204
Çok iyimsersin bence, eski ÖTV 85 kW araba için %3 iken yeni tasarıda %37 şimdi bir hesap yap bakalım % kaç?
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ridleyscott 1 yıl
-Çocuk istismarı hat safhada. Her gün tecavüz haberleri var
-Ülke savaşın eşiğine gelmiş. Mehmetçikler ölüyor
-Tutuklu gazeteci sayısında dünya birincisiyiz
-Dünya kadar yasaklı internet sitesi var
-Kendi ülkemizde olan biteni öğrenmek için yabancı haber kaynaklarını okur olduk( bir bakıma iyi , yabancı dil gelişiyor )
- dış borç nereye ulaştı bilmiyorum, takip edemiyorum artık, geleceğimiz refahımız satılmış kimsenin haberi yok, dış ticaret açığı kopmuş vaziyette
-bir kısım Çerezlerin paket kg fiyatı 120-130 Tl olmuş , peynir , zeytin , et fiyatları uçmuş halkın büyük çoğunluğu açlık sınırının altında
-ülkede ücretsiz sağlık hizmeti alamıyorsun , çocuğun iyi eğitim alsın diyorsan ana okulu kolejlerde 25 binden başlıyor yıllık
- işsizlik ne oranda hatırlamıyorum ama eminim liderliğe oynuyordur

39 yaşındayım. Çocukluğumdan beri bu ülkede adam gibi arabaya binmek her zaman çok çok zor oldu. Dibimizdeki Gürcistan , Bulgaristan da dahi satın alma , yürütme maliyeti ülkemize göre devede kulak
-bütün dünya elektrikli otomobilleri teşvik ederken ülkemizde ekstra vergi alma peşine düşmüşler, bir de fosil yakıtta Dışa bağımlı olduğumuz halde
-Halen 55-60 oy oranından bahsediliyor araştırma şirketleri tarafından.
Bence olan olaylar ve olacaklar gayet doğal. Suçu kendinizde arayacaksınız biraz. Yol yabdı, oy verecek kimse yok demekle olmuyor bu işler. Bu standardı çoğunluk istedi ve gerçekleşti. İstemeye devam ettikçe daha da fazlası olacaktır
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ashley j williams 1 yıl
ne zaman yok deseler. çok geçmeden.
anladınız siz onu.
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mavizaman 1 yıl
onu "şimdilik yok" diye okuyalım.
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bulentcandan 1 yıl
Ülkede 22 milyondan fazla trafiğe kayıtlı araç var. Bir araç ortalama yılda 10.000km yapsa, 7lt/100km yakıt tüketse ve akaryakıtın litre fiyatının %60'ı vergi ise varın siz hesaplayın kasaya giren parayı. Şimdi bu 22 milyon aracın 2 milyonunun elektrikli olduğunu düşünelim bir an... Al işte %10'a yakın vergi kaybı. Nasıl karşılanacak bu kayıp? Cevap: Yeni vergilerle.
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BURHAN77 1 yıl
bu millet kazığın en iyisini hak ediyor.. 10 kat zam yakışır..
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