Maliye Bakanlığı: "Elektrikli otomobilde ÖTV zammı yok"

Basında çıkan haberlere göre, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda torba tasarının görüşmelerinde elektrikli otomobillerle ilgili kabul edilen vergi düzenlemesinin içerisinde kimsenin farketmediği fahiş bir ÖTV zammı bulunduğu iddia ediliyordu. Yapılan haberlerde, herkesin elektrikli otomobillere yalnızca MTV eklendiğini düşünürken, arka planda ÖTV oranlarının 10 katına çıkarıldığı belirtiliyordu.

"1 kuruş zam yok"

Bunun ardından Maliye Bakanlığı’ndan haberlere ilişkin ilk yanıtlama geldi. Maliye Bakanlığı elektrik motorlu otomobillerin özel tüketim vergisine (ÖTV) bir kuruş dahi zam yapılmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “MTV’nin dışında Torba’dan 10 katın üzerinde ÖTV artışı çıktı”, “Elektrikli otoya süper ÖTV zammı” başlıklarıyla haber yayınlandığı ifade edilerek, söz konusu haberin kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebep olmaması için bu bilgilendirmenin yapılmasını zaruri gördükleri belirtildi.

Bakanlık, elektrik motorlu otomobillerde ÖTV’nin 2011 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla ilk defa indirildiğini ve 7 yıldır da indirimli olarak uygulandığını belirtti. Açıklamaya göre yapılan yeni düzenleme içerisinde de herhangi bir ÖTV zammı bulunmuyor.



