Maliye Bakanlığı: "Elektrikli otomobilde ÖTV zammı yok"

"1 kuruş zam yok"
Bunun ardından Maliye Bakanlığı’ndan haberlere ilişkin ilk yanıtlama geldi. Maliye Bakanlığı elektrik motorlu otomobillerin özel tüketim vergisine (ÖTV) bir kuruş dahi zam yapılmadığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “MTV’nin dışında Torba’dan 10 katın üzerinde ÖTV artışı çıktı”, “Elektrikli otoya süper ÖTV zammı” başlıklarıyla haber yayınlandığı ifade edilerek, söz konusu haberin kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebep olmaması için bu bilgilendirmenin yapılmasını zaruri gördükleri belirtildi.
Bakanlık, elektrik motorlu otomobillerde ÖTV’nin 2011 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla ilk defa indirildiğini ve 7 yıldır da indirimli olarak uygulandığını belirtti. Açıklamaya göre yapılan yeni düzenleme içerisinde de herhangi bir ÖTV zammı bulunmuyor.
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Bugün 10 kata kadar zam olmadı, yarın 5 kat zam olur, haberi ise şöyle yapılır. "10 kata kadar olan zam 5 kata düşürüldü" Yahu ortada zam yoktu, zam yapıyorlar birde 10dan 5e düştü diyorlar. (MTV 'de yaptılar bunu)
Bu yıl aracın yaş aralığı bir düşük seviyeye geçtiği için daha az MTV ödeyen oldu mu (yanılmıyorsam olmadı) millet yaştan ötürü bu yıl MTV düşecek derken %25 zam yüzünden gelecek olan indirimi hissetmedi bile!