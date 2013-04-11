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Türkiye'de internet 20 yılını doldurdu

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Türkiye'de internet 20 yılını doldurdu

Bugün günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini alan internet, farklı altyapı ve hızlarda tüketicilerin kullanımına sunulsa da 20 yıl öncesi için aynı şeyleri söylemek mümkün değildi. 

Ülkemizde ilk internet erişimi 12 Nisan 1993 tarihinde kiralık bir hat üzerinden 64Kbps hızı ile gerçekleşmişti. Ülkemizde internetin başlangıcı sayılan bu tarih İnternet Haftası olarak kutlanıyor.

Dünya ile aynı anda fiber internet teknolojisini ülkemizde sunmaya başlayan Turkcell Superonline, İnternet Haftası kapsamında bir açıklama yayınladı. 

Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, 1993 yılında 64Kbps hızı ile başlayan internet macerasının, dünya ile aynı anda fiber internet yatırımını başlattıkları 2008 yılına kadar DSL teknolojileriyle ancak 8Mbps'e kadar çıkabildiğini ve internet kullanıcılarının yüzde 94'ünün 1Mbps ile internete bağlanabildiğini aktardı. 

Turkcell Superonline, 2008 yılında fiber teknolojisiyle 10 Mbps hızında internet bağlantısı sunmaya başlarken, Mayıs 2011'de hızı 20 Mbps'e çıkardı. Beşinci yılı geride bıraktığımız bugün ise Turkcell Superonline minimum 25 Mbps hızlarında internet bağlantısı sunuyor. En yüksek internet hızında ise halen 1000 Mbps hızını verebilen tek hizmet sağlayıcı olan Turkcell Superonline sayesinde Türkiye dünyada evlere kadar bu hızı sunabilen ilk 5 ülke arasına girdi.

Turkcell Superonline bugüne kadar 1.8 milyar TL yatırım yaparak 31 bin kilometrenin üzerinde uluslar arası standartlarda güçlü bir fiber optik altyapısı kurdu. Türkiye'de 75 ilimize ulaşan fiber internet altyapısı, komşu ülkelerin sınırlarına kadar genişledi ve transit veri trafiğinin taşınmasında önemli rol oynamaya başladı.

Türkiye'nin 2023 hedefi olan 14 milyon haneye 1000 Mbps fiber internet altyapısını götürme projesinde Turkcell Superonline da büyük bir katkı sağlamayı amaçlıyor.


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createemir 6 yıl en beğenilen
Yahu bunlar beyin kafasını yaşıyor ?
İnternet hızım 8mbit
1mbit=128kbps
8mbit=1024kbps
Ama benim gördüğüm hız en fazla 850kbps. Ulan Türkiye'nin milleti en çok kazıklayan kuruluşusunuz ! Kazandığınız(çaldığınız) paraların %70'i haksız kazançtır. İster ateist ol ister müslüman ol, farketmez. Burada insanlar, anneler ve babalar çocukların ders çalışsın diye, arkadaşları ike görüşsün diye, oyun oynasın diye internete bir ton para veriyorlar. Bilgisiz olan insanlar verdiği paranın az ya da fazla olduğunu bilmiyor. Ama TTNET bu insanların alın teriyle kazandığı paraları poposunu sandalyeye yaslayarak, sigarasını yakıp çayını içerek ÇALMASINI çok iyi biliyor.
Ulan bizim internetimizi haberimiz olmadan işyeri paketine aldınız, sahte imzalar attınız. Bu nasıl bir yüzsüzlüktür ? Bu nasıl bir ŞEREFSİZLİKTİR ?
Ceza yersem yiyim, umrumda değil. Ama insanların buna bir dur demesi lazım !
Siz Atatürk'ün kurduğu devlette yaşıyorsunuz. Atatürk'ün izindeyiz diyorsunuz. En büyük yalanı söylüyorsunuz.
Devlete para kazandırmak için milleti donuna kadar soyan kuruluşlar: ya bu ülkeden defolun gidin ya da adam akıllı yapın şu işinizi !
Yahu bunlar beyin kafasını yaşıyor ?İnternet hızım 8mbit1mbit=128kbps8mbit=1024kbpsAma benim gördüğüm hız en fazla 850kbps. Ulan Türkiye'nin ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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JoeyBane 6 yıl
Sene 1997 ve 56k modemle takılıyordum. Eyy gidi günler..
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osmanefeozkan 6 yıl
Yaşasın üniversite diyorum 4.5gbps alt yapı ve kampüs içi sınırsız kablosuz ağ :D
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turexx 6 yıl
superonline'ın siyah kırmızı kutuları vardi kocaman zannedersin ekran karti aliyorsun halbuki icinden bi not kağıdı icinde şifre yazardi sonra e-kolay ve ixir çıktı 100mb 'lık bir video indirmek için 2 gunum gitmişti bağlanığında telefon meşgul olduğu için bizimkiler anlardı hemen internette olduğumu
modemin çıkardığı sesi duyduğumda içimde anlamsız bir heyecan sevinç olurdu
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crashris 6 yıl
doldurdu ama boşuna doldurdu
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DaRKFoRCeS 6 yıl
harranli emineyi konuya yorum yapmasi için bekliyoruz.
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KovenanT 6 yıl
Onu bunu bilmemde 20 yılda issler ceplerini iyi doldurdu
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multiTYRT 6 yıl
Torunlarımız 4G'yi anca görür sanırım
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cihangir12 6 yıl
50/50 mb full limitsiz fibernete danimarkadaki bir arkadaş 50 dolarmı ne ödüyormuş. bizde ise 20mb AKKlı haline 60 tl istiyorlar :D
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demo22 6 yıl
Evet çok doğru söylüyor bu adam dünya geneline baktığımız zaman bu söyledikleri bizi birinci yapıyor dünyanın hangi yerinde 1500 TL ye internet hizmeti varki bence bu hizmeti de bu hizmeti verenleride kuranı kerim diye öpüp başımızın üstüne koymak gerekir peygamber gibi insanlar.
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createemir 6 yıl en beğenilen
Yahu bunlar beyin kafasını yaşıyor ?
İnternet hızım 8mbit
1mbit=128kbps
8mbit=1024kbps
Ama benim gördüğüm hız en fazla 850kbps. Ulan Türkiye'nin milleti en çok kazıklayan kuruluşusunuz ! Kazandığınız(çaldığınız) paraların %70'i haksız kazançtır. İster ateist ol ister müslüman ol, farketmez. Burada insanlar, anneler ve babalar çocukların ders çalışsın diye, arkadaşları ike görüşsün diye, oyun oynasın diye internete bir ton para veriyorlar. Bilgisiz olan insanlar verdiği paranın az ya da fazla olduğunu bilmiyor. Ama TTNET bu insanların alın teriyle kazandığı paraları poposunu sandalyeye yaslayarak, sigarasını yakıp çayını içerek ÇALMASINI çok iyi biliyor.
Ulan bizim internetimizi haberimiz olmadan işyeri paketine aldınız, sahte imzalar attınız. Bu nasıl bir yüzsüzlüktür ? Bu nasıl bir ŞEREFSİZLİKTİR ?
Ceza yersem yiyim, umrumda değil. Ama insanların buna bir dur demesi lazım !
Siz Atatürk'ün kurduğu devlette yaşıyorsunuz. Atatürk'ün izindeyiz diyorsunuz. En büyük yalanı söylüyorsunuz.
Devlete para kazandırmak için milleti donuna kadar soyan kuruluşlar: ya bu ülkeden defolun gidin ya da adam akıllı yapın şu işinizi !
1 Yanıt Yanıtla +14
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TaLeNDiL 6 yıl createemir
createemir

Yahu bunlar beyin kafasını yaşıyor ?

İnternet hızım 8mbit

1mbit=128kbps

8mbit=1024kbps

Ama benim gördüğüm hız en fazla 850kbps. Ulan Türkiye'nin milleti en çok kazıklayan kuruluşusunuz ! Kazandığınız(çaldığınız) paraların %70'i haksız kazançtır. İster ateist ol ister müslüman ol, farketmez. Burada insanlar, anneler ve babalar çocukların ders çalışsın diye, arkadaşları ike görüşsün diye, oyun oynasın diye internete bir ton para veriyorlar. Bilgisiz olan insanlar verdiği paranın az ya da fazla olduğunu bilmiyor. Ama TTNET bu insanların alın teriyle kazandığı paraları poposunu sandalyeye yaslayarak, sigarasını yakıp çayını içerek ÇALMASINI çok iyi biliyor.



Ulan bizim internetimizi haberimiz olmadan işyeri paketine aldınız, sahte imzalar attınız. Bu nasıl bir yüzsüzlüktür ? Bu nasıl bir ŞEREFSİZLİKTİR ?





Ceza yersem yiyim, umrumda değil. Ama insanların buna bir dur demesi lazım !





Siz Atatürk'ün kurduğu devlette yaşıyorsunuz. Atatürk'ün izindeyiz diyorsunuz. En büyük yalanı söylüyorsunuz.



Devlete para kazandırmak için milleti donuna kadar soyan kuruluşlar: ya bu ülkeden defolun gidin ya da adam akıllı yapın şu işinizi !

Adam turkcell kardeş önce haberi oku sallamadan istersen. Neyin kafasını yaşıyorsan artık düzelt de öyle yaz.

Önüne gelen boş boş birşeyler sallamış sanki foruma bunun için üye olmuş gibi, yazık
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programmer_onur 6 yıl
Bu ne biçim Genel Müdür? Diyor ki: '1993 yılında 64Kbps hızı ile başlayan internet macerasının, dünya ile aynı anda...'

Ulan 1997'de bile 56 kbps'yi millet zor gördü. Hatta 14.4 kbps'lik Zoltrix modemlerle idare ettiler o dönem.
1 Yanıt Yanıtla +3
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OverClocK1ng 6 yıl
En iyi arkadaşımla 1993 yılında BBS lere giriyorduk. Hem de AMiGA 500 ile.
Şimdi adam Helsinki'de Antivirüs ve Güvenlik firması F-Secure'da çalışıyor...
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yc#1 6 yıl programmer_onur
programmer_onur

Bu ne biçim Genel Müdür? Diyor ki: '1993 yılında 64Kbps hızı ile başlayan internet macerasının, dünya ile aynı anda...'

Ulan 1997'de bile 56 kbps'yi millet zor gördü. Hatta 14.4 kbps'lik Zoltrix modemlerle idare ettiler o dönem.

Sanırım toplam yurtdışı çıkıştan bahsediyor.
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bydvd 6 yıl
ne fiberiii beeee izmirin göbeğinde 4 mb.lık görüyom ben daha gerisini boşver hep yalan haberler bide ttnet reklam her yere fiber döşedik diye milleti kandırıyolar bizim milletde koyun zaten aynen devamm. yalannnn aslanım yalannn....!!!!!
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