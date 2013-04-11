Türkiye'de internet 20 yılını doldurdu





Bugün günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini alan internet, farklı altyapı ve hızlarda tüketicilerin kullanımına sunulsa da 20 yıl öncesi için aynı şeyleri söylemek mümkün değildi.





Ülkemizde ilk internet erişimi 12 Nisan 1993 tarihinde kiralık bir hat üzerinden 64Kbps hızı ile gerçekleşmişti. Ülkemizde internetin başlangıcı sayılan bu tarih İnternet Haftası olarak kutlanıyor.





Dünya ile aynı anda fiber internet teknolojisini ülkemizde sunmaya başlayan Turkcell Superonline, İnternet Haftası kapsamında bir açıklama yayınladı.





Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, 1993 yılında 64Kbps hızı ile başlayan internet macerasının, dünya ile aynı anda fiber internet yatırımını başlattıkları 2008 yılına kadar DSL teknolojileriyle ancak 8Mbps'e kadar çıkabildiğini ve internet kullanıcılarının yüzde 94'ünün 1Mbps ile internete bağlanabildiğini aktardı.





Turkcell Superonline, 2008 yılında fiber teknolojisiyle 10 Mbps hızında internet bağlantısı sunmaya başlarken, Mayıs 2011'de hızı 20 Mbps'e çıkardı. Beşinci yılı geride bıraktığımız bugün ise Turkcell Superonline minimum 25 Mbps hızlarında internet bağlantısı sunuyor. En yüksek internet hızında ise halen 1000 Mbps hızını verebilen tek hizmet sağlayıcı olan Turkcell Superonline sayesinde Türkiye dünyada evlere kadar bu hızı sunabilen ilk 5 ülke arasına girdi.





Turkcell Superonline bugüne kadar 1.8 milyar TL yatırım yaparak 31 bin kilometrenin üzerinde uluslar arası standartlarda güçlü bir fiber optik altyapısı kurdu. Türkiye'de 75 ilimize ulaşan fiber internet altyapısı, komşu ülkelerin sınırlarına kadar genişledi ve transit veri trafiğinin taşınmasında önemli rol oynamaya başladı.





Türkiye'nin 2023 hedefi olan 14 milyon haneye 1000 Mbps fiber internet altyapısını götürme projesinde Turkcell Superonline da büyük bir katkı sağlamayı amaçlıyor.



