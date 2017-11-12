Türkiye'nin 2040'ta yaşaması muhtemel su kıtlığına yerli çözüm

Yapılan araştırmalarda Türkiye, 2040 yılında su kıtlığı tehlikesi ile karşı karşıya gelecek ülkeler arasında gösteriliyor. Su tasarrufu sağlanması ve atık suyun geri kazanılmasının önemi giderek artıyor. Bu kapsamda yerli şirketlerden Ak-Kim Kimya da Türkiye’nin su kaybını azaltmaya yönelik çözümler geliştiriyor.

Yaklaşık 50 kişilik Ar-Ge ekibinden oluşan Ak-Kim Kimya’nın Yalova tesislerinde geliştirilen yüksek performanslı delikli elyaf bazlı membran modülü; suyun yeniden kullanımını, su atıklarının asgariye indirilmesini sağlıyor. Belediyelerin ve sanayi şirketlerinin atık sularını arıtarak yeniden kullanmasına, hatta deniz suyunu tuzsuzlaştırarak arıtılmasına imkan tanıyan bu modül, hem atık suların çevreye zarar vermesini engellemiş, hem de suyun daha az tüketilmesini sağlamış oluyor.





Amsterdam’da düzenlenen Aquatech fuarına katılan Ak-Kim Kimya Genel Müdürü Onur Kirpi, Türkiye’de yaşanacak su kıtlığı ile ilgili Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.

Onur Kirpi, Dünya Kaynaklar Enstitüsü’nün raporuna göre Türkiye’nin, 2040 yılında su kıtlığı çekecek 40 ülke arasında 27. sırada yer aldığını belirtirken, “Bugün her bileşeniyle 1 kilogram biftek için 15.5 ton, 1 kilogram peynir üretimi için 5 ton, ayakkabı (1kg deri) için 16.6 ton, 1 bardak süt için 200 litre ve 1 adet elma için 70 litre su gerekiyor. Endüstride ve evsel kullanımlarda gerekli suyu şimdiden güvence altına alabilmemiz kritik önem teşkil ediyor. Su kullanıldıktan sonra atık suyun geri kazanılması, hem ülkemizin doğal kaynaklarının korunması, hem de enerjimizin boşa harcanmaması açısından ciddi bir durum” dedi.

http://www.hurriyet.com.tr/susuzluga-yerli-cozum-40641411