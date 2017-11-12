Türkiye'nin 2040'ta yaşaması muhtemel su kıtlığına yerli çözüm

Amsterdam’da düzenlenen Aquatech fuarına katılan Ak-Kim Kimya Genel Müdürü Onur Kirpi, Türkiye’de yaşanacak su kıtlığı ile ilgili Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.
Onur Kirpi, Dünya Kaynaklar Enstitüsü’nün raporuna göre Türkiye’nin, 2040 yılında su kıtlığı çekecek 40 ülke arasında 27. sırada yer aldığını belirtirken, “Bugün her bileşeniyle 1 kilogram biftek için 15.5 ton, 1 kilogram peynir üretimi için 5 ton, ayakkabı (1kg deri) için 16.6 ton, 1 bardak süt için 200 litre ve 1 adet elma için 70 litre su gerekiyor. Endüstride ve evsel kullanımlarda gerekli suyu şimdiden güvence altına alabilmemiz kritik önem teşkil ediyor. Su kullanıldıktan sonra atık suyun geri kazanılması, hem ülkemizin doğal kaynaklarının korunması, hem de enerjimizin boşa harcanmaması açısından ciddi bir durum” dedi.
http://www.hurriyet.com.tr/susuzluga-yerli-cozum-40641411 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
BM Gıda ve Tarım Örgütüne göre dediğiniz gibi olmuyor. Türkiye dünyada orman alanlarını en çok artıran 30 ülkeden birisi. Bazı şeyler ezberlenmiştir ve gerçekle bağdaşmaz. Yol kenarında kesilen ağaçla, park bahçeden kesilen ağaçla ağaç azalmaz. Ama şehir içinde yeşil alan azalır. Bizim şikayet etmemiz gereken yaşadığımız yerlerde yeşil alan olmamasıdır. 3 4 bin ağaçtan oluşan büyük parklar olmalı şehir merkezlerinde. İnsanların nefes alabileceği yerler. Tabi rant sağlamadığı için öyle bir şey yapacaklarını sanmıyoruz.
Ayrıca bir zahmet insanları " evde tasarruf " diye kandıranlara da bir laf edelim. Ülkedemize her yıl 500 milyar m3 yağmur yağıyor. Yarısı buharlaşıyor, birazı yer altı suyu oluyor, çoğu denizlere akıyor bir kısmını barajlarda tutabiliyoruz ve o tutulan içilebilir suyun çok büyük çoğunluğu tarım ve sanayide kullanılıyor. Mesele tarım ve sanayi de verimli su kullanımına geçmek. Evde sen 2 bulaşık yıkayıp duşta yarım saat kaldın diye su bitmiyor. Böyle böyle empoze ediyorlar algılara. İnsanlar da açayım iki doğruluk payına bakayım demiyor. Siz doğrulamakla uğraşmazsınız diye doğruluk payı diye site var bari ona bakın.