Su kanallarını güneş panelleriyle kaplamak kuraklığı önleyebilir

Su kaynaklarını korumak için önemli
6.74 milyon dolarlık bütçesiyle ABD'de türünün ilk örneği olan proje, sürdürülebilir enerji çözümleri için büyük umut vaat eden bir konsept gibi görünüyor. Proje çeşitli aşamalardan oluşuyor ve ilk etapt, eyaletteki 1-10 Level Top kanalının 305 metre uzunluğundaki önemli bir bölümünün boyunca güneş panelleriyle kaplanmasını içeriyor. Projenin 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. Güneş panellerinin stratejik olarak konumlandırılması sadece bölgedeki bol güneş ışığından yararlanmakla kalmıyor, aynı zamanda kavurucu çöl sıcağında suyun buharlaşmasının zararlı etkilerini engelleyen bir bariyer görevi de görüyor.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde de benzer bir proje yürütülüyor. Aktarılanlara göre Kaliforniya'daki kanalların 6.437 kilometre kadarı tamamen güneş panelleriyle kaplanacak ve bu sayede yılda 246 milyar litre su tasarrufu sağlanacak. Bu durum, kanal bazlı güneş enerjisi projelerinin sadece Arizona'da değil, potansiyel olarak benzer su kıtlığı riski taşıyan bölgelerde mümkün olabileceğini gösteriyor.
Kanal üstü güneş enerjisi girişiminin faydaları enerji üretiminin ötesine uzanıyor. Güneş panellerinin sağladığı gölge, alttaki su için koruyucu bir tabaka görevi görerek aşırı buharlaşmayı önlüyor. Ayrıca, güneş panellerinin altındaki su, panellerin optimum çalışma sıcaklığının korunmasında çok önemli bir rol oynamakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.