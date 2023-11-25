Su kanallarını güneş panelleriyle kaplamak kuraklığı önleyebilir

Tam Boyutta Gör Su kıtlığıyla mücadele etmek ve yenilenebilir enerjiden yararlanmak için yenilikçi bir adım atan ABD’nin Arizona Su Kaynakları Departmanı, duyurduğu proje ile bölgenin kurak arazilerinde kanal üstü güneş enerjisi projesi başlattı. Halihazırda eyaletin büyük bir bölümünde orta ila aşırı kuraklık koşulları yaşanırken, bu proje temiz enerji üretmeyi ve bölgedeki kritik su buharlaşması sorununu ele almayı amaçlıyor.

Su kaynaklarını korumak için önemli

6.74 milyon dolarlık bütçesiyle ABD'de türünün ilk örneği olan proje, sürdürülebilir enerji çözümleri için büyük umut vaat eden bir konsept gibi görünüyor. Proje çeşitli aşamalardan oluşuyor ve ilk etapt, eyaletteki 1-10 Level Top kanalının 305 metre uzunluğundaki önemli bir bölümünün boyunca güneş panelleriyle kaplanmasını içeriyor. Projenin 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. Güneş panellerinin stratejik olarak konumlandırılması sadece bölgedeki bol güneş ışığından yararlanmakla kalmıyor, aynı zamanda kavurucu çöl sıcağında suyun buharlaşmasının zararlı etkilerini engelleyen bir bariyer görevi de görüyor.

Tam Boyutta Gör Bu kanal üstü güneş enerjisi yaklaşımının ekonomik açıdan uygulanabilirliği ise kilit önem taşıyor. Mevcut kanal altyapısı kullanılarak ek arazi edinme ihtiyacı ortadan kaldırılmakta, bu da projeyi geleneksel güneş enerjisi çiftliklerine göre çok daha uygun maliyetli hale getirmekte. Bu maliyet etkinliği, bu tür projelerin daha büyük çapta yapılabileceğini de gösteriyor.

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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde de benzer bir proje yürütülüyor. Aktarılanlara göre Kaliforniya'daki kanalların 6.437 kilometre kadarı tamamen güneş panelleriyle kaplanacak ve bu sayede yılda 246 milyar litre su tasarrufu sağlanacak. Bu durum, kanal bazlı güneş enerjisi projelerinin sadece Arizona'da değil, potansiyel olarak benzer su kıtlığı riski taşıyan bölgelerde mümkün olabileceğini gösteriyor.

Kanal üstü güneş enerjisi girişiminin faydaları enerji üretiminin ötesine uzanıyor. Güneş panellerinin sağladığı gölge, alttaki su için koruyucu bir tabaka görevi görerek aşırı buharlaşmayı önlüyor. Ayrıca, güneş panellerinin altındaki su, panellerin optimum çalışma sıcaklığının korunmasında çok önemli bir rol oynamakta.

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