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Türkiye’nin de içinde olduğu yeni bir hacker skandalı patlak verdi

Ülkelerin farklı olaylarda kullanılan mobil cihazların şifresini kırabilmek için üçüncü taraf firmalardan yardım aldıkları artık bilinen bir gerçek. Bununla ilgili haberler giderek artıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Hatırlanacağı üzere geçen yıl ABD’nin San Bernardino kentinde yapılan bir silahlı saldırı sonrasında saldırganın iPhone 5c telefonu gündeme oturmuştu. Telefonun kilidini kırmak isteyen FBI’a Apple geçit vermeyince devreye üçüncü taraf bir firma girmiş ve şifreyi çözmüştü. Şimdi bu firma da hacklendi.

Şifreyi kıranı da kırdılar

Cellebrite adındaki İsrailli firmanın sunucularına sızdığını açıklayan bir hacker, firmanın şifre çözme aracı ile ilgili 900GB boyutunda bilgileri ele geçirdiğini açıkladı. Aslında bu bilgiler şifreli bir şekildeydi ancak hacker bu şifreleri de kırmayı başarmış ve yalın bilgilere ulaşmış.

Motherboard sitesine açıklama yapan hacker, Cellebrite’nin şifre çözme araçlarını Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere sattığına dair belgelere sahip olduklarını belirtiyor. Hatta kısa bir süre içerisinde şifre çözme ile ilgili dosyaların bir kısmı internette paylaşılacak.

Cellebrite’nin araçlarının fiziksel olarak cihaza erişim zorunluluğu olduğunu ve jailbreak araçları ile benzerlik arz ettiği ifade ediliyor. Araçlar iOS, Android ve BlackBerry cihazlar için kullanılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Razer’dan akıllı telefon dünyasına büyük hamle"

Şifre çözme araçlarının hangi amaçla ve hangi kuruluşlara verildiği şimdilik bilinmiyor ancak Cellebrite genelde devlet kuruluşlarına yönelik satışlar yapan bir firma. Bu bakımdan bazı tahminler yapılabilir. 

 

https://9to5mac.com/2017/02/02/cellebrite-encryption-leak/ Yorum Yaz
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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
bizimkiler şu reina teröristi ve rus elçi süikasti için bu aracı kullanıdğı düşünülebilir
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Saçma. Apple'ın bile şifresini çözebilecek bir sistem yapan İsrailli firma biliyor ki bu sistemden dolayı dünyanın da hedefinde olacak, ileride olabilecek bir Apple bilgi hırsızlığında ilk kime bakacaklar dersiniz? Tabii ki bu şifreleri kırmayı bilen İsrailli firmaya.

Peki firma şu an ne yaptı, bu bilgileri dünyada ABD'nin ve kendisinin de sevmedği ülkelerin eline geçtiğini ima etti.

Yani ilerde bir siber saldırı olduğunda Rusyayı, Türkiyeyi ve Suudileri hedef gösterecek onlar benden çaldı diyecek. Biz de mal gibi yiyeceğiz...

Bir şirken niye itibar düşüren bu hırsızlık olayını böyle alenen söyler ki ayrıca çalanı değil de sattığı kişileri bulması ne acayip? Biraz uyanık olun her duyduğunuza atlamayın saf sürüsü. olmayın.



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Barış Manço 2 yıl

Bahçıvan şoföre, şoför aşçıya, aşçı uşağa.
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axesis 2 yıl
şunada bir çözüm bulsalar keşke yoksa bu parayı nerden bulacazki ?
13 Ocak itibarıyla Merkez Bankası kasasında altın dahil net rezervin 35 milyar dolar olduğunu açıkladı.
Altın rezervi hariç kalan net rezervin 20 milyar dolar olduğunu kaydeden Öztrak, “Oysa Türkiye’nin bu yıl ödeyeceği veya yenileyeceği dış borç 163 milyar dolar. TCMB kasasındaki altınları da dikkate alsak bu yıl ödenecek borç kasadaki net rezervin 5 katı” dedi.
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atilasat 2 yıl
dolandırıcıyı dolandırmak gibi bişey olmuş
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gxhero 2 yıl
israilden yazılım aldıysan onların önünde arkanı dönüp diz çökmüşsün demektir, aha gene bir uzman geldi atıyor diyenler olacaktır onlara da tasmalarınız hiç sıkmıyor mu diye sormak istiyorum.
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Patren 2 yıl
Iyi bizimkilere iyi satmislar
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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
bizimkiler şu reina teröristi ve rus elçi süikasti için bu aracı kullanıdğı düşünülebilir
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ardaq 2 yıl
şu ana kadar internete yüklemediğine göre para istiyor çakal. mossad kafasına sıksın da görsün parayı.
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cengiz7 2 yıl ardaq
ardaq

şu ana kadar internete yüklemediğine göre para istiyor çakal. mossad kafasına sıksın da görsün parayı.

onun ülkenisin güvenlik servisi ona koruma sağlıyordur şuan merak etme :)
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