Türkiye’nin de içinde olduğu yeni bir hacker skandalı patlak verdi

Hatırlanacağı üzere geçen yıl ABD’nin San Bernardino kentinde yapılan bir silahlı saldırı sonrasında saldırganın iPhone 5c telefonu gündeme oturmuştu. Telefonun kilidini kırmak isteyen FBI’a Apple geçit vermeyince devreye üçüncü taraf bir firma girmiş ve şifreyi çözmüştü. Şimdi bu firma da hacklendi.

Şifreyi kıranı da kırdılar

Cellebrite adındaki İsrailli firmanın sunucularına sızdığını açıklayan bir hacker, firmanın şifre çözme aracı ile ilgili 900GB boyutunda bilgileri ele geçirdiğini açıkladı. Aslında bu bilgiler şifreli bir şekildeydi ancak hacker bu şifreleri de kırmayı başarmış ve yalın bilgilere ulaşmış.

Motherboard sitesine açıklama yapan hacker, Cellebrite’nin şifre çözme araçlarını Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere sattığına dair belgelere sahip olduklarını belirtiyor. Hatta kısa bir süre içerisinde şifre çözme ile ilgili dosyaların bir kısmı internette paylaşılacak.

Cellebrite’nin araçlarının fiziksel olarak cihaza erişim zorunluluğu olduğunu ve jailbreak araçları ile benzerlik arz ettiği ifade ediliyor. Araçlar iOS, Android ve BlackBerry cihazlar için kullanılabiliyor.

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Şifre çözme araçlarının hangi amaçla ve hangi kuruluşlara verildiği şimdilik bilinmiyor ancak Cellebrite genelde devlet kuruluşlarına yönelik satışlar yapan bir firma. Bu bakımdan bazı tahminler yapılabilir.