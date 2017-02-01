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Razer’dan akıllı telefon dünyasına büyük hamle

CES 2017 fuarında Ariana ve Valerie adında iki önemli oyuncu donanımı projesi ile gündeme gelen Razer, gündem soğumadan dikkat çekici bir satın alıma imza attı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu ekosisteminin önde gelen markalarından Razer, önemli bir satın alma yaparak akıllı telefon dünyasına ilk adımını attı. Firma, bulut depolama tabanlı Robin akıllı telefonunu geliştiren Nextbit’i satın aldı.

Pazarda yeni bir isim

Nextbit Robin, depolama sistemini bulut bilişim ile harmanlayan ilginç bir akıllı telefon. Sistem kullanılmayan uygulamaları tüm ayarlarıyla bulut altyapısına yedekliyor ve depolama alanı sürekli boş kalıyor. Kullanıcı tekrar uygulamayı kullanmak isterse yedekten geri yüklüyor. Robin firmanın tek akıllı telefonuydu ve fiyatı da 200$ civarındaydı.

Satın alım ile birlikte Nextbit kadrosu Razer bünyesine katılıyor. Robin akıllı telefonun ise satışı durduruldu. Satın alınan modellere ise 2018 Şubat ayına kadar güvenlik güncellemesi sağlanmaya devam edilecek. Satışın bedeli ise açıklanmadı.

Ayrıca Bkz. "Nokia’nın dijital asistanı karşınızda"

Razer’ın Nextbit teknolojilerini nasıl kullanacağı şimdilik bilinmiyor. Yakın gelecekte Razer imzalı oyuna yönelik bir akıllı telefon veya tablet görmek şaşırtıcı olmayacaktır. 

 

http://www.androidcentral.com/nextbit-acquired-razer-will-cease-robin-sales-immediately Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
catlion 2 yıl en beğenilen
şuan akk sıfırlandı ve hızım 2.7 Bana yaramaz bu telefon :))
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Mianfei 2 yıl
Türkiyede bu telefonu kullandığını düşünsene fişek fişekkkk
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Barış Manço 2 yıl
Tam benlik
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kadirirdem 2 yıl
@Kalasso kullanamadığını demek istedin galiba...
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Barni Moloztaş 2 yıl
Smartphone for gamers 1299.99$
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gxhero 2 yıl
mantık güzel ama uygulama mümkün değil kapitalistler bulut depolama ile senin fikrini bile sana parayla kullandıracak ortamı sağlamışlarken kotaları yada interneti yada o bulut depoları sana ücretsiz kullandırmaz alım gücümüzü de borca çeviriyorlarken bence gereksiz teknoloji...
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Silent Guardian 2 yıl
GTA 5 açması sürpriz olmaz.
Bazı arkadaşlar cihazın temel özelliğinin "bulut" olduğunu görmemişler sanırım.
Onlive vardı bir ara, bulut üstünden istediğiniz oyunu oynuyordunuz. Bilgisayarınıza sadece görüntü geliyordu.
Tabi Türkiye de yemez
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10ff 2 yıl
Sagina soluna led koy sayisal sacma degerler ver sagini solunu bük, al sana oyuncu telefonu, 5000 dolar, yok satar nasil olsa oyuncu telefonu
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Kerim5100 2 yıl
Chroma aydınlatmayı koysun iPhone'dan daha çok satar :D
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Gencbeyiin 2 yıl
Beklenir.
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benhuraxu 2 yıl
Razer akıllı telefon deyince herhalde gta 5 oynayabileceğimiz bir Android telefon bekliyor arkadaşlar.
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kaptanos 2 yıl
Nexbit Orbit çok tatlı bir telefondu zamanında incelemesini görmüştüm bir yerlede dxomarkta da kamera incelemes vardı oldukça iyi çekim yapıyor fiyatına göre
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