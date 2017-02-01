Razer’dan akıllı telefon dünyasına büyük hamle

Oyuncu ekosisteminin önde gelen markalarından Razer, önemli bir satın alma yaparak akıllı telefon dünyasına ilk adımını attı. Firma, bulut depolama tabanlı Robin akıllı telefonunu geliştiren Nextbit’i satın aldı.

Pazarda yeni bir isim

Nextbit Robin, depolama sistemini bulut bilişim ile harmanlayan ilginç bir akıllı telefon. Sistem kullanılmayan uygulamaları tüm ayarlarıyla bulut altyapısına yedekliyor ve depolama alanı sürekli boş kalıyor. Kullanıcı tekrar uygulamayı kullanmak isterse yedekten geri yüklüyor. Robin firmanın tek akıllı telefonuydu ve fiyatı da 200$ civarındaydı.

Satın alım ile birlikte Nextbit kadrosu Razer bünyesine katılıyor. Robin akıllı telefonun ise satışı durduruldu. Satın alınan modellere ise 2018 Şubat ayına kadar güvenlik güncellemesi sağlanmaya devam edilecek. Satışın bedeli ise açıklanmadı.

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Razer’ın Nextbit teknolojilerini nasıl kullanacağı şimdilik bilinmiyor. Yakın gelecekte Razer imzalı oyuna yönelik bir akıllı telefon veya tablet görmek şaşırtıcı olmayacaktır.