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Türkiye’nin ilk açık inovasyon kampı Hack’n Break tüm hızıyla devam ediyor

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde 20 Ağustos’ta networking ve sosyal aktivitelerle başlayan Hack’n Break, 21 Ağustos’ta workshop'lar ve eğitimler ile devam ediyor.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’nin ilk açık inovasyon kampı Hack’n Break tüm hızıyla devam ediyor
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Türkiye’nin ilk açık inovasyon kampı Hack’n Break’in ilk gününde, üreten, tasarlayan ve yaratıcı bir kitle, yatırımcı ve mentorlarla bir araya geldi. Sosyal aktivitelerle desteklenen etkinliğin ilk gününde, eğitim inovasyonu, IoT, web teknolojileri, UI, UX üzerine eğitim ve workshoplar verildi. Start-up'ların projelerini yatırımcı ve mentorlara sunma fırsatı bulduğu StartupTalks buluşmasının ardından katılımcılar akşam saatlerinde Network Nights'ta bir araya geldi.

Bager Akbay’ın mentorlüğünde “Eğitim Ortamları Tasarlama” başlıklı iki gün sürecek olan  ideathonda, katılımcılar hem sosyal fayda hem ticari amacın bir arada olduğu bir üretim mekanı tasarlanması için beyin fırtınası odaklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Muharrem Taç, “Raspberry Pi Arduino ile IOT Geliştirme” başlıklı seminerde yazılım geliştirenlerden elektronikçilere ve öğretmenlere kadar çok geniş yelpazede bir katılımcı kitlesine IoT uygulamaları geliştirmeye nereden başlanır, neler yapılabilir ile pazarda yer alan RASPBERRY PI, ARDUINO gibi kartlar ve açık kaynak kodlu uygulamalar hakkında ipuçları verdi.

Aras Bilgen “Çağın Teknolojilerinde Kullanıcı Deneyimi” başlıklı eğitiminde herkesin kullanıcı araştırması yapabileceğinden bahsetti.

Güne yoga ile başlayan Hack’n Break katılımcıları, etkinlik aralarında zumba ile eğlenirken, akşam etkinlikler bittikten sonra hep birlikte denizin keyfini çıkardı.

Google ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin de tam desteğiyle gerçekleşen Hack’n Break’te bugün eğitim ve inovasyon çalışmaları, pratik İngilizce eğitimleri, yaratıcı fikir çalışmaları, IOT teknoloji eğitimleri, startup proje sunumları, windsurf, kitesurf, yüzme ve satranç etkinlikleri yer alıyor. Bunların yanı sıra ODTÜ Tasarım Topluluğu ve etkinliğe katılan tüm tasarımcı ve şehir planlamacılarının katılımıyla Social Design Atölyesi gerçekleşiyor.

Kamp programının tamamına kaynakta yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


http://www.hacknbreak.com/program/kamp-programi/ Yorum Yaz
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Rubisco 2 yıl
Sıra IoT'de güvenliğe de gelir bi ara heralde?
Güvenlik için Zero Overhead Profiling zımbırtılarının peşinden koşuyorlar (0 overheadli profiling, koda çalışan altyapıya müdahele etmeden, üstünde çalışmadan). Yayılan elektromanyetik alanı yakalayıp işleyip cihazın normalden farklı bişeyler çalıştırıp çalıştırmadığı faln ile ilgili (bununla ilgili PC-Tel vs. için veri yakalama ykalaşımları faln da var).
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tatankalahari 2 yıl
Şimdi mi haber verilir?
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abraxsas 2 yıl
Biryerden başlamak güzel, bu etkinliği hazırlamakta kimin emeği varsa tebrik etmek lazım
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uguraktas05 2 yıl
Rez
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egezekyo 2 yıl
Çok güzel ve faydalı bir etkinlik seneye de olucak isteyen eğitime isteyen networkünü genişletmeye geliyo vs. sizde kaçırmayın herkese seneye gitmesini tavsiye ederim
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