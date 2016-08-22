Türkiye’nin ilk açık inovasyon kampı Hack’n Break tüm hızıyla devam ediyor

Bager Akbay’ın mentorlüğünde “Eğitim Ortamları Tasarlama” başlıklı iki gün sürecek olan ideathonda, katılımcılar hem sosyal fayda hem ticari amacın bir arada olduğu bir üretim mekanı tasarlanması için beyin fırtınası odaklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Aras Bilgen “Çağın Teknolojilerinde Kullanıcı Deneyimi” başlıklı eğitiminde herkesin kullanıcı araştırması yapabileceğinden bahsetti.
Güne yoga ile başlayan Hack’n Break katılımcıları, etkinlik aralarında zumba ile eğlenirken, akşam etkinlikler bittikten sonra hep birlikte denizin keyfini çıkardı.
Google ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin de tam desteğiyle gerçekleşen Hack’n Break’te bugün eğitim ve inovasyon çalışmaları, pratik İngilizce eğitimleri, yaratıcı fikir çalışmaları, IOT teknoloji eğitimleri, startup proje sunumları, windsurf, kitesurf, yüzme ve satranç etkinlikleri yer alıyor. Bunların yanı sıra ODTÜ Tasarım Topluluğu ve etkinliğe katılan tüm tasarımcı ve şehir planlamacılarının katılımıyla Social Design Atölyesi gerçekleşiyor.
Kamp programının tamamına kaynakta yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
http://www.hacknbreak.com/program/kamp-programi/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Güvenlik için Zero Overhead Profiling zımbırtılarının peşinden koşuyorlar (0 overheadli profiling, koda çalışan altyapıya müdahele etmeden, üstünde çalışmadan). Yayılan elektromanyetik alanı yakalayıp işleyip cihazın normalden farklı bişeyler çalıştırıp çalıştırmadığı faln ile ilgili (bununla ilgili PC-Tel vs. için veri yakalama ykalaşımları faln da var).