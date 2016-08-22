Virajı algılayamayan Tesla bariyerlere çarptı

Tesla hakkında kaza haberleri duymaya devam ediyoruz. Son olarak Çin’de otoyolun kenarında duran bir araca Geleceğin teknolojileri arasında gösterilen ve henüz emekleme dönemlerini yaşayanhakkında kaza haberleri duymaya devam ediyoruz. Son olarak Çin’de otoyolun kenarında duran bir araca sürtünerek geçen ve test sürüşü sırasında alev alarak küle dönen elektrikli otomobil yine otomatik pilotun kurbanı oldu.

Teksas’ta uygun hava koşullarında yolculuk eden Mark Molthan, Model S aracının virajı algılamadığını ve hızla yol kenarındaki bariyerlere çarptığını belirtiyor. Kazandan birkaç saniye öncesinde aracın torpido gözüne uzanarak temizlik için bez aradığını ifade eden Molthan, Tesla’nın sürekli olarak tekrarladığı "Otomatik pilot modunda ellerinizi direksiyondan ayırmayın." uyarısını yerine getirmediğini kabul ediyor.

Bariyerlere çarptıktan sonra aracın hızlanarak yoluna devam etmeye çalıştığını sözlerine ekleyen sürücü, otomatik pilot özelliğini sık sık kullandığını ancak kaza sonrasında artık son derece tehlikeli bulduğunu belirtiyor. Tesla yazılımının belki de ana elementlerinden birisi olan virajın algılanmaması ise güvenlik konusunda süregelen endişeleri tekrar akıllara getirdi.

Binlerce kilometre yol yapan Tesla’nın otomatik pilotu yüzünden meydana gelen kazalar elbette can güvenliği açısından oldukça büyük önem arz ediyor fakat insan kaynaklı günümüz trafik kazalarına kıyasla çok daha düşük oranlarda olduğunu da unutmamak gerekiyor.