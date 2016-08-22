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Virajı algılayamayan Tesla bariyerlere çarptı

Son günlerde arka arkaya gelen kaza haberleriyle dikkatleri üzerine çeken Tesla bu kez otomobilde yaşanan yazılım hatası ile otomatik pilotun virajı algılayamaması yüzünden bariyerlere çarptı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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44
Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geleceğin teknolojileri arasında gösterilen ve henüz emekleme dönemlerini yaşayan Tesla hakkında kaza haberleri duymaya devam ediyoruz. Son olarak Çin’de otoyolun kenarında duran bir araca sürtünerek geçen ve test sürüşü sırasında alev alarak küle dönen elektrikli otomobil yine otomatik pilotun kurbanı oldu.
Teksas’ta uygun hava koşullarında yolculuk eden Mark Molthan, Model S aracının virajı algılamadığını ve hızla yol kenarındaki bariyerlere çarptığını belirtiyor. Kazandan birkaç saniye öncesinde aracın torpido gözüne uzanarak temizlik için bez aradığını ifade eden Molthan, Tesla’nın sürekli olarak tekrarladığı "Otomatik pilot modunda ellerinizi direksiyondan ayırmayın." uyarısını yerine getirmediğini kabul ediyor.
Bariyerlere çarptıktan sonra aracın hızlanarak yoluna devam etmeye çalıştığını sözlerine ekleyen sürücü, otomatik pilot özelliğini sık sık kullandığını ancak kaza sonrasında artık son derece tehlikeli bulduğunu belirtiyor. Tesla yazılımının belki de ana elementlerinden birisi olan virajın algılanmaması ise güvenlik konusunda süregelen endişeleri tekrar akıllara getirdi.
Binlerce kilometre yol yapan Tesla’nın otomatik pilotu yüzünden meydana gelen kazalar elbette can güvenliği açısından oldukça büyük önem arz ediyor fakat insan kaynaklı günümüz trafik kazalarına kıyasla çok daha düşük oranlarda olduğunu da unutmamak gerekiyor.

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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
İlginçtir, son zamanlarda hep Tesla araçlarının kaza haberleri gelmeye başladı. Önceden böyle bir şey yoktu, modelleri Tesla kapalı kapılar ardında geliştirip satışa çıkarırdı.
Şimdi hep bi kaza haberi hep bi Tesla kötü, dikkat edin algısı. (oluşturulmaya çalışılıyor)
Oyunun farkında mısınız? Çok basit düşünülmüş, fakat çok etkili bir senaryo.
İlginçtir, son zamanlarda hep Tesla araçlarının kaza haberleri gelmeye başladı. Önceden böyle bir şey yoktu, modelleri Tesla kapalı kapılar ardında geliştirip s...
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l4her0 3 yıl
Okadar boş bir haber ki . Anlatacak kelime bulamıyorum !
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sosisvesalam 3 yıl
hayırrr yapamazzzzz yapmamalılııııı
forumda nasıl iphone fanları varsa artık tesla fanlarıda var
genelde millet olarak hatta ortadoğu gibi az gelişmiş milletler olarak
bir şeyi sevdik mi hayvan gibi seviyoruz hatasını kabul etmiyoruz
bir şeyden de nefret ettik mi de doğrularını kabul etmiyoruz
bu da bizi güdülmeye açık hale getiriyor
hayırrr yapamazzzzz yapmamalılıııııforumda nasıl iphone fanları varsa artık tesla fanlarıda vargenelde millet olarak hatta ortadoğu gibi az gelişmiş...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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007captiva 2 yıl
kaza yaptıysa noldu sanki normal sürücülerde kaza yapıyor ellerinizi auto pilottayken ayırmayın deniliyor sizde ayırmayın bu kadar hızlı torklu vites problemi olmayan asenkron motorlu bu araçlar geleceğin teknolojisi keşke türkiyede resmi disbritörü olsa herkesde bir tesla olsa
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DH Misafiri 3 yıl
Merak ettigim gelecekte biri oto pilot u kasten birini oldurmeye ve kazadan sonra kendini resetlemeye programlasa ne olacak. Delil yok, suclu belli degil. Hack'lenen bir arac ile kaza susu vererek istedigini oldur. Lady Diana cinayeti gibi olur. Yillarca kimse cozemez.
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Kaiserslautern34 3 yıl
Bende de komplo hissiyatı oluşturuyor. Hiçbir araba markasında üst üste bukadar olumsuz, karalayıcı kazalar, aksilikler yaşanmadı. Bu kullanıcıların diğer markaların tuttuğu adamlar olmadığı ne mâlum. Veya akla gelebilecek milyonlarca komplo tarzı var.

Beğenilen yorumlar arasına giren bir arkadaş da yazmış. Bu bir oyun.
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mokinto 3 yıl
Hadi hayırlı olsun p100D siparişe sunuldu. 0-60 mil 2.5 sn. Fiyat ludicrous dahi(standart) 134500 usd den başlayan fiyatlarla:) Bu arada Tesla resmi twitter hesabından "pahalı ama model 3 için para lazım" mesajı vermiş.
Kesinlikle sıradışı bir firma.
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DH Misafiri 3 yıl
Gidin sevdiğiniz "editör sürülerini" okuyun o zaman. Her şeye laf söylemeye çalışan bir kitlenin varlığı DH'ın yapısını bozuyor maalesef.
Eleştiri elbette olacaktır, düşünceler paylaşılacaktır ancak klavyenin başında k.çı yayarak sallayayım demek çok ayrı bir olay. Sizin gibilerle inanın bir şeyler başarabilmek çok zor.
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DH Misafiri 3 yıl
Ee hani editör Tesla'cı, Tesla fanboy'u gibi yorumlar gelmemiş? Üzüyorsunuz ama DH üyeleri. Hadi hemen habere b.k atın, editörü Tesla'cı yapın. Geç bile kalmışsınız aaaa.
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EneSerhat 3 yıl
Ben şu anki arabamı bile kimseye kullandırmazken bu harika makineyi mi otomatik pilota kullandıracağım. :)
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teramit 3 yıl
Öyle bir otomobil üreteceksiniz ki her yaptığı kaza haber olacak...
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kumdaoyna 3 yıl
Petrol Lobisi iyi çalışıyor. :D
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ITTF 3 yıl
test pilotu beta'da değil mi şuan.
Haber olarak da bizlere beta sürümünde yaşanılan aksilikler anlatılıyor.
Yarın öbür gün ee ne oldu bu otomatik pilot işi demeyelim diye.
İlginizi çekmez o ayrı ama boş haber demek...
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tesla, model s ve
7 etiket daha kaza Popüler otomatik pilot alt_slayt Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan
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