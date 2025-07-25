Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Şebeke güvenliğini artıracak kritik teknoloji Türkiye’ye getirildi

    Enerjisa Dağıtım Şirketleri, ABD'li Osmose ile işbirliği yaparak İstanbul’da ilk kez temas gerilimi tespit teknolojisini sahaya taşıdı. Kaçak elektrikler mobil sistemle anlık olarak tespit edilecek.

    Şebeke güvenliğini artıracak kritik teknoloji Türkiye’de Tam Boyutta Gör
    Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Türkiye’de elektrik şebekesi güvenliğini artıracak kritik bir teknolojiyi ülkeye kazandırdı. Başkent EDAŞ ve AYEDAŞ, Amerika merkezli Osmose Utilities Services Inc. ile yapılan iş birliği kapsamında “Temas Gerilimi Tespit Teknolojisi”ni (Stray Voltage Detection) Türkiye'de ilk kez sahada kullanmaya başladı.

    Elektrik altyapısında meydana gelen ve dışarıdan fark edilemeyen kaçak gerilimler, şehir yaşamında ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor. Yeni sistem, bu riskleri noktası noktasına tespit ederek erken müdahale imkanı tanıyor. Böylece hem vatandaş güvenliği sağlanıyor hem de altyapı kaynakları daha verimli yönetilebiliyor.

    İstanbul’da 6 ay boyunca aktif kullanılacak

    Şebeke güvenliğini artıracak kritik teknoloji Türkiye’de Tam Boyutta Gör
    Enerjisa ve Osmose arasında imzalanan iş birliğiyle mobil sistem, İstanbul Anadolu Yakası’nda 6 ay boyunca aktif olarak kullanılacak. Şebekede oluşabilecek kaçak gerilimler hassas sensörler ve entegre kamera sistemleri sayesinde tespit edilecek, veriler araç içindeki ekrana anlık olarak aktarılacak ve ekipler uyarılacak.
    Şebeke güvenliğini artıracak kritik teknoloji Türkiye’de Tam Boyutta Gör
    Osmose’un geliştirdiği sistem, pick-up tipi araçların arkasına monte edilen özel sensörler ve kameralarla çalışıyor. Araç saatte 40 km hızla seyrederken 1 voltun üzerindeki kaçak gerilimleri noktasal doğrulukla algılayabiliyor. Elde edilen veriler anında sürücüye sesli olarak bildiriliyor. Kişisel verilerin korunması için, araç durduğunda tüm kamera kayıtları otomatik olarak siliniyor.

    Şubat–Mart 2025 döneminde gerçekleştirilen test çalışmaları kapsamında, Başkent EDAŞ bölgesinde 230 km, AYEDAŞ bölgesinde ise 128,5 km'lik alan tarandı. Günlük ortalama tarama uzunluğu Başkent EDAŞ için 46 km, AYEDAŞ için 25,7 km olarak kaydedildi. Testler sırasında elde edilen veriler (adres, voltaj değeri, fotoğraf, 3. harmonik analizleri vb.) detaylı şekilde raporlandı ve arızalara hızlıca müdahale edildi. Bu sistem ile yoğun yaya trafiğine sahip alanlarda görünmeyen elektriksel riskler önceden tespit edilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    Profil resmi
    MDK 1 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 2 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

    Profil resmi
    Paetzold 2 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

    Profil resmi
    CagriSR 2 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    0530 kime ait akşam lisesi parayla diploma hindi füme zararlı mı llumar air 80 duolingo kaç kısım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum