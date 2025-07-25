Şebeke güvenliğini artıracak kritik teknoloji Türkiye’ye getirildi

Elektrik altyapısında meydana gelen ve dışarıdan fark edilemeyen kaçak gerilimler, şehir yaşamında ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor. Yeni sistem, bu riskleri noktası noktasına tespit ederek erken müdahale imkanı tanıyor. Böylece hem vatandaş güvenliği sağlanıyor hem de altyapı kaynakları daha verimli yönetilebiliyor.
İstanbul’da 6 ay boyunca aktif kullanılacak
Şubat–Mart 2025 döneminde gerçekleştirilen test çalışmaları kapsamında, Başkent EDAŞ bölgesinde 230 km, AYEDAŞ bölgesinde ise 128,5 km'lik alan tarandı. Günlük ortalama tarama uzunluğu Başkent EDAŞ için 46 km, AYEDAŞ için 25,7 km olarak kaydedildi. Testler sırasında elde edilen veriler (adres, voltaj değeri, fotoğraf, 3. harmonik analizleri vb.) detaylı şekilde raporlandı ve arızalara hızlıca müdahale edildi. Bu sistem ile yoğun yaya trafiğine sahip alanlarda görünmeyen elektriksel riskler önceden tespit edilecek.
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya