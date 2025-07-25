Şebeke güvenliğini artıracak kritik teknoloji Türkiye’ye getirildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Türkiye’de elektrik şebekesi güvenliğini artıracak kritik bir teknolojiyi ülkeye kazandırdı. Başkent EDAŞ ve AYEDAŞ, Amerika merkezli Osmose Utilities Services Inc. ile yapılan iş birliği kapsamında “Temas Gerilimi Tespit Teknolojisi”ni (Stray Voltage Detection) Türkiye'de ilk kez sahada kullanmaya başladı.

Elektrik altyapısında meydana gelen ve dışarıdan fark edilemeyen kaçak gerilimler, şehir yaşamında ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor. Yeni sistem, bu riskleri noktası noktasına tespit ederek erken müdahale imkanı tanıyor. Böylece hem vatandaş güvenliği sağlanıyor hem de altyapı kaynakları daha verimli yönetilebiliyor.

İstanbul’da 6 ay boyunca aktif kullanılacak

Tam Boyutta Gör Enerjisa ve Osmose arasında imzalanan iş birliğiyle mobil sistem, İstanbul Anadolu Yakası’nda 6 ay boyunca aktif olarak kullanılacak. Şebekede oluşabilecek kaçak gerilimler hassas sensörler ve entegre kamera sistemleri sayesinde tespit edilecek, veriler araç içindeki ekrana anlık olarak aktarılacak ve ekipler uyarılacak.

Tam Boyutta Gör Osmose’un geliştirdiği sistem, pick-up tipi araçların arkasına monte edilen özel sensörler ve kameralarla çalışıyor. Araç saatte 40 km hızla seyrederken 1 voltun üzerindeki kaçak gerilimleri noktasal doğrulukla algılayabiliyor. Elde edilen veriler anında sürücüye sesli olarak bildiriliyor. Kişisel verilerin korunması için, araç durduğunda tüm kamera kayıtları otomatik olarak siliniyor.

Yenilenebilir enerji yatırımlarında “Süper İzin” dönemi başladı 12 sa. önce eklendi

Şubat–Mart 2025 döneminde gerçekleştirilen test çalışmaları kapsamında, Başkent EDAŞ bölgesinde 230 km, AYEDAŞ bölgesinde ise 128,5 km'lik alan tarandı. Günlük ortalama tarama uzunluğu Başkent EDAŞ için 46 km, AYEDAŞ için 25,7 km olarak kaydedildi. Testler sırasında elde edilen veriler (adres, voltaj değeri, fotoğraf, 3. harmonik analizleri vb.) detaylı şekilde raporlandı ve arızalara hızlıca müdahale edildi. Bu sistem ile yoğun yaya trafiğine sahip alanlarda görünmeyen elektriksel riskler önceden tespit edilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Şebeke güvenliğini artıracak kritik teknoloji Türkiye’de

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: