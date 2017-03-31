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Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı "sosyal bağış" hareketi başladı

Aralarında WWF, TEMA, TEGV, AKUT ve AÇEV gibi isimlerin de yer aldığı toplam 15 sivil toplum kuruluşu, Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı sosyal bağış hareketini başlattıklarını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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MarjinalSosyal önderliğinde tek çatı altında toplanan 15 sivil toplum kuruluşu (STK), "Sosyal Bağış Hareketi" sayesinde ülkemizde Facebook üzerinden bağış ve sivil toplum bilincini artırmayı hedefliyor. Üstelik "Biriniz Hepimiz İçin" sloganıyla yola çıkan bağış günleriyle şiddete karşı çaresiz kalan kadınlar, eşitsizlikler, doğra tahribatı, incinen çocuklar ve şiddet gören hayvanlar için önemli bir destek sağlanıyor.
İnsanların ve hayvanların hak ettikleri yaşama kavuşmaları için mücadele eden kuruluşlar, mevcut problemlere çözüm üretebilmek ve bunları hayata geçirebilmek için şüphesiz desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda gerçek toplumsal etki yaratmak isteyen herkesi iş birliğine çağıran MarjinalSosyal, Türkiye'de bireysel bağış ve sivil toplum kuruluşu (STK) bilincini uyandırmak için önemli 15 STK ile birlikte hareket ediyor.
15 ay boyunca her ayın ikinci perşembe gününü bir STK'ya bağış günü olarak belirleyecek platform, böylelikle kuruluşların daha güçlü ve etkin hale gelmesine katkı sağlamayı planlıyor. Bağış hareketi hakkında detaylı bilgiyi hemen aşağıdaki bağlantıdan edinebilir, dilerseniz bu mücadeleye destek çıkabilirsiniz.

https://www.facebook.com/sosyalbagishareketi Yorum Yaz
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9600_G_T 2 yıl en beğenilen
Suriyelilere gidecek ben vermiyom
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
Doğayı korumak için yapacağım bağış ne işe yarayacak acaba biri söyleyebilir mi? Ben bağış yapınca rant için yapılan orman katliamları duracak mı?
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redoracle 2 yıl
Ülkemizde bağışların çoğunun yerine ulaştığını sanmıyorum.
Ama umarım bu örgütlenme gerçekten hedefine ulaşır.
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OrQuN 2 yıl
Lösev e bağış yapın arkadaşlar.
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face1tr 2 yıl
vimeo.com/...
maddi değil, sadece ayni bağış kabul eden, otobüs bileti, jant, yedek iç lastik, ışık, sele, tur çantası, aynakol, vites attırıcı gibi ihtiyaç duyduğu ekipmanları engelsizpedal@gmail.com üzerinden iletişime geçerek sorabileceğiniz bir dernek, ENGELSİZ PEDAL DERNEĞİ var.
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nocen 2 yıl
Bu ülkede artık yakın akraba dışında asla ama asla bağış,yardım ns yapılmaz,yapılmamalı da...
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PAUL WALKER 2 yıl
Bu ulkede kimseye guvenim kalmadi. Paralarin nereye gittigi belli degil belki ayakkabi kutularina girer falan...
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NKFPK 2 yıl
Anayasaya aykırı......
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SerkanHur 2 yıl
Doğa tahribatı , hayvan neyse de kadına niye bağış yapıyoruz ? Gidip lolden rp çekerim daha iyi
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khytr89 2 yıl
Türkiye'deki aracı bağış kuruluşlarını şeffaf bulmuyorum. En iyisi yardımı kendimizin yapması ama kadına şiddet,çocuk istismarı ve hayvanlara işkence gibi konular için bir yardım eli şart. Yalnız şimdi son yazdığım cümleyi okudum da sanırım biz erkeklerin dünyayı kötüleştirme payı daha yüksek. Bu kuruluşlar yerine bir tane azgın ve şiddete meyilli erkekleri rehabilite etme derneği mi kursalar bilemedim :)
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kadirirdem 2 yıl
İnşallah yerlerine ulaşır.
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gangsta5959 2 yıl
1 kuruş bağışlamam bağışlıycama sokağa atarım parayı belki ihtiyacı olan bulur
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
Doğayı korumak için yapacağım bağış ne işe yarayacak acaba biri söyleyebilir mi? Ben bağış yapınca rant için yapılan orman katliamları duracak mı?
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