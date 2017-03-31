Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı "sosyal bağış" hareketi başladı

MarjinalSosyal önderliğinde tek çatı altında toplanan 15 sivil toplum kuruluşu (STK), "Sosyal Bağış Hareketi" sayesinde ülkemizde Facebook üzerinden bağış ve sivil toplum bilincini artırmayı hedefliyor. Üstelik "Biriniz Hepimiz İçin" sloganıyla yola çıkan bağış günleriyle şiddete karşı çaresiz kalan kadınlar, eşitsizlikler, doğra tahribatı, incinen çocuklar ve şiddet gören hayvanlar için önemli bir destek sağlanıyor.

İnsanların ve hayvanların hak ettikleri yaşama kavuşmaları için mücadele eden kuruluşlar, mevcut problemlere çözüm üretebilmek ve bunları hayata geçirebilmek için şüphesiz desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda gerçek toplumsal etki yaratmak isteyen herkesi iş birliğine çağıran MarjinalSosyal, Türkiye'de bireysel bağış ve sivil toplum kuruluşu (STK) bilincini uyandırmak için önemli 15 STK ile birlikte hareket ediyor.

15 ay boyunca her ayın ikinci perşembe gününü bir STK'ya bağış günü olarak belirleyecek platform, böylelikle kuruluşların daha güçlü ve etkin hale gelmesine katkı sağlamayı planlıyor. Bağış hareketi hakkında detaylı bilgiyi hemen aşağıdaki bağlantıdan edinebilir, dilerseniz bu mücadeleye destek çıkabilirsiniz.

https://www.facebook.com/sosyalbagishareketi