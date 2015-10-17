Türksat 4B uydusu fırlatıldı ve ilk sinyal alındı

Dün gece Baykonur Uzay Üssü'nden başarılı bir fırlatılış ile yörüngeye oturtulan Türksat 4B uydumuzdan ilk sinyal alındı. Uydu 5 dakika 47 saniyede atmosfer dışına çıkarken ilk sinyal yaklaşık 9 saat sonra 9:01'de İtalya'daki Fucino yer istasyonundan alındı. Uydu şimdilik dünya etrafında dönmeye devam ederken istenen yörüngeye oturması 6 günü bulacak. Bu süre sonunda ise 50 derece boylama yerleşecek kullanılmaya başlanılabilecek.

Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin, Türksat 4B'nin fırlatılması ile ilgili yaptığı açıklamada "Türksat 4B uydusunda yer alan ka band ile daha uygun maliyet ile yüksek hızlı internet erişimi sağlanacak ve toplam 3 Gbps veri haberleşme kapasitesi artışı sağlanacak" dedi.





Türksat 4B'nin üretimi 4 Haziran 2014'de tamamlanmıştı. Ancak Kazakistan'da yer alan Baykonur Uzay Üssü'nde diğer uyduların fırlatılması sırasında meydana gelen kaza Türksat 4B'nin fırlatılış tarihini de geciktirdi. Uyduyu taşıyan roketin fırlatma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca uydunun ka frekans bandında sağlayacağı 792 MHz'lik bant artışı televizyonların canlı yayın geçişlerinde kullanılacak. Bakan Bilgin bu konuyla ilgili olarak ise "Türksat 3A, Türksat 4A haberleşme uyduları üzerinde veri haberleşmesi ve canlı yayın geçişleri için ayrılan kapasitenin Türksat 4B uydusuna aktarılarak, 42 derece doğu yörüngesinde televizyon yayıncılığı için kapasite artışı sağlanacak ve daha fazla TV kanalına hizmet verilebilecek" şeklinde konuştu.