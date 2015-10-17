Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türksat 4B uydusu fırlatıldı ve ilk sinyal alındı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,3b
1
26
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Türksat 4B uydusu fırlatıldı ve ilk sinyal alındı
 
Dün gece Baykonur Uzay Üssü'nden başarılı bir fırlatılış ile yörüngeye oturtulan Türksat 4B uydumuzdan ilk sinyal alındı. Uydu 5 dakika 47 saniyede atmosfer dışına çıkarken ilk sinyal yaklaşık 9 saat sonra 9:01'de İtalya'daki Fucino yer istasyonundan alındı. Uydu şimdilik dünya etrafında dönmeye devam ederken istenen yörüngeye oturması 6 günü bulacak. Bu süre sonunda ise 50 derece boylama yerleşecek kullanılmaya başlanılabilecek. 
Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin, Türksat 4B'nin fırlatılması ile ilgili yaptığı açıklamada "Türksat 4B uydusunda yer alan ka band ile daha uygun maliyet ile yüksek hızlı internet erişimi sağlanacak ve toplam 3 Gbps veri haberleşme kapasitesi artışı sağlanacak" dedi. 
Ayrıca uydunun ka frekans bandında sağlayacağı 792 MHz'lik bant artışı televizyonların canlı yayın geçişlerinde kullanılacak. Bakan Bilgin bu konuyla ilgili olarak ise "Türksat 3A, Türksat 4A haberleşme uyduları üzerinde veri haberleşmesi ve canlı yayın geçişleri için ayrılan kapasitenin Türksat 4B uydusuna aktarılarak, 42 derece doğu yörüngesinde televizyon yayıncılığı için kapasite artışı sağlanacak ve daha fazla TV kanalına hizmet verilebilecek" şeklinde konuştu. 

Türksat 4B'nin üretimi 4 Haziran 2014'de tamamlanmıştı. Ancak Kazakistan'da yer alan Baykonur Uzay Üssü'nde diğer uyduların fırlatılması sırasında meydana gelen kaza Türksat 4B'nin fırlatılış tarihini de geciktirdi. Uyduyu taşıyan roketin fırlatma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gcb1903 4 yıl en beğenilen
Ülkeye çivi çakılsa hırsından çatlayan arkadaşlar var aramızda. Ama sorsan şunları yapmayı bırakın vaadini verse kendi partisi aylarca proje de proje diye sözlüklerde, forumlarda konular açar.
Kimin yaptığı önemli değil ülke için iyi şeyler bunlar hazmedin ya.
Ülkeye çivi çakılsa hırsından çatlayan arkadaşlar var aramızda. Ama sorsan şunları yapmayı bırakın vaadini verse kendi partisi aylarca proje de proje diye sözlü...
Devamını Gör
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 4 yıl interwap
Uydu İnternet hizmetleri ucuzlayacak sadece, onda da bir mucize olmayacak tabi. Haberleri yapanlar anlamadığından garip garip haberler çıkıyor ortaya.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trakyAli-1986 4 yıl saruman_me
saruman_me
100% beton ke-MALI şimdi mezarında breg dansı yapıyor dur :))))

Kimi kast ediyorsun
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DigitalKral 4 yıl
Neyinkafasi
DigitalKral Yine kim bilir hangi yandaşı zengin etmişlerdir. Kesin uyduda çakmadır. Adamlar neler yapıyor biz halen bakıyoruz. Daha uzar gider.....
He kanka mitsubishi merdiven altı uydu üretimine başlamış.Gelişmekte olan ülkelere el altından veriyomuş.aman abd duymasın
Şimdi gidebilirsin burdan pis gerici. Mitsubishinin sahibi zaten akpartiliymiş,mitsubishi eğitim verdikleri 14 türk mühendiside alıp asfalt üretim işinede girecekmiş.

Sana bi tavsiye vereyim çok fazla bilgisayar oyunları oynama gerçek dünya ile sanal dünyayı karıştırır olmuşsun bulanmış beynin.

Sen yanlış anlamışsın :)
Ben ağa kaç sazan takılacak kaç eksi alacak diye trolledim sadece.
Birileri bu yazdıklarımı başka cümleler kurarak illaki yazacaklardı.
Ben toptan yazıp etrafı kirletmelerine engel olmaya çalıştım sadece.
Ben yapılanları destekliyorum.
Bu arada PC'de oyun oynamayalı yıllar oluyor.
Saygılar....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Constantine 4 yıl
Uyduyu da kendinize uydurmuşsunuz. Yahu bu konuda siyasetin işi ne? Hükümetin uydusu değil arkadaşlar, devletin uydusu. Bu devlette 63 kez hükümet kuruldu ve hiç biride giderken bu uyduyu biz yapmıştık, şu demir yolunu biz döşedik, şu köprü bizim, bu baraj bizim bunları alıp gidiyoruz diyemedi. O yüzden boş verin kimin yaptığını, size getirisi ne onunla ilgilenin.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
001ATB 4 yıl
İnsanlar bu uyduyla marsı felan fethedeceğimizi sanıyor.Bu uydu tamamen ticari amaçlı yayıncı kuruluşlara ve iletişim firmalarına fayda sağlıyacak.Yani vatandaşın yararına olan hiçbirşey yok.Bu uyduyla uzay araştırması felan da yapmıyoruz.Her fırlarılan Türksat uydusunda yeni bir gezegen keşfetmişiz gibi malesef insanımız birçok konuda olduğu gibi bu konu da da bilinçsizce seviniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 4 yıl
hayırlı olsun, yine kanal aramakla uğraşan ben olucam ama olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
Ulkemiz icin hayırlısı olsun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Qonrul 4 yıl
yapanlar kalıcı değil elbet bir gün olmayacaklar ama yapılanlar baki olacak. inşallah faydalı olur ülkemiz için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 4 yıl
Ülkemize hayırlı olsun.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
montevo 4 yıl
deoksiriboz1000
4k yayıncılıkta yararlı olabilir

4k çok yüksek bant genişliği istiyor.pek eve alınabilecek giib durmuyor şuan.frekans modüğlasyonları değiştiirldikçe durum değişir tabiki.örneğin dvbs den s2 ye geçtik.sorna s3 s4 s5 samsung gibi seriye takarlar.3 gbit hız tüm ülkeye değilde genelde askeri bölgeler ve uzak işletmeler için yararlı oalckatır.öte yandan turksat 1a dan beir uydulara düşkünüm ama şu son yıllardkai gibi uydu sevdalısı görmedim.çanak anten kullanana uzaylı demişn ve şuan ayfon kullanan bi kitle var.teknoloji cahili bi kitle bunlar.niye öyle deidm?bildğiniz gibi teknoloji ha deyince ortaya çıkmıyor argesi var tasarımı cart curt.illaki şuana göre ilkel olanalr oalcak.popüler olmak siteyen kesim ise hava atabileceği bir ürün olduktan sonra üsütne düşüyor.bakın önceden kasalı pc var bende diye gurulanalar sonra laplop aldı,sonra akıllı telefonları aldıalr.zaten tek yaptıkları oyun oynamaktı onun içinde tablet telefon yetti.siz hiç gördünüz mü montaj yapıyorum diyeni?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekzan 4 yıl
saruman_me
100% beton ke-MALI şimdi mezarında breg dansı yapıyor dur :))))

Yanlış yapıyorsun kardeşim, dilediğin insanı sevmene ya da sevmemene karışamayız ama lütfen hakaret etme.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 4 yıl
%100 yabancıdır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 4 yıl en beğenilen
Ülkeye çivi çakılsa hırsından çatlayan arkadaşlar var aramızda. Ama sorsan şunları yapmayı bırakın vaadini verse kendi partisi aylarca proje de proje diye sözlüklerde, forumlarda konular açar.
Kimin yaptığı önemli değil ülke için iyi şeyler bunlar hazmedin ya.
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
feerrroooo 4 yıl
ÇÖP
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3314 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, yeni ve
2 etiket daha uydu türksat 4b
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl ZTE Blade V6 ön inceleme videosu 4 yıl 2si1 "Adana Merkezli" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim