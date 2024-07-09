Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A fırlatıldı: İşte o anlar

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye'de yerli olarak geliştirilip üretilen ilk haberleşme uydusu Türksat 6A, Türkiye saatiyle 02.30'da Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Falcon 9'un ilk aşaması planlandığı gibi kısa bir süre sonra Dünya'ya geri döndü. Kalkıştan yaklaşık 8,5 dakika sonra Atlas Okyanusu'nda konuşlanmış olan SpaceX'in Just Read the Instructions adlı insansız dron gemisine iniş yaptı. Türksat 6A ise kalkıştan 35,5 dakika sonra yörüngesine yerleşti. Fırlatmadan 67 dakika sonra ise uydudan ilk sinyal alındı.

Türksat 6A yörüngeye tırmandı

Türksat 6A'nın başarıyla uzaya gönderilmesi ve 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine yerleşmesi sonrasında uydunun sistemleri bir dizi kontrolden geçecek. Türksat 6A, en az 1 ay sürecek testlerin ardından Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçecek.

Dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak Türksat 6A, 20 adet Ku Band aktarıcısıyla hizmet verecek. 8,4 kilovat güce sahip, 4 bin 229 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile Türksat'ın yayın kapsamı ciddi oranda genişleyecek. Şu anda faaliyette olan uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya, Turksat 6A ile kapsama alanına girecek ve böylelikle 5 milyar insana ulaşılacak. Bu, dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilmek demek.

Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla TUSAŞ'taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) üretildi. Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türksat müşteri, TÜBİTAK UZAY proje yöneticisi, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH firmaları ise proje yürütücüsü kurumlar olarak yer alıyor.

Rus uzay ajansı, Amerika'nın Ay'a indiğini resmen kabul etti 22 sa. önce eklendi

Türksat 6A'nın hizmet ömrünün yaklaşık 15 yıl olduğu belirtiliyor ve içerisinde 16 yıldan uzun bir süre yetecek yakıt bulunuyor. Proje sürecinde uydunun uçuş bilgisayarları, güç dağıtım ve düzenleme birimleri, yıldız izler, tepki tekeri, elektrikli itki sistemi gibi 23 farklı çeşitte toplam 84 ekipmanı yerli olarak üretildi.

Bununla birlikte TÜRKSAT 6A ile Türkiye, kendi haberleşme uydusunu yapıp, uzaya gönderebilen 11 ülke arasında yerini almış oldu. Gelecekteki en önemli gelişme ise bu uyduların Türkiye'den fırlatılmasını sağlamak olacaktır. Bu alanda da çalışmalar devam ediyor.

Milli uydu markası geliyor

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fırlatma sonrasında bir ilki daha gerçekleştirdiklerini söyledi: "Uydumuzun yörüngeye yerleşme operasyonu ilk kez bizim mühendislerimiz tarafından yürütülecek. Bu bize daha iddialı projeler için önemli bir tecrübe kazandıracak. Bu tarihi misyonunun ardından Milli Uzay Programı'mız doğrultusunda uydu geliştirme alanında kamudaki kapasiteyi tek çatı altında toplayarak küresel rekabet gücüne sahip milli uydu markamızı oluşturacağız."

Türkiye, Ay Programı çerçevesinde yerli olarak tasarlanan ve üretilen itki sistemine sahip uzay aracıyla Ay'a erişmeyi hedefliyor. Aynı zamanda uluslararası işbirlikleriyle kurulması planlanan uzay limanıyla uzaya kesintisiz ve bağımsız bir erişimin sağlanması amaçlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A fırlatıldı