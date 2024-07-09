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    Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A fırlatıldı: İşte o anlar

    Türkiye'nin ilk yerli üretim haberleşme uydusu olan Türksat 6A, SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı.
    Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A fırlatıldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de yerli olarak geliştirilip üretilen ilk haberleşme uydusu Türksat 6A, Türkiye saatiyle 02.30'da Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı.

    Falcon 9'un ilk aşaması planlandığı gibi kısa bir süre sonra Dünya'ya geri döndü. Kalkıştan yaklaşık 8,5 dakika sonra Atlas Okyanusu'nda konuşlanmış olan SpaceX'in Just Read the Instructions adlı insansız dron gemisine iniş yaptı. Türksat 6A ise kalkıştan 35,5 dakika sonra yörüngesine yerleşti. Fırlatmadan 67 dakika sonra ise uydudan ilk sinyal alındı.

    Türksat 6A yörüngeye tırmandı

    Türksat 6A'nın başarıyla uzaya gönderilmesi ve 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine yerleşmesi sonrasında uydunun sistemleri bir dizi kontrolden geçecek. Türksat 6A, en az 1 ay sürecek testlerin ardından Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçecek.

    Dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak Türksat 6A, 20 adet Ku Band aktarıcısıyla hizmet verecek. 8,4 kilovat güce sahip, 4 bin 229 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile Türksat'ın yayın kapsamı ciddi oranda genişleyecek. Şu anda faaliyette olan uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya, Turksat 6A ile kapsama alanına girecek ve böylelikle 5 milyar insana ulaşılacak. Bu, dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilmek demek.

    Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla TUSAŞ'taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) üretildi. Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türksat müşteri, TÜBİTAK UZAY proje yöneticisi, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH firmaları ise proje yürütücüsü kurumlar olarak yer alıyor.

    Türksat 6A'nın hizmet ömrünün yaklaşık 15 yıl olduğu belirtiliyor ve içerisinde 16 yıldan uzun bir süre yetecek yakıt bulunuyor. Proje sürecinde uydunun uçuş bilgisayarları, güç dağıtım ve düzenleme birimleri, yıldız izler, tepki tekeri, elektrikli itki sistemi gibi 23 farklı çeşitte toplam 84 ekipmanı yerli olarak üretildi.

    Bununla birlikte TÜRKSAT 6A ile Türkiye, kendi haberleşme uydusunu yapıp, uzaya gönderebilen 11 ülke arasında yerini almış oldu. Gelecekteki en önemli gelişme ise bu uyduların Türkiye'den fırlatılmasını sağlamak olacaktır. Bu alanda da çalışmalar devam ediyor.

    Milli uydu markası geliyor

    Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fırlatma sonrasında bir ilki daha gerçekleştirdiklerini söyledi: "Uydumuzun yörüngeye yerleşme operasyonu ilk kez bizim mühendislerimiz tarafından yürütülecek. Bu bize daha iddialı projeler için önemli bir tecrübe kazandıracak. Bu tarihi misyonunun ardından Milli Uzay Programı'mız doğrultusunda uydu geliştirme alanında kamudaki kapasiteyi tek çatı altında toplayarak küresel rekabet gücüne sahip milli uydu markamızı oluşturacağız."

    Türkiye, Ay Programı çerçevesinde yerli olarak tasarlanan ve üretilen itki sistemine sahip uzay aracıyla Ay'a erişmeyi hedefliyor. Aynı zamanda uluslararası işbirlikleriyle kurulması planlanan uzay limanıyla uzaya kesintisiz ve bağımsız bir erişimin sağlanması amaçlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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