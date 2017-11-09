EPDK, elektrikli araçlara yönelik mevzuat hazırlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, fosil yakıtlı olacağı açıklanan yerli otomobilin elektrikli olması halinde sektörün buna hazır olacağını belirterek, “Elektrikli Araçların Şarj İstasyonuna İlişkin Usul Ve Esaslar taslağını hazırladık. Önümüzdeki süreçte hızlı şekilde taslağa son şeklini verecek ve kamuoyu görüşüne açacağız." dedi.
Başkan Yılmaz, elektrikli araçlar ile ilgili oluşturulan uzman ekibin dünyadaki gelişimleri takip ettiğini bildirerek bu konudaki iş modellerinin hangisinin başarılı olduğu ve hangilerinin Türkiye’de uygulanabileceğinin araştırıldığını söyledi.
Şarj İstasyonları İçin Taslak Hazırlığı
EPDK, şarj istasyonlarından temin edilen elektriğin faturalandırılmasında ortaya çıkabilecek teknik ve ekonomik aksaklıklara da hazırlandı. Yeni çalışmaların yapılması için ilgili şirketlerle görüşmeler sürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, Elektrikli Araçların Şarj İstasyonuna İlişkin Usul Ve Esaslar taslağı hazırlandı. Taslak ile ilgili olarak Başkan Yılmaz, “Önümüzdeki süreçte hızlı şekilde taslağa son şeklini verecek ve kamuoyu görüşüne açacağız." dedi.
http://aa.com.tr/tr/ekonomi/epdkdan-yerli-otomobile-yonelik-mevzuat-hazirligi/959574 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Devletten 5000€ vergisiz olarak indirim teşviki yapıldı.
Hemen hemen tüm BMW bayilerinde arabayı şarja koyup depoyu doldurmak ücretsiz.
10 sene araba vergiden muaf.
Birçok alışveriş yerlerinde alışveriş yaptığın sürece arabayı şarja koymak ücretsiz.
Şehir merkezlerinde birçok parkyerinde ücretsiz parkedebiliyorsunuz.
Dezavantajları ise;
Eğerki kendiniz dolduracaksınız herhangi bir yerde diesel ile hemen hemen aynı fiyata geliyor depoyu doldurmak.
Kesinlikle uzun yol arabası değil.
Ama Türkiye’de bu durum nasıl olur tahmin edebiliyorum.Çok maliyet isteyen bir iş, o kadar şarj yeri inşaa etmek kullanıma açmak.Birde devletin teşviki ne olacak , yada belli olan bişi var mı bilmiyorum..Ama her türlü bu işi para babalarının eline bırakacaklardır..
Gelişmiş bir ülkeyle Türkiye’yi karşılaştırmak çok doğru değil.
anca baraj diplerine gidip elektirikli araclarinizi fullersiniz.
aglayin sizlayin. 15 yilda 3. dunya ulkesi yaptiniz ulkenizi
Yoo var ama günahlarını alma. Sadece %5 ötv alınan kıç kadar Renault Zoe 140.000 liradan satılıyor.
Sektörden ziyade maliye hazırlanıyor deyin inanalım
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