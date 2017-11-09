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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EPDK, elektrikli araçlara yönelik mevzuat hazırlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrikli araçların şarj istasyonuna ilişkin mevzuat hazırlıyor. EPDK Başkanı, yaptığı yerli otomobilin elektrikli olması durumunda hazırlıklı olduklarını bildirdi.
1 yıl
3,3b
1
40
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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EPDK, elektrikli araçlara yönelik mevzuat hazırlıyor
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, fosil yakıtlı olacağı açıklanan yerli otomobilin elektrikli olması halinde sektörün buna hazır olacağını belirterek, “Elektrikli Araçların Şarj İstasyonuna İlişkin Usul Ve Esaslar taslağını hazırladık. Önümüzdeki süreçte hızlı şekilde taslağa son şeklini verecek ve kamuoyu görüşüne açacağız." dedi.
Başkan Yılmaz, elektrikli araçlar ile ilgili oluşturulan uzman ekibin dünyadaki gelişimleri takip ettiğini bildirerek bu konudaki iş modellerinin hangisinin başarılı olduğu ve hangilerinin Türkiye’de uygulanabileceğinin araştırıldığını söyledi.

Şarj İstasyonları İçin Taslak Hazırlığı

EPDK, şarj istasyonlarından temin edilen elektriğin faturalandırılmasında ortaya çıkabilecek teknik ve ekonomik aksaklıklara da hazırlandı. Yeni çalışmaların yapılması için ilgili şirketlerle görüşmeler sürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, Elektrikli Araçların Şarj İstasyonuna İlişkin Usul Ve Esaslar taslağı hazırlandı. Taslak ile ilgili olarak Başkan Yılmaz, “Önümüzdeki süreçte hızlı şekilde taslağa son şeklini verecek ve kamuoyu görüşüne açacağız." dedi.


http://aa.com.tr/tr/ekonomi/epdkdan-yerli-otomobile-yonelik-mevzuat-hazirligi/959574 Yorum Yaz
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Last Troll Bender 1 yıl en beğenilen
Yeni vergiler is coming.
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TheCaliph_ 1 yıl
Aha yakalandik beyler gecmis olsun
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usb2.0 1 yıl
Arabayı şarj edip faturada trt payı gorurmuyuz yani :P
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volkan3156 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Astforum 1 yıl
Benzin ve mazotta yaşanacak vergi kaybı buradan telafi edilecek anlaşılan...
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fx82ms 1 yıl
Vergi yiğidin kamçısıdr
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zx6r 1 yıl
Şarj istasyonlarında geçirecekler belli ki. Bunlara inat 5.kattan uzatma kablo ile aracı şarj edeceğim.
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Mendieta58 1 yıl
Adamlar uyandı
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sanal84 1 yıl
Türkiye’de nasıl olacak bilmiyorum ama, bu sene başında hanıma BMW i3 elektrikli araba aldık.Avantajları oldukça fazla.Teşvikler şu şekilde;(Yer Almanya)
Devletten 5000€ vergisiz olarak indirim teşviki yapıldı.
Hemen hemen tüm BMW bayilerinde arabayı şarja koyup depoyu doldurmak ücretsiz.
10 sene araba vergiden muaf.
Birçok alışveriş yerlerinde alışveriş yaptığın sürece arabayı şarja koymak ücretsiz.
Şehir merkezlerinde birçok parkyerinde ücretsiz parkedebiliyorsunuz.
Dezavantajları ise;
Eğerki kendiniz dolduracaksınız herhangi bir yerde diesel ile hemen hemen aynı fiyata geliyor depoyu doldurmak.
Kesinlikle uzun yol arabası değil.
Ama Türkiye’de bu durum nasıl olur tahmin edebiliyorum.Çok maliyet isteyen bir iş, o kadar şarj yeri inşaa etmek kullanıma açmak.Birde devletin teşviki ne olacak , yada belli olan bişi var mı bilmiyorum..Ama her türlü bu işi para babalarının eline bırakacaklardır..
1 Yanıt Yanıtla +1
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Last Troll Bender 1 yıl sanal84
sanal84
Türkiye’de nasıl olacak bilmiyorum ama, bu sene başında hanıma BMW i3 elektrikli araba aldık.Avantajları oldukça fazla.Teşvikler şu şekilde;(Yer Almanya)
Devletten 5000€ vergisiz olarak indirim teşviki yapıldı.
Hemen hemen tüm BMW bayilerinde arabayı şarja koyup depoyu doldurmak ücretsiz.
10 sene araba vergiden muaf.
Birçok alışveriş yerlerinde alışveriş yaptığın sürece arabayı şarja koymak ücretsiz.
Şehir merkezlerinde birçok parkyerinde ücretsiz parkedebiliyorsunuz.
Dezavantajları ise;
Eğerki kendiniz dolduracaksınız herhangi bir yerde diesel ile hemen hemen aynı fiyata geliyor depoyu doldurmak.
Kesinlikle uzun yol arabası değil.
Ama Türkiye’de bu durum nasıl olur tahmin edebiliyorum.Çok maliyet isteyen bir iş, o kadar şarj yeri inşaa etmek kullanıma açmak.Birde devletin teşviki ne olacak , yada belli olan bişi var mı bilmiyorum..Ama her türlü bu işi para babalarının eline bırakacaklardır..

Gelişmiş bir ülkeyle Türkiye’yi karşılaştırmak çok doğru değil.
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B4ris 1 yıl
yapmazlarsa en adiler,bu millete köküne kadar müstehak.
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ysakay 1 yıl
Nolmuş doğmamış bebeğin donuma zam mı gelmiş,pardon güncelleme?
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justaprogrammer 1 yıl
Turkiye gibi 3. sinif Dunya standardlarinda olan bir ulkede elektrikli arac getirilemez.
anca baraj diplerine gidip elektirikli araclarinizi fullersiniz.
aglayin sizlayin. 15 yilda 3. dunya ulkesi yaptiniz ulkenizi
1 Yanıt Yanıtla +1
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Last Troll Bender 1 yıl justaprogrammer
justaprogrammer
Turkiye gibi 3. sinif Dunya standardlarinda olan bir ulkede elektrikli arac getirilemez.
anca baraj diplerine gidip elektirikli araclarinizi fullersiniz.
aglayin sizlayin. 15 yilda 3. dunya ulkesi yaptiniz ulkenizi


Yoo var ama günahlarını alma. Sadece %5 ötv alınan kıç kadar Renault Zoe 140.000 liradan satılıyor.
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Lumibrite 1 yıl
"EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, fosil yakıtlı olacağı açıklanan yerli otomobilin elektrikli olması halinde sektörün buna hazır olacağını belirterek..."
Sektörden ziyade maliye hazırlanıyor deyin inanalım
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yerli otomobil, yerli ve
7 etiket daha elektrikli araba şarj istasyonu türkiyenin otomobili mevzuat Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
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