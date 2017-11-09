EPDK, elektrikli araçlara yönelik mevzuat hazırlıyor

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, fosil yakıtlı olacağı açıklanan yerli otomobilin elektrikli olması halinde sektörün buna hazır olacağını belirterek, “Elektrikli Araçların Şarj İstasyonuna İlişkin Usul Ve Esaslar taslağını hazırladık. Önümüzdeki süreçte hızlı şekilde taslağa son şeklini verecek ve kamuoyu görüşüne açacağız." dedi.

Başkan Yılmaz, elektrikli araçlar ile ilgili oluşturulan uzman ekibin dünyadaki gelişimleri takip ettiğini bildirerek bu konudaki iş modellerinin hangisinin başarılı olduğu ve hangilerinin Türkiye’de uygulanabileceğinin araştırıldığını söyledi.

Şarj İstasyonları İçin Taslak Hazırlığı

EPDK, şarj istasyonlarından temin edilen elektriğin faturalandırılmasında ortaya çıkabilecek teknik ve ekonomik aksaklıklara da hazırlandı. Yeni çalışmaların yapılması için ilgili şirketlerle görüşmeler sürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, Elektrikli Araçların Şarj İstasyonuna İlişkin Usul Ve Esaslar taslağı hazırlandı. Taslak ile ilgili olarak Başkan Yılmaz, “Önümüzdeki süreçte hızlı şekilde taslağa son şeklini verecek ve kamuoyu görüşüne açacağız." dedi.

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/epdkdan-yerli-otomobile-yonelik-mevzuat-hazirligi/959574