Turris Omnia ile en güvenli router evinizde





Günümüzde veri güvenliği oldukça büyük bir önem sahip ve kullanıcılar farklı seviyelerde bu konuya duyarlılık gösteriyor. Genelde masaüstü ve mobil cihazlar için çeşitli güvenlik çözümlerinden faydalanıyoruz. Peki evimizde kullandığımız modem, yönlendirici gibi ağ ekipmanlarına ne kadar dikkat ediyoruz?





Verilerin çalınması adına ağ ekipmanları da aslında oldukça önemli zira mevcut bir açık kötü niyetli kişilerin ağınıza sızmasına sebep olabiliyor. Turris Omnia bu gerçekten yola çıkarak en güvenli router cihazı için destek arıyor.





Turris Omnia açık kaynak bir işletim sistemi barındırması ile dikkat çekiyor. Entegre cihazlar için geliştirilen OpenWRT Linux projesini temel alan Tirrus işletim sistemi, güvenlik konusunu tüm katılımcılara endeksliyor. Herhangi bir açık tespit edildiğinde geliştiriciler yamayı hazırlıyor ve otomatik olarak router güncelleniyor. Ayrıca sistem içerisinde çeşitli güvenlik eklentileri de yer alıyor. Kullanıcılar bu eklentileri ihtiyaçlarına göre sisteme yükleyebiliyor.





Router içerisinde 1.6GHz saat hızında çalışan bir ARM tabanlı işlemci ve 1GB RAM yer alıyor. Böylece güvenlik konusundaki yoğun yükler rahatça kaldırılabiliyor. 5 adet Gb LAN port ve 1 adet Gbit WAN portuna sahip olan routerda USB 3.0, PCIe ve mSATA girişleri yer alıyor. Firma 3x3 anten diziliminde WiFi AC ve 2x2 anten diziliminde WiFi N kartlarını PCIe üzerinden kutuya dahil edecek ve en hızlı kablosuz bağlantı sunmaya çalışacak.





USB üzerinden bağladığınız bellekleri bir uzak depolama aygıtı haline getirebildiğiniz gibi entegre bir sanal sunucu eklentisiyle yazılımlarınızı sisteme zarar vermeden deneyebiliyorsunuz. Oldukça donanımlı olan Tirrus Omnia router cihazı Indiegogo üzerinde çok kısa sürede ihtiyacı olan meblağı üçe katladı. Halen devam eden projede en az 190$ bağış yapmanız gerekiyor. Sevkiyatlara ise Nisan 2016 tarihinde başlanacak.

https://www.indiegogo.com/projects/turris-omnia-hi-performance-open-source-router#/