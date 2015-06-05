Tuşları üzerinden fare kontrolü sunan Bluetooth klavye: Moky

Blackberry'nin en çok beğenilen akıllı telefonları arasında yer alan Passport, bildiğiniz üzere klavye bölümü üzerinden parmak hareketlerini algılayarak sayfa kaydırma yapabiliyor ve bu da çoğu zaman oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Buna benzer bir süreci diğer mobil ile masaüstü sistemlere getiren Moky, başarılı Indiegogo projesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indiegogo üzerinde koyduğu 30,000 hedefi daha bitimine 34 gün kala 54,266$ seviyesine getiren Moky, mobil ya da masaüstü sistemlerle (iOS, Android ve Windows) Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinden iletişim kuruyor ve dış görünüş itibariyle standart bir klavye gibi görünüyor. Ancak Moky farkını iç donanımıyla koyuyor.

Moky'nin tuşlarının yer aldığı bölüm aynı zamanda bir touchpad / trackpad olarak görev yapıyor. Yani klavye tuşları üzerinde bağlı cihazdaki fare imleci ya da mobil cihazsa arayüz, parmak hareketleriyle kontrol edilebiliyor. Bunu barındırdığı kızılötesi lazer sensörleriyle yerine getiren klavye, çoklu dokunma hareketlerine de aktif olarak destek veriyor ve katlanabilir arka bölümüyle tablet gibi ürünleri dik konumda tutabiliyor.

Alışıldığı zaman ciddi seviyede verim artışı getirebileceği belirtilen Moky, yapılacak en az 69$ bağış ile 2015'in sonuna doğru elde edilebiliyor. Ürünün sunduğu deneyimi gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/moky-invisible-touchpad-keyboard#/story