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Twitter : Üçüncü taraf Twitter uygulamaları kullanmanızı istemiyoruz

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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En büyük mikroblog sitesi Twitter kullanıcıları, resmi mobil uygulamanın olmadığı dönemlerde üçüncü taraf yazılımlarla Twitter deneyimine devam etmişlerdi. Twitter'ın kendi mobil uygulamasını yayınlaması ve ardından fotoğraf paylaşımını kendi üzerinden sağlaması, pek çok üçüncü taraf Twitter uygulamasının popülaritesini kaybetmesine neden olmuştu. Bununla birlikte halen milyonlarca kullanıcı üçüncü taraf Twitter uygulamaları kullanıyor.

Wall Street Journal'a konuşan Twitter tepe yöneticisi Dick Costolo, firmasının dışında geliştirilen yazılımlardan uzaklaşarak, kullanıcıları Twitter içerisinde tutacağı bir evrene geçiş yapmak istiyor. Resmi Twitter uygulamasının herşey için yeterli olduğunu düşünen Costolo, kullanıcıların üçüncü taraf yazılımlara yönelmesini de istemiyor.

Twitter'ın yeni stratejisini nasıl belirleyeceği bilinmiyor ancak otoriteler üçüncü taraf Twitter uygulamalarının geleceği konusunda karamsar. Marka ve finansal açıdan önem arz eden bu yeni yaklaşımda Twitter, API'lerini, kendi belirlediği kurallar altında geliştirilen uygulamalara açabilir. Kullanıcılarını Twitter'ın web sayfasına yönlendiren Storify uygulaması buna bir örnek.

Twitter'ın tamamen API'lerini kapatması gibi bir durumun söz konusu olamayacağı tahmin ediliyor. Ancak Hootsuite ve Tweetbot gibi uygulamaların erişimi tamamen engellenebilir.

http://www.cultofmac.com/180581/do-you-use-a-third-party-twitter-app-twitters-ceo-doesnt-want-you-to/?utm_medium=twit&utm_campaign=spread-us Yorum Yaz
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X-FI 6 yıl
orijinal kullanıyorum memnunum ;)
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kokah 6 yıl
kusura bakma twitter efendi tweetdeck üstüne tanımam,ister günde 10 follower gönder yine de uygulamanızı kullanmam (tweetdecki'de twitter satın almıştı,güncellemelerini filan hep bitirdi-yani yapmıyor- salt ana uygulamamız kullanılsın diye)
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jovanovic 6 yıl
Twitter'ın tamamen API'lerini kapatması gibi bir durumun söz konusu olamayacağı tahmin ediliyor. Ancak Hootsuite ve Tweetbot gibi uygulamaların erişimi tamamen engellenebilir.


Gayet açıklayıcı.
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