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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter, Vine ile yeni bir video paylaşma yolu sunuyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter, Vine ile yeni bir video paylaşma yolu sunuyor

Sosyal ağ hayatının ilk dönemlerinde resim paylaşma yöntemi olarak Twitpic gibi üçüncü taraf uygulamalara bel bağlayan Twitter, daha sonra Photobucket platformu ile ortaklık kurarak, resim paylaşımını kendi altyapısına entegre etmişti.

Twitter, video paylaşımında da uzun süredir ilk yöntemi uyguluyordu. Ancak Twitter'ın satın aldığı Vine sayesinde, farklı bir yöntem sunulmaya başlandı.

Vine, App Store üzerinde indirmeye sunulan bağımsız bir uygulama. Twitter ile ortaklık neticesinde Vine üzerinde kaydettiğiniz 8 saniyelik videoları doğrudan paylaşabiliyor ve aynı Tweet içerisinde de görüntülenmesini sağlayabiliyorsunuz.

Uygulama sadece iOS için yayınlanmışken, diğer platformlara da hızlıca yayılacak. Videolar varsayılan olarak sesi kapalı geliyor. Fare ile tıklayana kadar video sonsuz döngü formatında oynatılıyor. Yöntem GIF resimlerini andırıyor. Web uygulaması ve iOS uygulamalarında bu yöntem kullanılıyor ve herhangi bir sıkıntı olmadığı belirtiliyor.

Twitter, geçtiğimiz Ekim ayında Vine girişimini satın almış ve bir uygulama üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Hali hazırda pek çok kullanıcı yöntemi denemeye başladı.



http://blog.twitter.com/2013/01/vine-new-way-to-share-video.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Google 6 yıl
www.vineizle.com buradan da videoları izleyebiliyoruz. çok eğlenceli videolar çıkıyor bazen.
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ogameci 6 yıl

sağ tuşa tıkalyıp indirme artık çalışmıyor, nasıl indiriyorsunuz ?


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londoner23 6 yıl
tşkler paylaşımınız için...
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