Twitter arama aracı sayesinde aşı karşıtlarıyla mücadele edecek

Twitter geçtiğimiz cuma günü itibari ile aşı karşıtı tweetler ile mücadele ediyor. Eğer aşı ile ilgili bir tweet aranırsa aşı karşıtı tweetler yerine ilk olarak, the United States Department of Health and Human Services (HHS) kurumunun güvenilir bir aşı bilgilendirme mesajı karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz hafta Twitter, kullanıcılarını HHS yetkilileri tarafından düzenlenen vaccines.org adresine yönlendirilmeleri için yeni bir araç kullanımı başlatacağını duyurmuştu. Son birkaç aydır ise Facebook ve Twitter gibi sosyal medya kuruluşları yetkililer ve toplum tarafından, platformlarındaki aşı karşıtı propaganda içeriklerini kaldırmaları için oldukça baskı altında tutulmuştu.

Yeni araç Android, iOS, Twitter mobil sürümü ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Brezilya ve Kore ülkelerinde, yeniden tasarlanan masaüstü sürümü için kullanıma başlandı. Twitter aynı zamanda intiharla ilişkili terimleri arayan kullanıcıların yardım hattına ulaşmasını sağlayan benzer bir araç kullandı. Twitter'ın bu aracı gelecekte sağlık alanıyla ilgili diğer terimleri de içerek şekilde genişletmesi bekleniyor.

Geçen hafta Instagram'ın aşı karşıtı etiketleri gizleyeceği ve aşı karşıtı içeriklerin yayılmasını önleyeceği duyurulmuştu. Mart ayında ise Facebook; aşıların yanlış olarak duyurulmasını önlemeye çalışacağını duyurmuştu lakin aşı

karşıtı gönderiler ve insanların aşılanmalarını engellemek amacıyla yapılan gönderiler yer almaya devam etti.

https://www.theverge.com/2019/5/14/18623494/twitter-vaccine-misinformation-anti-vax-search-tool-instagram-facebook