Yeni böcek casuslar kuruş büyüklüğünde

Yeni böcek casuslar sahip olduğu 4 küçük kanatçık sayesinde hem yüksekliğini hem de yönünü ayarlayarak uçuyor.

Los Angeles'taki University of Southern California kurumundan bir grup mühendis Bee+ isimli 4 küçük kanatçığa sahip uçan bir robot geliştirdi. Bee+ sadece 95 gram ağırlığında ve bir penny'den daha küçük.

Hardvard'lı araştırmacılar 2013 yılında RoboBee adlı 75 gram ağırlığında başka bir uçan bir robot geliştirmişti lakin RoboBee'nin sadece 2 kanatçığı vardı ve bu sebeple uçuşu çok düzensiz ve kontrolsüzdü. Dört kanatçıklı Bee+ ise uçarken yönünü kontrol edebiliyor.

2 kanatçıktan 4 kanatçığa

Bee+ geliştirirken ekibin karşılaştığı en büyük zorluk kanat sayısının dörde çıkarılması sonucu, kanat çırpmaktan sorumlu aktüatörlerin artan ağırlığıydı.

Araştırmacılar, dört aktüatörün ağırlığını kabaca yarıya indiren ve akım gönderildiğinde genişleyen ve daralan tek bir piezoelektrik malzeme şeridine dayanan yeni bir “unimorf” tasarım geliştirdiler. Araştırma ekibi MIT Techology Review kurumuna yeni yaklaşım biçiminin; ağırlık, boyut, aerodinamik, kontrol ve üretim açısından çok sayıda avantaja sahip olduğunu söyledi.

Araştırmanın ön baskısı arXiv 'de yer aldı.

Ayrıca Hem RoboBee hem de Bee + robotlarında büyük eksiklikler mevcut. Bu iki robot teknik olarak bir drone değil, çünkü hareket enerjisi için kaynağa bağlı durumdalar lakin pil teknolojisi nano robotik ölçeğe indiğinde Bee+ kendi başına uçabilicek gibi görünüyor.

https://futurism.com/tiny-insect-drone-robot-four-wings