Twitter, aylık 302 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı

Popüler mikroblog platformu Twitter, 2015 yılının ilk çeyrek sonuçlarını bazı sıkıntılar sonucunda resmi olarak açıkladı.

Bu doğrultuda Twitter'in aylık kullanıcı sayısı 302 milyon seviyesini görmeyi başardı. 2014'ün dördüncü çeyrek sonuçlarına oranla aylık kullanıcısı sayısını 14 milyon arttıran servis, olumsuz olaraksa geçtiğimiz yılın son çeyreğindeki zararını 162 milyon seviyesine yükseltti. İlk çeyrekte 436 milyon dolar gelir elde eden sosyal medyanın önemli ismi, önümüzdeki çeyreğe yönelik gelir beklentilerini ise tahminlerin altında 470-485 milyon dolar seviyesine çekti.

Gelir elde etme konusunda sorunlar yaşamaya devam eden Twitter, bildiğinizi üzere birçok test ile farklı reklam alanları oluşturmaya çalışıyor.

http://www.theverge.com/2015/4/28/8509855/twitter-earnings-q1-2015-leak-selerity