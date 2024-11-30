X, parodi hesapları etiketleyecek

X, etiketi kullanıma sunduğunda parodi hesapların profil sayfalarında kullanıcı adı altında ve gönderilerinde “Parodi hesap” etiketi gösterilecek. Bu, kullanıcıların parodi hesaptan gelen bir gönderiyi gerçek kişinin hesabıyla karıştırma ihtimalini ortadan kaldıracak.
Yalnız, bir X parodi hesabın bu etiketi alabilmesi için kurallara uygun paylaşımlarda bulunması gerekecek. Yanlış bilgi yayma amacıyla profilin taklit edilmesi X’in gerçeklik politikasına aykırı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.