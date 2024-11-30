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    X, parodi hesapları etiketleyecek

    X'te gerçek hesapları taklit eden birçok parodi hesap var ve bunların takipçi sayıları yüksek olduğundan bazen ayırt etmek zor olabiliyor. Profillere eklenecek yeni etiketle bu sorun çözülecek.
    x parodi hesap etiket Tam Boyutta Gör
    X, siyasetçilerden sporculara sanatçılara kadar ünlü isimleri taklit eden birçok parodi hesapla dolu. Bazı hesaplar herkese görünen adlarında “Parodi” ifadesini kullanırken, bazıları biyografilerinde bu ifadeye yer vermiyor; bu da gerçek hesapla karıştırılmasına yol açıyor. Parodi hesapların profillerinde artık özel etiket ve emoji olacak.

    X, etiketi kullanıma sunduğunda parodi hesapların profil sayfalarında kullanıcı adı altında ve gönderilerinde “Parodi hesap” etiketi gösterilecek. Bu, kullanıcıların parodi hesaptan gelen bir gönderiyi gerçek kişinin hesabıyla karıştırma ihtimalini ortadan kaldıracak.

    Yalnız, bir X parodi hesabın bu etiketi alabilmesi için kurallara uygun paylaşımlarda bulunması gerekecek. Yanlış bilgi yayma amacıyla profilin taklit edilmesi X’in gerçeklik politikasına aykırı.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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