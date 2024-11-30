X, parodi hesapları etiketleyecek

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör X, siyasetçilerden sporculara sanatçılara kadar ünlü isimleri taklit eden birçok parodi hesapla dolu. Bazı hesaplar herkese görünen adlarında “Parodi” ifadesini kullanırken, bazıları biyografilerinde bu ifadeye yer vermiyor; bu da gerçek hesapla karıştırılmasına yol açıyor. Parodi hesapların profillerinde artık özel etiket ve emoji olacak.

KVKK'den X'e (Twitter) para cezası! 2 hf. önce eklendi

X, etiketi kullanıma sunduğunda parodi hesapların profil sayfalarında kullanıcı adı altında ve gönderilerinde “Parodi hesap” etiketi gösterilecek. Bu, kullanıcıların parodi hesaptan gelen bir gönderiyi gerçek kişinin hesabıyla karıştırma ihtimalini ortadan kaldıracak.

Yalnız, bir X parodi hesabın bu etiketi alabilmesi için kurallara uygun paylaşımlarda bulunması gerekecek. Yanlış bilgi yayma amacıyla profilin taklit edilmesi X’in gerçeklik politikasına aykırı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.