Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter (X) yetkilileri ile görüştü!

Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğü bulunuyor. Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması nedeniyle Twitter’ın temsilci belirleme işlemleri uzamış ve reklam yasağı getirilmişti. Geçtiğimizde Mayıs ayında X İstanbul isimli şirket kuruldu ve temsilci belirlendi. Ardından reklam yasağı kaldırıldı.
Bakan Yardımcısı Sayan, X’ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“X şirketinin Türkiye’den sorumlu hukuk büroları ve yeni yetkilileriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda atılacak ortak adımları detaylı bir şekilde istişare ettik. Muhataplık ilişkilerimizin güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz.”
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)