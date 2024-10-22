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Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, göreve yeni başlayan X Türkiye yetkilileri ile toplantı gerçekleştirildiğini duyurdu. Toplantıda Türkiye’nin milli menfaatleri doğrultusunda atılacak ortak adımlar hakkında görüşme yapıldı.

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Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğü bulunuyor. Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması nedeniyle Twitter’ın temsilci belirleme işlemleri uzamış ve reklam yasağı getirilmişti. Geçtiğimizde Mayıs ayında X İstanbul isimli şirket kuruldu ve temsilci belirlendi. Ardından reklam yasağı kaldırıldı.

Bakan Yardımcısı Sayan, X’ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“X şirketinin Türkiye’den sorumlu hukuk büroları ve yeni yetkilileriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda atılacak ortak adımları detaylı bir şekilde istişare ettik. Muhataplık ilişkilerimizin güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz.”

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Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter (X) yetkilileri ile görüştü!