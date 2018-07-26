Twitter hacklendi mi?

Twitter'da yen bir virüs kol geziyor. Birçok kullanıcıya Twitter'ın resmi hesabından gönderilmiş gibi gözüken mesajlar, ortalığı birbirine kattı. İşte o mesaj:

"Merhaba, hesabınıza Türkiye - ... konumundan giriş sağlandı, Bu sen değilsen Hesabın ele geçirilmiş olabilir ve hesabının güvende kalmasını sağlamak için adına özel oluşturulan bağlantıdan lütfen hesabınızı doğrulayınız."

Adete virüs gibi yayılan bu mesajdaki linke tıkladığınız takdirde hesabınız hackleniyor, dolayısıyla gelen mesajı direkt olarak silmenizi tavsiye ediyoruz.

Not: Güvenlik sebebiyle gönderilen bağlantının linkini paylaşamıyoruz.