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Twitter hacklendi mi?

Twitter'da yen bir virüs kol geziyor. Birçok kullanıcıya Twitter'ın resmi hesabından gönderilmiş gibi gözüken mesajlar ortalığı birbirine kattı. İşte gelen o mesaj:
9 ay
4,7b
1
11
Mobil Uygulamalar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Twitter'da yen bir virüs kol geziyor. Birçok kullanıcıya Twitter'ın resmi hesabından gönderilmiş gibi gözüken mesajlar, ortalığı birbirine kattı. İşte o mesaj: 
"Merhaba, hesabınıza Türkiye - ... konumundan giriş sağlandı, Bu sen değilsen Hesabın ele geçirilmiş olabilir ve hesabının güvende kalmasını sağlamak için adına özel oluşturulan bağlantıdan lütfen hesabınızı doğrulayınız."
Adete virüs gibi yayılan bu mesajdaki linke tıkladığınız takdirde hesabınız hackleniyor, dolayısıyla gelen mesajı direkt olarak silmenizi tavsiye ediyoruz. 
Not: Güvenlik sebebiyle gönderilen bağlantının linkini paylaşamıyoruz. 

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FrknEgeOztrk 9 ay en beğenilen
Clickbait te üstüne tanımam be dh. Haber başlığı twitter heklendi mi içeriği twitterdaki oltalamalar
Bu kadar düşmeyin.....
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celikmuhammedd 9 ay
Başlık ve içerik ... tek kelimeyle dh bu kadar aşalamayin kendinizi, gerek yok bu clikbayt içeriğe
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mert1907 9 ay
Forumca böyle saçma sapan haberler yapmak için karar mı aldınız?
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apodur 9 ay
Haber için teşekkürler
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ozgurrdunya 9 ay
1 yıldır olan olaya yapılan makaleye mi, böyle saçma içeriği teknoloji diye açan donanımhabere mi gülelim?
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Guest-CF3D9488C 9 ay
Ya 10 saniyenizi verdiniz he amma clickbait muhabbeti yapmışsınız.
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HuseyinCanKirik 9 ay
Bait.
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celikmuhammedd 9 ay
Başlık ve içerik ... tek kelimeyle dh bu kadar aşalamayin kendinizi, gerek yok bu clikbayt içeriğe
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alemburda34 9 ay
Hakikaten bu devirde yiyen var mı ? Böyle mailler veya mesajlar geldiğinde gülüp geçiyorum.
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mert1907 9 ay
Forumca böyle saçma sapan haberler yapmak için karar mı aldınız?
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FrknEgeOztrk 9 ay en beğenilen
Clickbait te üstüne tanımam be dh. Haber başlığı twitter heklendi mi içeriği twitterdaki oltalamalar
Bu kadar düşmeyin.....
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baysan240 9 ay
adete ?
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mavizaman 9 ay
bu yeni mi?
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twitter, virüs ve
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