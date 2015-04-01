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Twitter istemcisi TweetDeck güncellendi

4 yıl
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1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter istemcisi TweetDeck güncellendi
 
Çoklu profil desteğiyle Twitter'a erişim için kullanılan popüler istemcilerden TweetDeck, yeni özelliklerle 3.9 sürümüne güncellendi.
OSX 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlarla kullanılabilen ve Twitter tarafından geliştirilen TweetDeck, yayınlanan yeni sürümüyle grup mesajlaşma desteğini sunmaya başlamış durumda. Uygulama ayrıca artık direkt mesaj üzerinden tweet paylaşımı yapabiliyor, her tweet bünyesine dört farklı görsel ekleyebiliyor, GIF ve videoları tweet sohbeti içerisine dahil edebiliyor ve birçok hatadan kurtuluyor.
Ücretsiz olarak sunulan TweetDeck uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/id485812721?mt=12 Yorum Yaz
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