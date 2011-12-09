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Twitter tasarımını yeniledi

7 yıl
7b
1
67
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Twitter tasarımını yeniledi
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Dünyanın en popüler sosyal ağlarından Twitter, kurulduğu günden bu yana en radikal tasarım güncellemesini gerçekleştirdi. Hem web sitesini hem de mobil cihazlara yönelik uygulamalarını güncelleyen Twitter, sadeleştirilmiş yeni arayüz üzerinde kullanıcılarına daha rahat, daha efektif bir kullanım deneyimini daha modern bir görünüm ile sunmayı hedefliyor.
Web sitesindeki tasarım güncellemesini dünya genelinde kademeli olarak sunması beklenen Twitter, mobil cihaz uygulamalarını ise hali hazırda güncellemiş durumda. Yeni tasarım anlayışının ana noktasını kontrol merkezi oluşturmakta ki burada dört sekmeye yer verildiğini görüyoruz;  "Ana Sayfa", "Bağlan", "Keşfet" ve "Ben". Her sekme farklı bir göreve hizmet ederken, kişisel bilgilerinizin yer aldığı profil kısmı da yenilenmiş durumda.
Kullanıcılar, Ana Sayfa kısmında sosyal ağdaki genel akışı takip ederken, Bağlan kısmında kişi araması yaparak aradıklarına bağlanabiliyor, Keşfet kısmında ise Twitter'daki güncel konularla ilgili son gelişmelere, haberlere yer veriliyor, Ben kısmında ise kullanıcılar profillerine ulaşıyor. Twitter uygulamasının eski ve yeni tasarımlarını yan yana aşağıda görebilirsiniz.
Editörün Twitter adresi; @fx57, http://twitter.com/fx57
Twitter tasarımını yeniledi
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Twitter tasarımını yeniledi
Tam Boyutta Gör
Twitter tasarımını yeniledi
Tam Boyutta Gör
Twitter tasarımını yeniledi
Tam Boyutta Gör
Twitter tasarımını yeniledi
Tam Boyutta Gör
 Solda yeni tasarım, sağda ise eski tasarım Twitter uygulaması.

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Fx57 git biraz uyu yaw, gece gündüz bu işler böyle gitmez :)
1 Yanıt Yanıtla +32
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Güven 7 yıl
Başarılı olmuş. Umarım Facebook gibi işi çocuk oyuncağına çevirmezler. Twitter'ın Facebook'a nazaran daha bilinçli ve oturaklı kitlesini, bunun yanında da farklı konseptini koruması dileğiyle.
Başarılı olmuş. Umarım Facebook gibi işi çocuk oyuncağına çevirmezler. Twitter'ın Facebook'a nazaran daha bilinçli ve oturaklı kitlesini, bunun yanında da fark...
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3 Yanıt Yanıtla +8
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1 Avatar
HAAltuntas 7 yıl
Soldaki Galaxy Note mı? :P
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Vikernes 7 yıl
Anladık telefonun var panpa.
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DH Misafiri 7 yıl
sağdaki htc nin modeli ne
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Nétwork 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

sağdaki htc nin modeli ne

HTC Sensation XL olması lazım.
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Çıkışgan 7 yıl
Resmi twitter mobil uygulaması arka plan rengini değiştirmemize izin vermiyor. Amoled ekranlarda beyaz çok fazla batarya tüketiyor, koyu renkler seçebilmemize izin verseydi çok daha iyi olurdu.
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northernlights 7 yıl
Android uygulamasındaki değişikliği daha çok beğendim web'deki değişikliğe nazaran.
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Guest-5980C441C 7 yıl
Twite parmakla kaydirip rt, reply, favori gibi secenekleri aciyorduk, bunun olmamasi buyuk kayip.
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cmake 7 yıl
Ben çok beğendim. Ayrıca Facebook for Android de değişikliğe gitmiş. Harika olmuşlar.
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Mr.Lonely 7 yıl
Diyorum bi değişiklik var
Şimdi okuyunca fark ettim
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frtn 7 yıl
Translate gitmis.

Yazilar copy olmuyor.

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drorbital 7 yıl
Translate 'nin gitmesi kötü olmakla beraber yeni tasarımı hem web'te hemde mobil cihazlarda beğendim acıkcası...

Buda iPhone'daki twitter ekran görüntümdür.





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xconnect 7 yıl
1.2 GHz çift çekirdekte bile kasılıyor. Elden geçmesi lazım.
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DH Misafiri 7 yıl
Bence çok güzel olmuş. Haber için teşekkürler Fx57
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CARNIVALE 7 yıl
telefonu gözümüze sokmuşsun
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Pxix 7 yıl
Bence çok başarılı olmuş yeniliklere herzaman acık kapı bırakmalılar,facebook'un gölgesinde kalmıslardı.Geriye tek bir sorun kaldı yavas sistemlerini kücük bir dokunusla degistirmek. İnsallah bunuda basarırlar.
Sevgiler...
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One Day 7 yıl
eskisinden iyi facebooktan geri kalıyodu malum facebook sürekli yeniliyo kendini
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