Twitter tasarımını yeniledi

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından Twitter, kurulduğu günden bu yana en radikal tasarım güncellemesini gerçekleştirdi. Hem web sitesini hem de mobil cihazlara yönelik uygulamalarını güncelleyen Twitter, sadeleştirilmiş yeni arayüz üzerinde kullanıcılarına daha rahat, daha efektif bir kullanım deneyimini daha modern bir görünüm ile sunmayı hedefliyor.

Web sitesindeki tasarım güncellemesini dünya genelinde kademeli olarak sunması beklenen Twitter, mobil cihaz uygulamalarını ise hali hazırda güncellemiş durumda. Yeni tasarım anlayışının ana noktasını kontrol merkezi oluşturmakta ki burada dört sekmeye yer verildiğini görüyoruz; "Ana Sayfa", "Bağlan", "Keşfet" ve "Ben". Her sekme farklı bir göreve hizmet ederken, kişisel bilgilerinizin yer aldığı profil kısmı da yenilenmiş durumda.

Kullanıcılar, Ana Sayfa kısmında sosyal ağdaki genel akışı takip ederken, Bağlan kısmında kişi araması yaparak aradıklarına bağlanabiliyor, Keşfet kısmında ise Twitter'daki güncel konularla ilgili son gelişmelere, haberlere yer veriliyor, Ben kısmında ise kullanıcılar profillerine ulaşıyor. Twitter uygulamasının eski ve yeni tasarımlarını yan yana aşağıda görebilirsiniz.

Solda yeni tasarım, sağda ise eski tasarım Twitter uygulaması.