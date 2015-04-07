Twitter, tweet alıntılama sürecinde yeni bir dönem başlattı

Ülkemizde yeniden bazı kapanma problemleri ile baş başa kalan popüler mikrolog platformu Twitter, resmi hesabı üzerinden tweet alıntılama sürecinde yeni bir dönem başlattığını duyurdu.

Şimdilik Twitter'ın iPhone ile Web sürümlerinde çalışan, kısa zaman içerisinde ise Android platformuna da geleceği belirtilen yeni tweet alıntılama desteği, artık herhangi bir tweet alıntılandığı zaman 140 karakterlik yazı alanı bırakıyor ve böylece eskiye oranla çok daha rahat bir kullanım elde edilmiş oluyor. Tweetler içerisindeki görseller ile beraber çalışan yeni alıntılama desteği, sonuç olarak eskiden yaşanan alıntılarda ekstra yazı alanı kalmaması sorununa da önemli bir çözüm getiriyor.

Twitter'ın yeni özelliği hakkında yayınladığı içeriğe buradan ulaşabilirsiniz.

https://twitter.com/twitter/status/585225218093932544