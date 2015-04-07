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Twitter, tweet alıntılama sürecinde yeni bir dönem başlattı

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter, tweet alıntılama sürecinde yeni bir dönem başlattı
 
Ülkemizde yeniden bazı kapanma problemleri ile baş başa kalan popüler mikrolog platformu Twitter, resmi hesabı üzerinden tweet alıntılama sürecinde yeni bir dönem başlattığını duyurdu.
Şimdilik Twitter'ın iPhone ile Web sürümlerinde çalışan, kısa zaman içerisinde ise Android platformuna da geleceği belirtilen yeni tweet alıntılama desteği, artık herhangi bir tweet alıntılandığı zaman 140 karakterlik yazı alanı bırakıyor ve böylece eskiye oranla çok daha rahat bir kullanım elde edilmiş oluyor. Tweetler içerisindeki görseller ile beraber çalışan yeni alıntılama desteği, sonuç olarak eskiden yaşanan alıntılarda ekstra yazı alanı kalmaması sorununa da önemli bir çözüm getiriyor.
Twitter'ın yeni özelliği hakkında yayınladığı içeriğe buradan ulaşabilirsiniz.

https://twitter.com/twitter/status/585225218093932544 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sinopkalesi 4 yıl
Yazıdan şimdilik sadece mobil için uygulanacağı anlaşılıyor. PCden girenler 140 karaktere devam yani.
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byJuck 4 yıl
Bu olaydan henüz bir şey anlamış değilim
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