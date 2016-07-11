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Twitter, tweet’leri arşivleyen siteleri kapatmaya başladı

Twitter, bünyesinde paylaşılan tweet’leri arşivleyen platformlara karşı adeta savaş açtı. Yapılan açıklamaya göre bu alanda hizmet veren popüler bir sitenin daha kapatıldığı duyuruldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Mikro blog her ne kadar tweet arşiviyle ilgili uygulama ve sitelere karşı olmadığını söylese de bu konuda hayli katı kurallara sahip. Kısa süre önce başlatılan girişimlerle duruşunu net şekilde sergilemeye başlayan Twitter, tweet hazinesi olarak nitelendirilen ve sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği PostGhost’u kapattığını açıkladı.
Binlerce takipçiye sahip onaylı profillerin silinmiş tweet’lerini dahi arşivlemeyi başaran PostGhots böylelikle içeriklerin herhangi bir şekilde tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasını önlüyordu. Daha önce aynı şekilde sadece siyasetçilere ait tweet’leri arşivleyen Politwoops’u kapatan Twitter gerekçe olarak geliştirici araçları politikalarının ihlal edilmesini gösteriyor.
PostGhost paylaştığı mesajda ünlü isimlerin çok geniş kitlelere hitap ettiklerini ve toplumlar için rol model olduklarını, bu açıdan verilen hizmetin önemine inandıklarını ifade ediyor. Arşivlerin bazı bölümlerinin tekrar kullanıma sunulması adına Twitter’la iletişim halinde olduklarını belirten yetkililer yaşanan durumdan ötürü büyük üzüntü duyduklarını dile getiriyorlar. 

http://postghost.com/Home/Shutdown/ Yorum Yaz
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alemburda34 3 yıl
Api'yi engelleyince olay bitti.
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cagan1234 3 yıl
Çoktan yapılması gereken bir hamle, ama yine de doğru yolu buldu Twitter!
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