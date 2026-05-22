Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp'tan medya paylaşımını hızlandıracak yenilik

    WhatsApp, yeni medya paylaşım menüsünü iOS platformunda aktif etti. Güncelleme, iPhone kullanıcılarının sohbetten ayrılmadan hızlıca fotoğraf ve video paylaşmalarını mümkün kılıyor.

    whatsapp medya paylaşımı hızlı yeni özellik Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, iOS'ta yeniden tasarlanmış medya paylaşımı arayüzünü kullanıma sunmaya başladı. Yeni arayüz, iPhone kullanıcılarının devam eden sohbetlerinden tamamen çıkmadan son fotoğraf ve videoları paylaşma sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

    Fotoğraf ve video paylaşımı daha kolay olacak

    WABetaInfo'nun bildirdiğine göre, WhatsApp, iOS kullanıcıları için yeniden tasarlanmış medya paylaşım sayfası sunuyor. Yeni arayüz, sohbet penceresini kapatmadan veya terk etmeden son dosyaları paylaşmanın daha hızlı ve daha kullanışlı bir yolunu sunuyor. Özelliğin şu anda sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan WhatsApp iOS sürümü 26.19.75'te yer aldığı söyleniyor.

    Güncelleme, kullanıcıların yakın zamanda kaydedilen fotoğraf ve videoları hızlı bir şekilde seçmelerine olanak tanıyan sohbet ekleri sayfasına yeni en son bölümü ekliyor. Medya dosyalarına sohbet arka planda görünür haldeyken göz atılabiliyor. WhatsApp'ta son kullanılan medya dosyaları 4x4'lük bir ızgara düzeninde gösteriliyor ve Belge, Anket, Etkinlik ve Yapay Zeka Görüntüsü seçeneklerinin altında yer alıyor.

    Kullanıcılar, küçük resme dokunarak dosyayı anında gönderebilecek veya düzenledikten sonra paylaşabilecek. Son dosyalar arasında gezinmek, Fotoğraflar kategorisini seçmeye benzer şekilde, arayüzü tam galeri görünümüne genişletecek. En yeni arayüz, WhatsApp'ta fotoğraf veya video göndermek için gereken adımları azaltıyor. Ayrıca Apple'ın Liquid Glass tasarım öğeleriyle de uyumlu.

    Şu anda WhatsApp kullanıcılarının ek dosyasını açmak için '+' düğmesine dokunmaları gerekiyor. Fotoğraf bölümüne girildiğinde de tüm ekran kaplanıyor. Yeni düzen, bu sorunu da ortadan kaldırıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 4 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    polo en çok tutulan modeli hangisi sesli sohbet siteleri ihh güvenilir mi antral gastrit yorumları fiat palio weekend 1.4 hakkında yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum