WhatsApp'tan medya paylaşımını hızlandıracak yenilik

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, iOS'ta yeniden tasarlanmış medya paylaşımı arayüzünü kullanıma sunmaya başladı. Yeni arayüz, iPhone kullanıcılarının devam eden sohbetlerinden tamamen çıkmadan son fotoğraf ve videoları paylaşma sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Fotoğraf ve video paylaşımı daha kolay olacak

WABetaInfo'nun bildirdiğine göre, WhatsApp, iOS kullanıcıları için yeniden tasarlanmış medya paylaşım sayfası sunuyor. Yeni arayüz, sohbet penceresini kapatmadan veya terk etmeden son dosyaları paylaşmanın daha hızlı ve daha kullanışlı bir yolunu sunuyor. Özelliğin şu anda sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan WhatsApp iOS sürümü 26.19.75'te yer aldığı söyleniyor.

Güncelleme, kullanıcıların yakın zamanda kaydedilen fotoğraf ve videoları hızlı bir şekilde seçmelerine olanak tanıyan sohbet ekleri sayfasına yeni en son bölümü ekliyor. Medya dosyalarına sohbet arka planda görünür haldeyken göz atılabiliyor. WhatsApp'ta son kullanılan medya dosyaları 4x4'lük bir ızgara düzeninde gösteriliyor ve Belge, Anket, Etkinlik ve Yapay Zeka Görüntüsü seçeneklerinin altında yer alıyor.

Kullanıcılar, küçük resme dokunarak dosyayı anında gönderebilecek veya düzenledikten sonra paylaşabilecek. Son dosyalar arasında gezinmek, Fotoğraflar kategorisini seçmeye benzer şekilde, arayüzü tam galeri görünümüne genişletecek. En yeni arayüz, WhatsApp'ta fotoğraf veya video göndermek için gereken adımları azaltıyor. Ayrıca Apple'ın Liquid Glass tasarım öğeleriyle de uyumlu.

Şu anda WhatsApp kullanıcılarının ek dosyasını açmak için '+' düğmesine dokunmaları gerekiyor. Fotoğraf bölümüne girildiğinde de tüm ekran kaplanıyor. Yeni düzen, bu sorunu da ortadan kaldırıyor.

