Discord’da herkes için uçtan uca şifreli sesli ve görüntülü görüşme dönemi

Tam Boyutta Gör Türkiye’de erişime yasaklı olan popüler iletişim platformu Discord, kullanıcı gizliliği alanında önemli bir adım attı. Platform, kısa süre önce sesli ve görüntülü görüşmelerde uçtan uca şifreleme sistemini tüm kullanıcılar için aktif hale getirdiğini duyurdu.

Yeni sistem sayesinde kullanıcılar artık yaptıkları görüşmelerin yalnızca görüşmeye katılan kişiler tarafından erişilebilir olduğundan emin olabilecek. Şirketin kendisi dahil hiçbir üçüncü taraf, görüşme içeriklerini dinleyemeyecek veya görüntüleyemeyecek.

Herkes kullanabilecek

Özellikle son dönemde büyük teknoloji şirketlerinin şifreleme politikalarında yaşanan değişiklikler düşünüldüğünde bu hamle daha önemli hale geliyor. Meta’nın bu yılın başlarında Instagram’daki uçtan uca şifreli mesajlaşma özelliğini sonlandırması ve TikTok’un ABD merkezli bir şirkete dönüşmesinin ardından kullanıcı mesajlarını uçtan uca şifrelemeyeceğini açıklaması, sektörde gizlilik tartışmalarını yeniden gündeme taşımıştı.

Öte yandan Discord’da uçtan uca şifreli sesli ve görüntülü görüşme altyapısını ilk olarak 2024 yılında kullanıma sunmuştu. Ancak sistem başlangıçta sınırlı kapsamda erişilebiliyordu.

Discord’un açıklamasına göre kullanıcıların herhangi bir ayar değiştirmesi veya ek işlem yapması gerekmiyor. Platformdaki standart sesli ve görüntülü görüşmeler varsayılan olarak uçtan uca şifrelenmiş şekilde çalışacak. Bununla birlikte Discord, “stage channel” olarak adlandırılan sahne kanallarının bu sistemin dışında tutulduğunu belirtti.

