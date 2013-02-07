Twitter uygulaması, Android ve iOS platformları için güncellendi

Twitter'ın mobil uygulaması Android ve iOS platformları için güncellenerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya başladı.





Güncellemeyle birlikte tweetlerin, trendleri, aktivitelerin ve hesapların bir araya geldiği bir yayın akışı sunan "Keşfet" sekmesi geliştirilirken, uygulamanın iOS versiyonuna arama butonu da eklendi. Halihazırda Android versiyonunda bulunan arama butonu sayesinde, uygulama hangi sekmede olursanız olun Twitter üzerinden arama yapmanıza imkan veriliyor. Ayrıca, yaptığınız son beş aramanın geçmişine erişilebilirken, bu geçmişin isteğe bağlı olarak silinebildiğini de hatırlatalım.





Tek tıklamayla istenilen bir adresi doğrudan ziyaret etme işlevinin de dahil olduğu uygulamada, artık tweetleri genişletmenin gerekli olmadığını da belirtelim. Bu yeniliklerin yanı sıra, her güncellemede olduğu gibi uygulamada bazı hata düzeltmeleri yapılmış durumda. Güncellenerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya başlayan Twitter uygulamasına aşağıdaki market bağlantılarından ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/twitter/id333903271?mt=8