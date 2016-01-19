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Twitter'a bir süredir erişim sağlanamıyor (Güncellendi)

Popüler olarak kullanılan sosyal ağ durumundaki Twitter, sabah saatlerinden itibaren erişim problemleri yaşamaya başladı. Gelişme ile ilgili güncel bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.
3 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter'a bir süredir erişim sağlanamıyor (Güncellendi)


Yüz milyonlarca üyeye sahip olan sosyal ağların bir anda çökmesi, kullanıcılar için oldukça can sıkıcı bir durum haline gelebiliyor. Ünlü mikro blog ağı Twitter bunlardan birisi. Sosyal ağın zaman zaman yavaşlama veya çökme problemleri ile karşılaştığına hepimiz şahit oluyoruz. Bugün yine aynı durum söz konusu.

Bugün saat 10.15'ten itibaren Twitter'a herhangi bir erişim sağlanamıyor. Sosyal ağa web üzerinden giriş yaptıktan sonra, anasayfada teknik bir hata olduğuna dair bir uyarı kullanıcıyı karşılıyor. Mobil tarafta ise iOS uygulaması zaman zaman sorunsuz çalışıyor. Android uygulaması ise 1 saat önceki gönderileri gösteriyor. Twitter konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil ancak daha önce de Twitter çökme problemleri yaşadığı için artık bu sorunlar çok yadırganmıyor. 


Aktif kullanıcı sayısı 307 milyona yükselmiş olsa da, rakip sosyal ağlar gibi gelir modelini genişletemeyen Twitter, mali açıdan da bir türlü beklenen büyümeyi yakalayamıyor. Borsalarda yaşanan düşüşle birlikte firmanın hisseleri 20$ seviyesinin de altına inmiş durumda. Firmanın borsaya açıldığı günden bu yana en düşük seviye olması nedeniyle, mali sıkıntıların da artmasından endişe ediliyor. 
Güncelleme: Sosyal ağa erişim an itibariyle sağlanmaya başladı.

www.twitter.com Yorum Yaz
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ultracan 3 yıl en beğenilen
Ekrem Bey biraz önce yazdığım yorumu silmiş, ancak haberdeki hatayı da düzeltmiş. Yorumumda en ufak bir hakaret veyahut kötü söz yoktu, sadece özensiz haber hazırlanmasına yönelik bir eleştri vardı. Bu tahammülsüzlük neden diye sormak icabet ediyor?
Ekrem Bey biraz önce yazdığım yorumu silmiş, ancak haberdeki hatayı da düzeltmiş. Yorumumda en ufak bir hakaret veyahut kötü söz yoktu, sadece özensiz haber haz...
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alp0007 3 yıl Asonas
Asonas
Dünya'dan bu sosyal medya denen zımbırtıların çökmesi lazım.İnsan sağlığına feci şekilde zararları var.
Kişilerde boyun omur fıtığı mı ararsın, dengesiz beslenme mi!, masa başında aşırı kalmaktan postür duruş bozuklukları mı ararsın, yoksa aşırı oturmaktan hareketsiz bir biçimde günleri geçen insanların kıçında hemoroid mi veya şeker hastalığımı ararsın yok yok saymakla hastalık bitmez... Sosyal medyaymış...
İnsanları sözüm ona sosyalleştireceği yerde aşırı bağımlılığı artırarak asosyalleştiriyor, yalnızlaştırıyor, tekil bireyselleştirme yaratıyor ve nöropsikolojik algı ve beyin yönetimini gerçekleştiriliyor.
Amerika'da ve Avrupa'da orta tabaka ve zengin kitlesi sosyal medyayı asla kullanmaz, kullanan ünlüler ise hesaplarını yönetecek elemanlara yaptırırlar.Adamlar günlerinden 10 dklarını bile ayırmazlar bu sosyal medya türevlerine...
Öyle bizimkiler gibi kafaları önlerde cep telle uğraşmazlar otobüslerde,kafelerde, evde,arkadaş buluşmalarında ve vc'de...
Bizde ise günlerce cep tel ve pc'den kopamayan zombileşmiş asosyaller türedi.
Kendi beynine hakim olamayan insan, uzak kıtalardan uygulamalarla beynini böyle yönetirler arkadaş!
Varsın insan sağlığı için çöksün bu tivitler feysler...

Bence senin yasaklanman lazım...
AsonasDünya'dan bu sosyal medya denen zımbırtıların çökmesi lazım.İnsan sağlığına feci şekilde zararları var.Kişilerde boyun omur fıtığı ...
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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sniper23 3 yıl
Asonas
Dünyadan bu sosyal medya denen zımbırtıların çökmesi lazım.İnsan sağlığına feci şekilde zararları var.Kişilerde boyun omur fıtığı mı ararsın, dengesiz beslenme mi!, masa başında aşırı kalmaktan postür duruş bozuklukları mı ararsın, yoksa aşırı oturmaktan hareketsiz bir biçimde günleri geçen insanların kıçında hemoroid mi veya şeker hastalığımı ararsın yok yok saymakla hastalık bitmez... Sosyal medyaymış...İnsanları sözüm ona sosyalleştireceği yerde aşırı bağımlılığı artırarak asosyalleştiriyor, yalnızlaştırıyor, tekil bireyselleştirme yaratıyor ve nöropsikolojik algı ve beyin yönetimini gerçekleştiriliyor.Amerikada ve Avrupada orta tabaka ve zengin kitlesi sosyal medyayı asla kullanmaz, kullanan ünlüler ise hesaplarını yönetecek elemanlara yaptırırlar.Adamlar günlerinden 10 dklarını bile ayırmazlar bu sosyal medya türevlerine...Öyle bizimkiler gibi kafaları önlerde cep telle uğraşmazlar otobüslerde,kafelerde, evde,arkadaş buluşmalarında ve vcde...Bizde ise günlerce cep tel ve pcden kopamayan zombileşmiş asosyaller türedi.Kendi beynine hakim olamayan insan, uzak kıtalardan uygulamalarla beynini böyle yönetirler arkadaş!Varsın insan sağlığı için çöksün bu tivitler feysler...

Sen Birleşik Krallık / Londra'ya gel bakayım çok mu farklı Türkiye'den...
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mcrew 3 yıl
twitter kaç ülkenin kaderini değiştirdi

ve twitter yöneticilieri pişkin pişkin sırıtarak bunları söylemişti bir tv programında

eski değerini yitirdi umarım hisse değerleri daha da düşer
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Reverans! 3 yıl
Twitter birşey olmaz demiştim ama olmuş sanırım
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erturkcan2 3 yıl
Kısa süreli bir kapama ve her yerde çıkan reklam. Reklamın iyisi kötüsü olmazmış. Kötü giden durumlarına belki ilaç olur.
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FlyingUnderpants 3 yıl
Aslında en efektif sosyal ağ twitter. Nasıl oluyor da kullanıcı sayısı artmıyor veya istenilen gelir gelmiyor anlamıyorum. Dünya liderleri, Hollywood ünlüleri, sporcular kimi ararsanız burada. Bir çoğu da bizzat kendi yönetiyor hesabı, kişisel tweet atıyor.

Kişiler veya kurumlar basın açıklamalarını twitter üzerinden yayınlıyor. Depremi, ölümü, kalımı, savaşı ilk burdan öğreniyoruz. Olay mahalleden ilk fotolar burda yayınlanıyor. Öyle ki haberleri, köşe yazılarını burdan okuyoruz. Ama hala dandik facebook u instagram ı geçemiyor, ilginç.

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Asonas 3 yıl
Dünya'dan bu sosyal medya denen zımbırtıların çökmesi lazım.İnsan sağlığına feci şekilde zararları var.
Kişilerde boyun omur fıtığı mı ararsın, dengesiz beslenme mi!, masa başında aşırı kalmaktan postür duruş bozuklukları mı ararsın, yoksa aşırı oturmaktan hareketsiz bir biçimde günleri geçen insanların kıçında hemoroid mi veya şeker hastalığımı ararsın yok yok saymakla hastalık bitmez... Sosyal medyaymış...
İnsanları sözüm ona sosyalleştireceği yerde aşırı bağımlılığı artırarak asosyalleştiriyor, yalnızlaştırıyor, tekil bireyselleştirme yaratıyor ve nöropsikolojik algı ve beyin yönetimini gerçekleştiriliyor.
Amerika'da ve Avrupa'da orta tabaka ve zengin kitlesi sosyal medyayı asla kullanmaz, kullanan ünlüler ise hesaplarını yönetecek elemanlara yaptırırlar.Adamlar günlerinden 10 dklarını bile ayırmazlar bu sosyal medya türevlerine...
Öyle bizimkiler gibi kafaları önlerde cep telle uğraşmazlar otobüslerde,kafelerde, evde,arkadaş buluşmalarında ve vc'de...
Bizde ise günlerce cep tel ve pc'den kopamayan zombileşmiş asosyaller türedi.
Kendi beynine hakim olamayan insan, uzak kıtalardan uygulamalarla beynini böyle yönetirler arkadaş!
Varsın insan sağlığı için çöksün bu tivitler feysler...
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alp0007 3 yıl Asonas
Asonas
Dünya'dan bu sosyal medya denen zımbırtıların çökmesi lazım.İnsan sağlığına feci şekilde zararları var.
Kişilerde boyun omur fıtığı mı ararsın, dengesiz beslenme mi!, masa başında aşırı kalmaktan postür duruş bozuklukları mı ararsın, yoksa aşırı oturmaktan hareketsiz bir biçimde günleri geçen insanların kıçında hemoroid mi veya şeker hastalığımı ararsın yok yok saymakla hastalık bitmez... Sosyal medyaymış...
İnsanları sözüm ona sosyalleştireceği yerde aşırı bağımlılığı artırarak asosyalleştiriyor, yalnızlaştırıyor, tekil bireyselleştirme yaratıyor ve nöropsikolojik algı ve beyin yönetimini gerçekleştiriliyor.
Amerika'da ve Avrupa'da orta tabaka ve zengin kitlesi sosyal medyayı asla kullanmaz, kullanan ünlüler ise hesaplarını yönetecek elemanlara yaptırırlar.Adamlar günlerinden 10 dklarını bile ayırmazlar bu sosyal medya türevlerine...
Öyle bizimkiler gibi kafaları önlerde cep telle uğraşmazlar otobüslerde,kafelerde, evde,arkadaş buluşmalarında ve vc'de...
Bizde ise günlerce cep tel ve pc'den kopamayan zombileşmiş asosyaller türedi.
Kendi beynine hakim olamayan insan, uzak kıtalardan uygulamalarla beynini böyle yönetirler arkadaş!
Varsın insan sağlığı için çöksün bu tivitler feysler...

Bence senin yasaklanman lazım...
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EinsteininTorunu 3 yıl
Daha önce hiç bu kadar uzun süre kesintiye uğramamıştı. Büyük sorun var sanırım
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ultracan 3 yıl en beğenilen
Ekrem Bey biraz önce yazdığım yorumu silmiş, ancak haberdeki hatayı da düzeltmiş. Yorumumda en ufak bir hakaret veyahut kötü söz yoktu, sadece özensiz haber hazırlanmasına yönelik bir eleştri vardı. Bu tahammülsüzlük neden diye sormak icabet ediyor?
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Charles Bartowski 3 yıl
O değil de DH bayadır çökmedi Citizen bi el foruma.
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eak101 3 yıl
Sadece vpn ile giriliyor şuan.
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Amore 3 yıl eak101
BTK Açıklama yapmış bizden değil diye ama sadece VPN ile girilebiliyorsa bu işin içinde BTK'nın olma ihtimali çok yüksek.

Edit: Az önce haberlerden okudum 10:20 - 12:40 arasında erişim problem olduğunu yazmışlar.
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