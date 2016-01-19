Twitter'a bir süredir erişim sağlanamıyor (Güncellendi)





Yüz milyonlarca üyeye sahip olan sosyal ağların bir anda çökmesi, kullanıcılar için oldukça can sıkıcı bir durum haline gelebiliyor. Ünlü mikro blog ağı Twitter bunlardan birisi. Sosyal ağın zaman zaman yavaşlama veya çökme problemleri ile karşılaştığına hepimiz şahit oluyoruz. Bugün yine aynı durum söz konusu.





Bugün saat 10.15'ten itibaren Twitter'a herhangi bir erişim sağlanamıyor. Sosyal ağa web üzerinden giriş yaptıktan sonra, anasayfada teknik bir hata olduğuna dair bir uyarı kullanıcıyı karşılıyor. Mobil tarafta ise iOS uygulaması zaman zaman sorunsuz çalışıyor. Android uygulaması ise 1 saat önceki gönderileri gösteriyor. Twitter konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil ancak daha önce de Twitter çökme problemleri yaşadığı için artık bu sorunlar çok yadırganmıyor.









Aktif kullanıcı sayısı 307 milyona yükselmiş olsa da, rakip sosyal ağlar gibi gelir modelini genişletemeyen Twitter, mali açıdan da bir türlü beklenen büyümeyi yakalayamıyor. Borsalarda yaşanan düşüşle birlikte firmanın hisseleri 20$ seviyesinin de altına inmiş durumda. Firmanın borsaya açıldığı günden bu yana en düşük seviye olması nedeniyle, mali sıkıntıların da artmasından endişe ediliyor.

Güncelleme: Sosyal ağa erişim an itibariyle sağlanmaya başladı.

www.twitter.com